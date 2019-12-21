На работе и дома. Нужно ли покупать сотрудникам телефоны и ноутбуки

Хорошее техническое обеспечение ー один из факторов эффективности любой компании. И хотя многие работодатели продолжают сомневаться, целесообразно ли покупать корпоративные гаджеты, опросы показывают, что сотрудники зачастую недовольны устройствами для работы и обращают на это внимание. Особенно миллениалы.

Как же удовлетворить потребности обеих сторон? Попробуем разобраться.

Существует обоснованное мнение, что довольный сотрудник – это эффективный сотрудник. Однако, по данным опросов, около 40% работников компаний сегмента МСБ (малого и среднего бизнеса) не удовлетворены офисными условиями, в которых работают. В первую очередь речь идет о компьютерной технике, их основном рабочем инструменте. При этом 80% миллениалов обращают внимание на техническое обеспечение при выборе работодателя.

Это общемировая тенденция, которая характерна и для украинского рынка. Согласно опросам, более 50% сотрудников заявили о желании влиять на выбор закупаемой техники, а около 20% предпочли бы пользоваться собственным устройством в рабочих целях.

И это действительно может быть удобно, когда не нужно привыкать к другой технике, а устройство всегда находится в полном распоряжении его собственника. Особенно это касается миллениалов, которые уже составляют более трети работников, и для поколения Z, доля которых приближается к четверти.

ОФИСНОЕ ПРОСТРАНСТВО. 40% работников МСБ недовольны условиями, в которых работают

Если речь идет о портативном устройстве, нередко оно используется и в нерабочее время, и в личных целях. Например, более 40% работников используют корпоративную почту для решения собственных вопросов, а более чем две трети компаний среднего и малого бизнеса утверждают, что не отслеживают использование персоналом корпоративных устройств в личных целях. И сотрудникам это, безусловно, удобно: можно взять ноутбук домой на выходные, посидеть в интернете, скачать последние игры, просто посмотреть фильмы или сделать домашние задания в университет, если это работающий студент. Может показаться, что пользование рабочим ноутбуком в личных целях никак влияет на бизнес, но это не так. Бизнес-ноутбуки не предназначены, например, для гейминга. Сотрудник может попытаться изменить заданные системным администратором настройки, установить дополнительные программы, зачастую нелицензионные, нарушив тем самым работу устройства.

В чем же заключаются интересы двух сторон? Бизнесу в первую очередь важна надежность и защищенность устройств. Ведь нельзя допустить, чтобы сторонние лица или, куда хуже, конкуренты заполучили конфиденциальную информацию. Немаловажными факторами являются совокупная стоимость владения, поддержка технических специалистов и премиальное сервисное обслуживание.

Но в глазах современных работников ноутбук – это не только рабочий инструмент, а аксессуар, которым можно подчеркнуть деловой статус. Поэтому сотрудникам важно, чтобы ноутбук выглядел стильно, был легким и тонким. Так его без проблем можно взять с собой на встречу или быстро обсудить с коллегами рабочие вопросы, сразу показывая все на устройстве. Никто не любит, когда техника "зависает". Сотрудникам необходима "рабочая лошадка", которая быстро справится со всеми задачами и, более того, сможет долго работать от батареи. Современное же поколение требует еще больше ― чтобы ноутбук функционировал как смартфон, был всегда готов к работе, а для входа в систему можно было использовать только отпечаток пальца.

Стоимость перестает быть самостоятельной характеристикой. Во-первых, как для компании, так и для отдельного человека экономически целесообразнее купить одно устройство для рабочих и личных целей. Это выгоднее, чем покупать два отдельных, пусть и менее дорогих. Даже если сотрудник уходит, его ноутбук можно передать новому человеку. В свою очередь, работнику, использующему собственную технику, не нужно тратить время на привыкание к другому устройству и переносить необходимые для работы данные. Конечно, есть и некоторые риски. Например, при увольнении сотрудник может сохранить конфиденциальные данные на своем устройстве. Избежать этого можно с помощью соглашения о неразглашении информации и коммерческой тайны. Во-вторых, все чаще покупку рассматривают с точки зрения совокупной стоимости владения. Какой смысл в сэкономленных сегодня средствах, если в дальнейшем потери от поломок, утери данных, медленной работы и других проблем с устройством будут намного выше?

Большинство компаний научилось выбирать ИТ-решения, исходя из таких показателей, как TCO (total cost of ownership – совокупная стоимость владения) и ROI (return on investment – окупаемость инвестиций), даже когда речь идет о персональных устройствах.

Смена трендов дресс-кода в бизнес-среде, очевидно, повлекла за собой и смену требований к персональным устройствам. На фоне всего вышесказанного лидеры рынка персональной техники сообщают о росте продаж устройств, сочетающих в себе как характеристики надежности корпоративных устройств, так и детали, ранее характерные больше для потребительских моделей, например, стильный внешний вид и удобство использования. Ожидается, что в будущем мы все больше будем наблюдать такую тенденцию преобразования устройств для бизнеса. При этом игрокам рынка МСБ при покупке компьютерной техники стоит обращать внимание именно на бизнес-модели. Они полностью отвечают требованиям к безопасности данных, защищенности техники и соответствуют ожиданиям сотрудников к внешнему виду и мобильности устройств.