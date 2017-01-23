Эпоха сопротивления. К чему готовиться миру после инаугурационной речи Дональда Трампа

О новом президенте Соединённых Штатов Америки Дональде Трампе написано уже много. Однако то, что последующие четыре года его правления могут стать демонстрацией того, к чему приводит разделение элит и широких масс, недостаточно мало, а именно этот фактор может стать решающим для создания нового социального и политического мироустройства, к которому нужно готовиться другим странам уже сегодня.

Инаугурационная речь Дональда Трампа показала, что противопоставление рабочего класса и американской элиты станет основополагающим в его политике. Предвыборные дебаты предусматривали такую риторику, однако, уже находясь в статусе американского президента, открыто сталкивать лбами продвинутую часть американского населения и тех, кто по разным причинам оказался за бортом успеха и экономического достатка, говорит о том, что движущей силой Америки на ближайшие несколько лет станет именно принцип сопротивления. Друг другу и миру. Какие выводы для себя сделают остальные страны, покажет время, но то, что Соединённые Штаты Америки станут политической авансценой, на которой будут рождаться новые формы отстаивания своей гражданской позиции силами демократической части американского народа, а, возможно, наоборот — рушиться связи, на которых держится единство США и всего мира, — очевидно. Заокеанский опыт может стать хорошим кейсом для Украины, как не сдаваться, когда за спиной нет того, кто может помочь, и как предотвращать конфликты на почве политических разногласий.

Разделяй и властвуй

В своей инаугурационной речи Дональд Трамп так и не сделал примирительный шаг, а наоборот — подчеркнул разницу между элитами и рабочим классом, заявив, что "власть, захваченную вашингтонской элитой, наконец, вернут народу", тем самым лишь продемонстрировав, что построение единой Америки совсем не в его интересах, хотя он и процитировал Библию: "Как хорошо, когда люди живут вместе и в единстве". Последующие многомиллионные женские марши, прошедшие в разных штатах, и реакция на них нового американского президента ("Вместо того чтобы протестовать, им надо было голосовать" — с чего он взял, что они не голосовали?!) лишь усугубили это впечатление. Тем не менее не нам судить о выборе народа Америки и разбираться, кто прав, а кто нет, но вот понять, какие последствия для мира и для Украины в частности, может принести этот выбор, — это уже наше неотъемлемое право.

Всякая кухарка…

Когда внутри страны происходит политический передел, более того, когда президент страны намеренно подогревает противостояние между разными группами, солидарность уступает место радикализации, а общество неминуемо политизируется. К чему приводит поддержка руководителем страны менее продвинутой в политических/экономических/социальных смыслах части населения, когда создаётся иллюзию, что они могут влиять на политику государства, хорошо видно на примере соседней России. И если работающие политические институты и, по сути, самостоятельный Конгресс США не дают возможности напрямую сравнивать политическое устройство этих стран, то поведение американских народных масс, обиженных тем, что на них долгое время не обращали внимания, вряд ли будет отличаться от поведения имперски настроенных российских граждан.

Непрофессиональная высокомотивированная часть населения, а другими словами, всякая условная "кухарка", внезапно возомнившая, что знает, как управлять государством, в условиях поляризации мнений в обществе может оказать не менее сильное влияние на президента Дональда Трампа. И если другой президент мог бы положиться на интеллектуальную часть страны, то в данном случае, как мы увидели из инаугурационной речи, он сам отрезал себя от их поддержки.

Во главе популизм или конструктивизм

Подобные внутригосударственные конфликты могут оказать существенное влияние на риторику Трампа и на международном политическом поле. Когда из двух зол необходимо будет выбирать меньшее, интеллектуально менее подкованный рабочий класс, не имевший опыта решения общегосударственных вопросов, любой выбор из этих двух зол будет воспринимать негативно. А это приведёт к тому, что американский президент всё чаще будет прибегать к принципу "ложь во спасение". Таким образом, кулуарные игры и двойные стандарты, о которых любил говорить Дональд Трамп со времён предвыборной гонки, обвиняя в этом предыдущую администрацию Обамы, станут неотъемлемой частью его политики.

Кроме того, инаугурационная речь, которую американский президент, в отличие от многих своих предшественников, писал самостоятельно, проявляет ещё одну характерную особенность его риторики, которая окажет влияние на переговорный процесс — тот самый трампизм, или популизм.

Проявляется он в том, что вместо того, чтобы конструктивно вести диалог, он спорит, то есть ориентируется не на нахождение общих точек с партнёрами или компромиссов с оппонентами, а на точки разъединения.

Торжество самообмана или ответственности

Показательным примером, к чему приводит разделение народа, может стать поведение непрофессиональной высокомотивированной части американского народа во главе со своим избранником в условиях, когда обещанные золотые горы так и не появятся на горизонте, а отвечать за это кто-то должен. То, готовы ли они будут признать ошибки избранного президента, или будут и дальше обижаться на привилегированный класс, покажет, насколько американский рабочий класс способен брать на себя ответственность.

Новый мировой порядок или хаос

Правление Дональда Трампа может существенно повлиять на развитие отношений между странами. Инаугурационная речь Дональда Трампа, в которой он заявил, что США будут следовать прежде всего национальным интересам, также показала, что в ближайшие годы остальной мир столкнётся с новым вызовом: кто возглавит человечество, или скорее останется ли прежней структура международной арены, когда одна мировая держава отвечает за стратегическое планирование всей планеты. Постановка такого вопроса на глобальном уровне говорит о том, что в ближайшие годы возвращение к национальным интересам страны будет лишь усиливаться, что повлечёт за собой изменение характера взаимоотношений между странами. Возможно, Россия, наконец, успокоится. Однако отсутствие главного модератора человечества, формирующего правила игры, может либо разрушить условный порядок на мировой сцене, либо создать новые правила игры, согласно которым развивающиеся страны смогут надеяться прежде всего на себя, а не на третью силу, которая придёт и разрешит международный спор.

Борьба ценностей

Тем не менее американские институты и развитое гражданское общество могут переломить ход борьбы, создав альтернативную страницу в истории, в которой неважно, кто является президентом той или иной страны, а важно то, насколько активно интеллектуальная элита готова отстаивать демократические ценности. Насколько они окажутся живучими в сравнении с ценностями, предполагающими популизм, нежеланием брать на себя ответственность и стремлением к власти и влиянию любой ценой, будет зависеть и от представителей демократического лагеря в других странах. Даже если мы не можем оценивать политический выбор американского народа, влиять на ценности, которые будут двигать миром в ближайшие годы, мы обязаны, а потому занимаем места в партере. Представление уже началось.