IT-динозавры VS Искусственный Интеллект

Специалисты, тесно занимающиеся автоматизацией, "нейронками" и искусственным интеллектом (ИИ), говорят о том, что в будущем останутся только роботы и технологии, которые станут управлять миром, а также люди, управляющие роботами. И IТ-компании, наверное.

Чтобы понять, что ждёт нас в дальнейшем, проанализируем различные мнения и постараемся ответить на каждое, исходя из своего опыта.

Модель тотального господства роботов и ИИ довольно футуристичная.

Давайте выясним, почему эта мысль футуристична.

Человеческий интеллект дороже машины, потому что именно он создаёт интеллект машины. Человеческие знания и возможности неограниченны.

Чтобы на примере показать, как действует человеческий опыт по сравнению с искусственным интеллектом, вспомним 2000-е и проследим похожую тенденцию.

Развитие IT началось с максимальной компьютеризации бизнесов и появления компьютеров в каждом доме. А на рынке появились интеграторы и поставщики решений. Но когда интеграторы установили в офисах компьютерную технику, настроили сетки, серверы, всем продали лицензионное ПО, их развитие остановилось.

Почему? Они делали упор только на интеграцию, на ограниченный рынок и продукт, который присутствовал везде. Они были заточены на покупку и продажу одной и той же линейке продуктов.

Выжили лишь те компании, которые изначально выступали как партнёры. Они вовремя отреагировали на изменения и потребности, что позволило им сохранить существование.

Сопоставляя с нынешним временем: IТ-компании, не изучающие и не внедряющие такие новые технологии, как Data Science, Big Data, VR и ИИ, также исчезнут и станут динозаврами, уйдя с рынка. Среди них:

— классические аутстаффинговые компании, которые подбирают нужного человека на проект клиента в офисе аутстаффинговой компании. Аутстафферы вкладываются в непрерывный поиск клиента и найм всё бОльшего количества сотрудников. Но их уже активно вытесняют фрилансеры-рекрутеры, а также платформы по поиску специалистов и фрилансеров. Да и нахождение в офисе аутстаффера уже не обязательно;

— аутсорсинговые компании, получающие чёткую задачу, которую необходимо выполнить. Задача может быть как небольшим проектом, так и его частью. В таком случае компания предоставляет заказчику рабочие часы своих сотрудников для выполнения задачи. Зачастую исполнители никогда не видят заказчика и конечный результат своей работы, до конца не представляя, какой проект они реализуют. У таких компаний есть большой шанс уйти и уступить место платформам по поиску специалистов и алгоритмам, которые учатся генерировать шаблонный код;

— веб-студии также вступают в ряды динозавров. Сейчас даже семилетний ребёнок на конструкторе может сделать сайт. Платформы-конструкторы предлагают шаблоны , которые активно используются малым бизнесом, предпринимателями. Они "накликивают" свой сайт за полчаса. И не нужно ждать два месяца.

Кто не пропадёт, так это продуктовые IT-компании, выпускающие свой продукт, дающие двойную ценность: предоставляют и технологии, и привычные для нас услуги. Сайты по поиску аренды жилья, платформы для продажи товаров, даже приложение по вызову такси — это продуктовые IT-компании. Ядро таких продуктов и компаний — разработчики и технические специалисты, которые вызвались решить проблему и упростить жизнь с помощью алгоритмов и технологий.

В итоге мы видим, что продуктовые IT-компании врываются на рынок наравне с обычными игроками, такими как ретейл, застройщики, таксисты, получая лидирующие позиции в кратчайшие сроки. Их преимущество — это IT-продукт, автоматизация и алгоритмы.

Что выберите вы? Службу такси, в которую нужно дозваниваться через диспетчера, ждать подтверждение заказа? Или приложение, которое сразу выдаст информацию о водителе, маршруте и точном, до минуты, времени прибытия машины?

Будут на рынке также компании, которые выступают IT-партнёрами, они же выполняют роль технических консультантов, предоставляют услуги для решения проблем бизнеса и его оптимизации: это могут быть услуги по безопасности, R&D-разработке, внедрению автоматизированных технологий.

Компания IT-партнёр помогает бизнесу найти и реализовать нужное решение, учитывая все его особенности и возможности, меняющиеся параметры без потери продуктивности, учитывая все риски. Именно так функционирует и наша компания — InDevLab. Компании IТ-партнёры подбирают оптимальное решение на основе собственного опыта, потребностей и специфики бизнеса, учитывая дальнейшие тенденции. Этого не заменят ни площадки по найму персонала, ни конструкторы, ни шаблоны.

Даже самый мощный искусственный интеллект не сможет подобрать оптимального решения касательно анализа сроков, скорости, необходимости реализации, аналитики и прогнозов рынка, а также принять гибкое решений с учётом постоянно меняющихся условий.

Машины и программы умеют анализировать базу данных, могут выдавать результаты исходя из этого анализа, но никогда со 100% вероятностью не предскажут будущего и как поступать "правильно" с учётом будущего. Потому решения всегда остаются за человеком и его выбором, на основе его опыта и гибкости ума. А мы в дальнейшем в основном будем предпочитать продукты и услуги, экономящие наше время, силы, средства, максимально удобные для нас. Благо с помощью технологий теперь их становится все больше.