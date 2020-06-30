"Закрывайте окна немедленно". К чему привела легализация оружия в Гватемале

Как только мы приземлились в Гватемала-сити, с нами произошла странная история. Дело в том, что в Гватемале долго шла гражданская война между племенами индейцев-майя и потомками испанских колонизаторов и, как отголосок её, осталось всеобщее право на ношение оружия. По улицам ходят с дробовиками, мечами, кастетами, ножами и пистолетами. А на дверях публичных заведений иногда можно увидеть наклейки: "На роликах запрещено", "С мороженым запрещено", "Собакам запрещено", а также "С пистолетом запрещено".

Но это мы потом узнали, а пока мы только прилетели из Мексики и, наконец-то, погрузились во встречающий нас микроавтобус. Жарища!!! Минивэн едет по Гватемала-Сити, я открыл окно и наслаждаюсь сквознячком. И тут, шофер автобуса спрашивает с подчёркнутой издёвкой:

– А вы по своему Киеву тоже с открытыми окнами на автомобиле ездите?

А я ему:

– Ну, да, а что не так-то?!

Шофер:

– В открытое окно сейчас закинут гранату, а потом еще ограбят убитых, да раненых. Закрывайте окна немедленно!

Пришлось ехать в духоте до самой Антигуа. И размышлять: как люди довели свою страну до такого убожества?!

Кстати, и в Украине некоторые тоже думают - вот добьемся права на легализацию оружия и как заживем...

Не заживем. Весь секрет в том, что умом жить надо в 21-ом веке, а не оружием.

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