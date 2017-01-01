Домашняя работа. Чем Украине предстоит заняться в 2017 году

Мы прожили ещё один год. Третий военный год. Страна живёт. Страна борется. Страна меняется. Меняются люди. Мы становимся ответственными гражданами. Мы взрослеем. Мы мудреем

Украина в 2016 году продолжила свой стратегический курс на Запад — от недоимперии Зла к европейской и евроатлантической цивилизации. Состоялся исторический Саммит НАТО в Варшаве. Теперь мы знаем точную дату, к которой наша армия и вся страна должны быть готовы к вступлению в Альянс — это 2020 год.

Также в 2017 году Украина станет ассоциированным членом ЕС. А это означает, что нам нужно кардинально менять все сферы нашей жизни, переходить на европейские правила и нормы во всём. Предстоит очень много трудной и интересной работы.

Уверен, что в 2017-м закончится война и мы вернём наш Донбасс. А затем настанет и очередь нашего Крыма. Про него никто не забыл и не забудет.

Хочу поблагодарить наших западных друзей и союзников за то, что были весь год с нами, за их помощь и поддержку. Хочу поблагодарить Народ Украины за смелость и мужество. Хочу поблагодарить своих читателей и друзей за то, что мы вместе.

Желаю всем огромного человеческого счастья в новом году. Много любви и исполнения всех желаний. Вечная память тем, кто отдал жизнь за Украину.

Продолжаем движение. Верим в лучшее.

С Новым годом!