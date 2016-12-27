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Главная » Мнения » Не бояться базара. Чего не понимает Виталий Кличко о собственной стране
Леонид Швец
публицист, журналист
Леонид Швец публицист, журналист

Не бояться базара. Чего не понимает Виталий Кличко о собственной стране

Не бояться базара. Чего не понимает Виталий Кличко о собственной стране
Фото: открытые источники

Власть, которая не может помочь, должна тихо отползти в сторону и не мешать людям бороться за выживание

27.12.16 222
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Хотя и говорят, что жизнь это сплошной выбор, нередко выбирать не приходится. Каждый хотел бы быть богатым и здоровым, каждая – умной и красивой, но обычно тут заданы тесные рамки, не разбежишься: как правило, что-нибудь одно или совсем как-то посередине.

И государство тоже вечно мечется в поисках наилучших соотношений, классическая пара – пушки и масло, и надежно прикрыть оба направления одновременно мало у кого получается. Впрочем, у нашего государства, помимо поиска средств на пушки и масло, есть еще одна забота: чтобы было красиво. Мы же в Европу? А в Европе красиво. А еще там все платят налоги. Правда, и государство, которому там платят, сильно отличается от той шарашкиной конторы, которой платим мы.

В стремлении в Европу киевские власти вполне по-азиатски бросились крушить МАФы, подозрительно запылали рынки, а для наведения порядка в ЖКХ пообещали со следующего года проводить полицейские облавы на незарегистрированных квартиросъемщиков. Мэр, правда, уже божится, что рейдов по квартирам не будет, видно, доложили, с какими эмоциями и соответствующим вербальным сопровождением была эта новость встречена общественностью. Общественность не то чтобы не хочет в Европу. Ей бы выжить.

Современные европейские ценности, о которых у нас принято говорить с придыханием, это точно не ценности выживания. Там подобные проблемы давно решены, и граждане сосредоточена на покорении более высоких ступеней пирамиды Маслоу: как бы удовлетворить потребности в любви, уважении и самовыражении, хотя с некоторых пор в сторону обеспечения безопасности, еще недавно не беспокоившей, тревожно посматривают. Для нас же выживание и безопасность сейчас –главное.

Однако так выходит, что стремление власти сделать красиво и "по-европейски" не учитывает базовых потребностей граждан. "Современный город не должен напоминать базар. И моя задача – систематизировать торговлю на улицах города". От того, что страдают эстетические чувства европейца Кличко, тысячи людей лишаются работы – уже здесь и сейчас. Кто же не хочет, чтобы в столице было красиво? Но лучше бы на сытое брюхо.

"Когда-то Лесь Подервянский вывел универсальный слоган, передающий мироощущение украинца: "Від’є…іться!" Это необходимое, пусть и недостаточное, условие, без которого жизнь нашего человека лишена гармонии, он раздражен и встревожен перспективами, которые зависят не от него"

Государство и местные органы власти у нас традиционно убогие, косорукие и нечуткие. Максимум того, что они сейчас могут сделать для граждан, по возможности убраться отовсюду, откуда можно убраться и не мешать людям бороться за выживание. Не запрещать, а разрешать и разрешать. Пусть люди торгуют, сдают, мастерят, чинят, пекут, шьют, учат, нянчат – делают все то, что может их прокормить и даст возможность продержаться. Вот в этом им надо всячески помогать, поощрять самозанятость, потому что иначе бюджету всех не вытянуть, если речь идет об уровне хоть немного выше уровня нищеты.

Не можете помочь – отгребите в сторону и займитесь собой. На одном заделывании дыр в системе государственного и муниципального управления можно сэкономить, а точнее, не дать разворовать и разбазарить столько средств, сколько не принесут все обложенные налогом ФОПы,  выведенные на фискальный свет квартирные арендодатели и "упорядоченные" уличные  торговцы. Не надо никого обманывать: Украина по уровню развития пока далеко не европейская страна, хватит прикидываться. Это страна, которой, стиснув зубы, нужно выживать. Если для этого нужно на какое-то время превратиться в один большой базар – так тому и быть, ничего, Польша была таким базаром. И из этого следует уже стратегия реформирования и ее базовые ориентиры. Реформы – это в первую очередь понимание ситуации и борьба за актуальные общественные ценности, а потом уже цифры поступления в бюджет.

Когда-то Лесь Подервянский вывел универсальный слоган, передающий мироощущение украинца: "Від’є…іться!" Это необходимое, пусть и недостаточное, условие, без которого жизнь нашего человека лишена гармонии, он раздражен и встревожен перспективами, которые зависят не от него. Пока не было в Украине политических сил, которые не то что попытались бы эту простую мечту-идею воплотить, но даже проговорили бы ее вслух.  Украинская политика по-прежнему о том, у кого забрать и между кем поделить. Гармония отсутствует напрочь.

Умными и красивыми дано быть не каждому. Но каждый может стать свободнее.  Собственно, у нас другого выхода и нет.

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