Система на руинах МВД

Как восстановить полноценную работу органов внутренних дел, разбалансированных неудачными реформами.

Ограбление офиса Национального союза журналистов, взрыв отделения Ощадбанка, разгром пиццерии в столице, резонансное нападение на бизнесмена Вячеслава Соболева и убийство его маленького сына. На первый взгляд все эти преступления никак не связаны между собой. Однако если посмотреть на ситуацию в целом, становится очевидно: в Украине неуклонно растёт уровень преступности, начиная с мелких бытовых правонарушений и заканчивая резонансными происшествиями.

Почему это происходит? На мой взгляд, мы пожинаем результаты уничтожения правоохранительной системы. Давайте вспомним 2014 год, когда началась люстрация. Идея почистить ряды была хороша, но одно дело избавиться от балласта, совсем другое — пустить "под нож" десятки тысяч профессионалов, ежедневно боровшихся с преступностью.

Власть с помпой объявила о начале реформы МВД. У новых, молодых сотрудников полиции были запал и искренний энтузиазм. Но после люстрации учить их было некому. Столкнувшись с жёсткой реальностью преступного мира без наставников, знаний и опыта, они поняли, что не готовы к работе в полиции и что удачное селфи не спасёт их от вооружённого преступника и уж тем более не поможет его обезвредить и задержать. Поэтому нет ничего удивительного в том, что теперь в Нацполиции жесточайшая нехватка кадров и полицейские могут либо вообще не приехать на вызов, либо появиться спустя час-полтора.

"Удачное селфи не спасёт полицейских от вооружённого преступника и уж тем более не поможет его обезвредить и задержать"

Начиная реформу, политики не подумали о главном: правоохранительная система не та сфера, где можно разрушить всё до основания, чтобы затем построить новое. Вот только один пример. По надуманным причинам МВД ликвидировало ГУБОП (Главное управление по борьбе с организованной преступностью) и его подразделения в регионах. Была также уничтожена вся база оперативной информации. Соответственно, новые структуры уже не обладают информацией, которую их предшественники собирали десятилетиями для эффективной работы. В итоге дела, которые можно было бы расследовать и быстро передавать в суд, тянутся месяцами.

Сегодня меня часто спрашивают, как команде главы МВД Юрия Кравченко удалось в конце 1990-х не просто обуздать, но уничтожить под корень бандитизм? Я отвечаю, что справились с этой задачей благодаря оперативным разработкам, в том числе работе негласных сотрудников, внедрённых в ОПГ, и профессионализму рядовых оперов, следователей, руководства силовых структур всех уровней. Большинство сотрудников органов дело своё знали и передавали опыт молодым коллегам. К слову, именно благодаря таким людям в ГУБОП разработали и внедрили программу "Антикиллер". Многих реальных или потенциальных стрелков мы знали по именам. Это позволяло нам предотвращать их преступные замыслы, а в худшем случае — оперативно вычислять и задерживать преступников. Теперь ситуация с преступностью в стране намного хуже, чем 10–15 лет назад, а возможностей у правоохранителей намного меньше. Стоит лишь вспомнить о том, что количество потенциальных киллеров возросло. И это при том, что в стране много незарегистрированного оружия из зоны конфликта на Донбассе, немало бойцов АТО с посттравматическим синдромом, брошенных властью на произвол судьбы после возвращения из зоны боевых действий. Президент Владимир Зеленский и его команда получили в наследство совершенно разбалансированную правоохранительную систему. Для того чтобы её восстановить, необходимо время. И заниматься этим надо немедленно с привлечением специалистов, имеющих профессиональный опыт.