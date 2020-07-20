Уйдут, не прощаясь. В конце года навсегда закроется каждый пятый книжный магазин в стране
2020-07-20 11:49:59
За 30 лет работы на рынке мы издали почти 10 тыс наименований книг. За это время наши коллеги — почти полмиллиона названий. При этом средний тираж упал с 20.000 до 1.200 экземпляров. Я не сомневаюсь, что в этом не вина издателей, а особенности государственной политики, ибо наши тиражи сравнимы с тиражами в Эстонии и Литве, хотя и меньше норвежских и словацких.
Карантин показал — люди читают и хотят читать.
Даже сейчас, в посткарантинный кризис безденежья, читатели поддерживают своими деньгами издателей. Тем не менее, отрасль в кризисе и перспективы нерадужные. Думаю, пора подумать о том, с какими результатами книжный рынок подойдёт к концу года.
Предполагаю:
1. Закрытие 20% книжных магазинов.
2. Закрытие 10% издательств(многие уйдут тихо, не прощаясь).
3. Падение суммарного тиража 60%(без учёта учебников) год к году.
4. Рост бумажного и электронного пиратства.
5. Плавный ползучий процесс закрытия библиотек.
6. Трёхкратное падение покупки прав на перевод зарубежных хитов.
7. Падение оборота книжной торговли на 40% год к году..
8. Падение количества изданных наименований 35%.
9. Средний рост себестоимости книг на 15% при падении цены на те же 15%.
10. Полное переустройство основных каналов продаж.
И да, этого бы не произошло, если бы действия государства по спасению рынка книгоиздания были бы произведены в марте, как у коллег за рубежом, а не в августе, как мы надеемся.
Публикуется с разрешения автора.