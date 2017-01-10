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Главная » Мнения » Режим Кучма 2.0. Во что обходится переклейка обоев в государстве
Леонид Швец
публицист, журналист
Леонид Швец публицист, журналист

Режим Кучма 2.0. Во что обходится переклейка обоев в государстве

Режим Кучма 2.0. Во что обходится переклейка обоев в государстве
Фото: УНИАН

Украина пока не вырвалась из постсоветских традиций, самым последовательным образом реализованных в России

10.01.17 361
142000

Виктор Пинчук через Wall Street Journal пытается задать Украине повестку обсуждения будущего. Виктор Медведчук совершает челночные рейсы между Москвой и Киевом: авиасообщения с Россией у нас ни для кого другого нет, но для его частного самолёта сделано исключение. У власти Пётр Порошенко, около власти Арсений Яценюк, в оппозиции — Юлия Тимошенко и Юрий Бойко. Всюду — Сергей Лёвочкин. "Правительство в изгнании" пытается соорудить Николай Азаров.

Человек, которому все эти люди и многие другие обязаны возвышением политическим и/или финансовым, представляет Украину на регулярных встречах в Минске. Леонид Кучма, покинув власть 12 лет назад, словно разбился на сотни и тысячи зеркальных осколков, в каждом из которых он продолжает жить.

Кучма сам модифицировал непригодную к развитию и обречённую советскую систему, основанную на распределении: масса зависимого от бюджета населения и правящая группа, организующая схемы прокорма в обмен на лояльность или как минимум гражданскую пассивность. Не будучи управленцем от бога, Леонид Данилович больше руководствовался инстинктами выживания, чем какими-то принципами или последовательным мировоззрением, выстраивая Украину под себя и свой опыт "красного директора" на большом оборонном предприятии. Получилось в традициях советской оборонки: грубо до убогости, ресурсозатратно и неконкурентоспособно, с неизбежными подковёрными играми и интригами.

И эта система, в уже обновлённом виде, никуда не делась. Всплески гражданской активности сводятся к попытке заменить плохого Кучму на хорошего, заполучить верховного распределителя посимпатичней и посправедливей. Ведущие кандидаты в новые верховные распределители тоже других задач перед собой не ставят, кроме как возглавить имеющуюся систему и правильно расставить своих людей в ключевых точках взамен неправильно расставленных чужих.

"Леонид Кучма, покинув власть 12 лет назад, словно разбился на сотни и тысячи зеркальных осколков, в каждом из которых он продолжает жить"

Последний Майдан, казалось, должен был привести к решительному слому старой, явно дохлой системы и запуску качественно иной, построенной на общественной и экономической активности граждан, тех самых, что вытащили на себе Майдан и тащат на себе войну. Но пришли новые, "более лучшие" распределители, те же выходцы из управленческой школы Леонида Кучмы. Если для политического выживания надо поднять красно-чёрный флаг и оперировать националистическим дискурсом — вообще не проблема, их предшественники с такой же лёгкостью сменили красный флаг на жёлто-голубой. Не проблема обои переклеить, главное, что суть не меняется.

Никакой настоящей альтернативы кучмовской модели украинская политика так и не наработала. Казалось, отторжение от России-агрессора, где в полной мере реализована распределительная модель со всеми дикими последствиями поклонения неэффективному лидеру-распределителю, должно было ясно указать, в каком направлении двигаться — прочь, и как можно быстрее. Но силе традиции никто не смог и не стал противостоять. Война же законсервировала довлеющие распределительные функции государства и погасила гражданскую критику главнокомандующего.

Многие предполагали, что Пётр Порошенко — это такой хороший временный вариант, "лучший из бывших", который успешно подержит власть, пока не созреют качественно иные кадры, генетически не связанные с постсовком Леонида Кучмы. У одних за минувшие два с половиной года президентства Порошенко это предположение сменилось убеждённостью, что он оптимальный выбор и на будущее, включая второй срок. Другие же видят, что страна опять опасно застряла в прошлом. При том, что в это раз переклейка обоев обходится неимоверно дорого.

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