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Главная » Мнения » Не надо печалиться. Благодаря кому в Украине происходят правильные вещи
Владимир Хомяков
заместитель главного редактора журнала Фокус
Владимир Хомяков заместитель главного редактора журнала Фокус

Не надо печалиться. Благодаря кому в Украине происходят правильные вещи

Не надо печалиться. Благодаря кому в Украине происходят правильные вещи
Фото: Getty Images

За последние годы в Украине появилось то, чего вообще не было раньше. Активные процентов пять-десять-пятнадцать нашего общества следят за работой власти, а зачастую и подменяют её — там, где власть "косячит" или не выполняет свои функции

28.12.16 106
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Человеческая психика — система накопительная. Всё, что мы слышим, видим, осознаём, и всё, в чём участвуем, отражается на нашем мировосприятии и мировоззрении. Ну а поскольку последние три года количество скверных новостей зашкаливало, отношение к жизни в целом по стране сейчас колеблется где-то на уровне угрюмого уныния. И совершенно зря.

Перебирая события 2016 года, я то и дело наталкивался на то, что вызвало бы радость (а то и эйфорию), если бы мировосприятие не было так замылено #зрадой.

Генассамблея ООН признала Россию страной-агрессором. Система электронных закупок ProZorro, которая в полную силу заработала в августе 2016-го, уже сэкономила государству 7 млрд грн. Украина больше года не закупает в РФ газ, а благодаря прямым субсидиям "рынок воровства газа для населения" существенно похудел — с него практически полностью были убраны металлургические и химические предприятия. Благодаря децентрализации местные бюджеты по итогам года будут в плюсе, в принятом в ночь с 20 на 21 декабря госбюджете "зашито" больше 29 млрд грн на ремонт дорог; промпроизводство и экономика растут четвёртый квартал подряд, причём в следующем году этот рост, скорее всего, докатится и до потребительского уровня. Во всяком случае, по прогнозу Всеукраинской рекламной коалиции, рынок рекламы в 2017-м должен вырасти почти на 30%, а когда так растут сервисные отрасли, это означает, что дела в потребительском секторе явно идут на лад.

Хороших новостей на самом деле гораздо больше: чтобы перечислить их все даже в таком "телеграфном" стиле, не хватит пары страниц. #Перемога? Увы, до неё далеко.

"Действенный способ помочь изменениям в стране— не нагнетать панику и истерику, не слушать популистов и продолжать упорно и хорошо работать, по возможности помогая армии, волонтёрам, а в конечном итоге — самим себе"

Скорее дела потихоньку (а зачастую о-о-очень медленно) движутся в правильном направлении. Но даже с учётом того, что за последние три года сделано едва ли не больше хороших и правильных вещей, чем за предыдущие лет двадцать, точка невозврата на этом правильном пути ещё не достигнута.

Из одиннадцати реформ, необходимых для продолжения сотрудничества с МВФ (рынок земли, пенсионная реформа, борьба с коррупцией, реформирование налоговой и таможни и т. п.), проведена только одна — е-декларирование. Без денег фонда нам будет крайне трудно вернуть $14 млрд госдолга в 2017–2019 годах. При этом по странному стечению обстоятельств на днях 48 нардепов из Оппоблока и "Видродження" обратились в Конституционный суд, требуя отменить то самое е-декларирование. После того как олигархи из первой десятки лишились многих "потоков" и инструментов влияния (последний пример — национализация ПриватБанка), явно подняли голову их коллеги из второго дивизиона. Реформа полиции де-факто остановилась, обновления судебной системы так и не произошло, налоговая по-прежнему работает скорее в стиле Николая Азарова, чем нормально… #Зрада? А вот и нет.

Дело в том, что за последние годы в Украине появилось то, чего вообще не было раньше. Назвать это явление "гражданским обществом", наверное, будет слишком пафосно. Да и не совсем правильно — активные процентов пять-десять-пятнадцать нашего общества следят за работой власти, а зачастую и подменяют её — там, где власть "косячит" или не выполняет свои функции. Именно благодаря им в стране происходят те самые правильные вещи, которые дают надежду на дальнейшие изменения к лучшему. А действенный способ помочь этим изменениям — не нагнетать панику и истерику, не слушать популистов и продолжать упорно и хорошо работать, по возможности помогая армии, волонтёрам, а в конечном итоге — самим себе. И меньше обращать внимание на скверные новости.

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