А Земля-то плоская. Почему некому остановить популистов

Американское математическое сообщество выразило несогласие с антииммигрантским указом Дональда Трампа. "Лидерская позиция нашей страны в математике критическим образом зависит от открытости наших границ", — пишут учёные люди. И это впечатляет, потому что с детских лет в нас заложено трепетное уважение к тем, кто способен подниматься на заоблачный уровень абстракции.

Тем не менее, как неоднократно проверено социологическими исследованиями, где-то треть людей склонна считать, что Солнце вращается вокруг Земли, а не наоборот. Скорее всего, они об этом совсем не задумывались, а когда задумались, услышав вопрос, вышел такой ответ. Будто мы все помним, чему нас пытались научить в школе и что нам никогда не пригодилось. Некоторым и дроби не пригодились.

Есть, однако, и такие, кто готов настаивать на своём нестандартном представлении о мироустройстве, искать единомышленников, объединяться и нести правду в массы. Так, много лет существовало Международное общество плоской Земли, которое просвещало население, выпуская соответствующую литературу и периодику. Правда, со смертью в 2001 году их последнего руководителя-энтузиаста Чарльза Джонсона ряды плоскоземельников пришли в смятение, но можно не сомневаться: они найдут в себе силы и вернут былое могущество, когда их насчитывалось целых три тысячи человек на всю планету. Да, может, и немного, но что это за люди!

Они считают, что Земля — огромный блин с Северным полюсом посередине и ледяными горами по краям. Никакой гравитации не существует, предметы падают, потому что тяжёлые, это же очевидно. Луна и Солнце тоже плоские, как блюда, и всего диаметра у них — 52 километра. И что очень в этой концепции важно, важнее размеров всех блинов и блюдец, это существование большого заговора, участники которого печатают фейковые снимки Земли из космоса, поставляют глобусы в кабинеты географии, а также подговаривают пилотов дерзко врать. В основе таких групп, раскрывающих людям глаза, лежит обязательное убеждение: нас всех обманывают. И оно первично. В чём обманывают — дело десятое.

"В нашей политике сторонники идей, аналогичных представлениям о плоской Земле, не просто не на обочине — это и есть мейнстрим"

Теперь понимаете, почему вокруг политики, где врут буквально в обязательном порядке как левые, так и правые, а центристы и вовсе в обе стороны, царит настоящее буйство неравнодушных граждан со своими экзотическими убеждениями-прозрениями и теориями заговоров, ведущими далеко за границу? Поскольку ориентироваться во всеобщем вранье сложно, многие, чтобы не сойти с ума, выбирают какую-то приглянувшуюся сторону и в дальнейшем стараются её держаться. Так возникают фанатские группы вокруг отдельных политических фигур. По своей исступлённости, впрочем, они мало отличаются от сошедших-таки с ума.

Сейчас различные сообщества авторитетных людей, включая, как мы видим, и математиков, пытаются поставить на место Дональда Трампа, который использует Белый дом как место для сведения счётов со своими собственными тараканами. Наблюдая за этим, приходится с сожалением и большим опасением констатировать, что в Украине и близко нет авторитетных сообществ, способных как-то осадить популистскую волну или отдельного зарвавшегося деятеля. В нашей политике сторонники идей, аналогичных представлениям о плоской Земле, не просто не на обочине — это и есть мейнстрим.

В 60-е был популярен бродвейский мюзикл "Остановите Землю, я сойду". Название предполагало, что авторы и зрители разделяют общее представление, что Земля движется. Увы, в политике у многих из нас совсем разные Земли. А последствия упадут на ту одну, которая у нас общая и единственная.