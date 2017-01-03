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Главная » Мнения » Голова Пашинского. Почему в Чикаго часто стреляют
Леонид Швец
публицист, журналист
Леонид Швец публицист, журналист

Голова Пашинского. Почему в Чикаго часто стреляют

Голова Пашинского. Почему в Чикаго часто стреляют
Фото: открытые источники

Народный депутат, ратующий за вооружение населения, уцелел благодаря тому, что население не вооружено

03.01.17 136
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Сергей Пашинский устроил себе и ряду окружающих памятное отмечание Нового года. Кто был прав, кто виноват в стычке на дороге в Васильковском районе за считанные часы до полуночи, остается уповать, что органы разберутся. Хотя представить ситуацию, когда будет признано неправомерным использование оружия заметным представителем власти, практически невозможно. Зато депутат-стрелок уже пообещал, что будет работать над расширением круга лиц, которым будет разрешено носить короткостволы. Ну, правильно, чтобы в следующий раз у нападающего в руках была не бутылка, по-джентельменски уравнять шансы. В железной логике нашим народным избранникам не откажешь.

Тревожной весной 2014 года случилось, прогуливаясь по Грушевского с друзьями, видеть тогдашнего исполняющего обязанности главы президентской администрации Пашинского, в одиночестве спешащего из Верховной Рады к своему автомобилю. Мимо, как и мы, шли по делам прохожие, и, кроме меня, кажется, никто не обратил внимания на одного из главарей "хунты", беспечно передвигавшегося без охраны, при том, что теракты в украинских городах тогда не были редкостью.

Случись что серьезное, воспользоваться личным оружием политик вряд ли смог бы, но его наличие, наверное, внушает какое-то ложное чувство безопасности. Некоторые одним стволом не ограничиваются. Народ негодует, почему опять одним все, другим ничего.

Между тем в канун Нового года в "Чикаго трибьюн" вышел большой текст о том, как за последний год в городе выросли показатели преступности и частота применения оружия. Количество убийств увеличилось до 754 случаев, на 57%, число раненых в перестрелках – до 4338, на 46%. Поставлен 25-летний рекорд. Чикаго меньше и Лос-Анджелеса, и Нью-Йорка, но даже суммарное число жертв в этих крупнейших городах США уступает количеству убитых и раненых в Чикаго. Раскрываемость же таких преступлений не превышает 20%.

"Многим кажется, что общественные неврозы преодолеваются так же, как их личные: ствол душу греет"

Пытаясь разобраться, что стоит за всплеском огнестрельной активности, ученые Чикагского университета так и не смогли ответить однозначно на этот вопрос. Названные причины существуют во многих американских мегаполисах. Как ни странно, одним из важных факторов стала победа над крупными преступными группировками. Раньше насилие носило организованный и "понятийный" характер, а сейчас это спонтанные стычки множества мелких групп, за беспределом которых трудно уследить. Общее число членов чикагских банд около 1400 человек, между ними и идет взаимная пальба, косящая их ряды, впрочем, тут же пополняемые, но регулярно достается и случайным свидетелям. Заметно уменьшилось доверие к полиции, а она сама реже рискует останавливать, досматривать и задерживать потенциальных правонарушителей, чтобы не быть лишний раз обвиненной в социальной и расовой предвзятости.

Неожиданную роль играют, как выяснилось, социальные сети. В них рисковые пацаны нашли место побахвалиться своей неимоверной крутизной перед своими и чужими. Достаточно обидного комментария под постом или фотографией противника, чтобы все переросло в разборку со стрельбой офлайн. Причем огонь на поражение идет при первом же визуальном контакте, без разговоров, потому что все слова уже написаны на виртуальных страницах. Недостатка в оружии, само собой, не ощущается.

Тема вооружения населения у нас сейчас стала популярной в силу понятных причин. Многим кажется, что общественные неврозы преодолеваются так же, как их личные: ствол душу греет. Однако, как показывает чикагский опыт, порой включаются какие-то необъяснимые социальные механизмы, когда пули вокруг начинают свистеть с неприятной частотой и непредсказуемостью.

Удар бутылкой голова Сергея Пашинского держит, выстрел – вряд ли.

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