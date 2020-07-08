Депутаты ставят на Одессу. Жемчужина у моря может стать черноморским Лас-Вегасом

Сейчас Верховная Рада рассматривает законопроект о легализации игорного бизнеса в Украине. Среди прочего, предполагается открытие в стране специальных зон для азартных игр. Одним из таких регионов политики, эксперты и СМИ называют черноморское побережье, в частности, Одесскую область. В этой связи, как одессит, хотел бы поделиться с читателями своей личной историей, связанной с азартными играми и заодно высказать собственное отношение к идее законотворцев.

В конце девяностых в одесских "наливайках" появились игровые автоматы. Расчет был прост – человек в подпитии теряет контроль над собой и может в запале много поставить на кон. Аппарат принимал пятидесятикопеечные монеты. Бросил полтинник – можешь совершить пять раздач. Играли во всякие вишенки, или в покер. Фишка была в том, что аппарат давал выиграть только тогда, когда наедался денег. При этом барменам играть запрещалось. Естественно, мы следили за наполняемостью аппарата алкашами и находили контакт с барменом. Когда аппарат наедался, бармен давал нам знать. С его позволения мы выдергивали аппарат из розетки для перезагрузки и потом срывали джек-пот. Естественно, что-то брали в баре и делились с барменом.

Что интересно, никакого азарта к автоматам у меня не было – только холодный прагматизм. Однажды летом 2000 года я с 50 копеек выиграл больше 100 гривен, а это тогда было 20 долларов – большие деньги для школьника. 100 гривен это двести монет по 50 копеек. Повезло, что у меня были бриджи с боковыми карманами – рассовал туда гору мелочи.

Самое комичное, что у меня не было ни малейшего понимания, на что потратить эти деньги. Я залез в маршрутку, приехал в центр, сел в "Макдональдс" на Дерибасовской и заказал кучу всяких бургеров с колой. Несовершеннолетних мало кто пускал за автоматы, мне тогда было пятнадцать, и вскоре интерес к автоматам пропал.

Осенью того же года я узнал о существовании букмекерских контор – вот это уже был настоящий азарт. Всё-таки футбол, живые эмоции – это не компьютерную программу обдурить. Минимальная ставка тогда была 5 гривен. На возраст ставящего операторы не обращали внимания. Линии, коэффициенты, ординары, экспрессы, тотал больше-меньше – это всё увлекло всерьез.

Букмекерские конторы оказались заразой похлеще коронавируса. Я первым принес линии с матчами в класс – через месяц в контору стало ходить с десяток одноклассников, причем, многие из них совсем не разбирались в футболе. Ставил я только на ведущую пятерку европейских чемпионатов. Скапливал за неделю пять гривен и ставил экспресс на шесть-семь матчей уикенда, чтобы коэффициент был в районе десяти.

И вот однажды я поставил экспресс на восемь матчей. Семь угадал. Последнее событие – поставил на победу "Сельты" дома против какого-то "отстоя" вроде "Нумансии". Насмотрелся российской пропаганды по НТВ – команда великих Мостового и Карпина, рвёт всех подряд. И вот "Сельта" ведёт 1:0, последняя минута. Я уже в предвкушении как завтра приду в школу, покажу всем выигравший экспресс, а потом заберу деньги в кассе. Гости с фланга делают прострел в никуда, и аргентинский защитник "Сельты" Фернандо Касерес срезает мяч в свои ворота. Я теряю дар речи! Подлейшего удара судьбы нельзя придумать! В свои ворота на последней минуте!

С пяти гривен я должен был выиграть пятьдесят пять! После этого случая ходил неделю подавленный.

Но уже через месяц влепил огромный экспресс, в основном матчи бундеслиги, и с десяти гривен выиграл сто шестьдесят. Правда, вскоре родители нашли квитанции от ставок, выигрышные сбережения и долго не могли понять, что это такое и откуда взялось. Потом и учителя пожаловались, что отвлекаю ставками одноклассников. Пришлось дать слово, что больше не буду ставить, и я его сдержал.

В общем, автоматами и ставками я благополучно переболел в пятнадцать лет, получив иммунитет на оставшуюся жизнь. Сегодня играть совсем не тянет. Тем не менее, считаю, что игорный бизнес должен существовать, но в специально отведенных зонах. Все эти мутные нелегальные лото не одобряю. Если в Одесской области таки построят свой Лас-Вегас, я буду не против – главное, чтобы налоги исправно в бюджет поступали.

А у вас есть опыт азартных игр?

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Публикуется с разрешения автора.