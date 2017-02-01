Все статьиВсе новостиВсе мнения
Стиль жизни
Рейтинги
Красивая странаРейтинги фокуса
Меню ГлавнаяВсе новостиВсе статьиСтранаДеньгиМирОбщество
Стиль жизни
Стиль жизниСпортКультураТехнологииАвто
Мнения
Рейтинги
РейтингиЛюдиКомпании
Красивая странаСпецтемыСтроители новой страны
Журнал
Журнал201720162015201420132012201120102009200820072006
Презентации и спецпроектыUkrainian Fashion WeekДлинный фокусАвторыАрхивариус
Еще
Все новостиВсе статьиРейтингиКрасивая странаСпецтемыСтроители новой страныПрезентации и спецпроектыUkrainian Fashion WeekДлинный фокусАвторыАрхивариус
Главная » Мнения » А Земля-то плоская. Почему некому остановить популистов
Леонид Швец
публицист, журналист
Леонид Швец публицист, журналист

А Земля-то плоская. Почему некому остановить популистов

А Земля-то плоская. Почему некому остановить популистов
Фото: открытые источники

Политика без авторитетов — сфера ловли чертей и борьбы со своими тараканами

01.02.17 80
40000

Американское математическое сообщество выразило несогласие с антииммигрантским указом Дональда Трампа. "Лидерская позиция нашей страны в математике критическим образом зависит от открытости наших границ", — пишут учёные люди. И это впечатляет, потому что с детских лет в нас заложено трепетное уважение к тем, кто способен подниматься на заоблачный уровень абстракции.  

Тем не менее, как неоднократно проверено социологическими исследованиями, где-то треть людей склонна считать, что Солнце вращается вокруг Земли, а не наоборот. Скорее всего, они об этом совсем не задумывались, а когда задумались, услышав вопрос, вышел такой ответ. Будто мы все помним, чему нас пытались научить в школе и что нам никогда не пригодилось. Некоторым и дроби не пригодились.

Есть, однако, и такие, кто готов настаивать на своём нестандартном представлении о мироустройстве, искать единомышленников, объединяться и нести правду в массы. Так, много лет существовало Международное общество плоской Земли, которое просвещало население, выпуская соответствующую литературу и периодику. Правда, со смертью в 2001 году их последнего руководителя-энтузиаста Чарльза Джонсона ряды плоскоземельников пришли в смятение, но можно не сомневаться: они найдут в себе силы и вернут былое могущество, когда их насчитывалось целых три тысячи человек на всю планету. Да, может, и немного, но что это за люди!

Они считают, что Земля — огромный блин с Северным полюсом посередине и ледяными горами по краям. Никакой гравитации не существует, предметы падают, потому что тяжёлые, это же очевидно. Луна и Солнце тоже плоские, как блюда, и всего диаметра у них — 52 километра. И что очень в этой концепции важно, важнее размеров всех блинов и блюдец, это существование большого заговора, участники которого печатают фейковые снимки Земли из космоса, поставляют глобусы в кабинеты географии, а также подговаривают пилотов дерзко врать. В основе таких групп, раскрывающих людям глаза, лежит обязательное убеждение: нас всех обманывают. И оно первично. В чём обманывают — дело десятое.

"В нашей политике сторонники идей, аналогичных представлениям о плоской Земле, не просто не на обочине — это и есть мейнстрим"

Теперь понимаете, почему вокруг политики, где врут буквально в обязательном порядке как левые, так и правые, а центристы и вовсе в обе стороны, царит настоящее буйство неравнодушных граждан со своими экзотическими убеждениями-прозрениями и теориями заговоров, ведущими далеко за границу? Поскольку ориентироваться во всеобщем вранье сложно, многие, чтобы не сойти с ума, выбирают какую-то приглянувшуюся сторону и в дальнейшем стараются её держаться. Так возникают фанатские группы вокруг отдельных политических фигур. По своей исступлённости, впрочем, они мало отличаются от сошедших-таки с ума.

Сейчас различные сообщества авторитетных людей, включая, как мы видим, и математиков, пытаются поставить на место Дональда Трампа, который использует Белый дом как место для сведения счётов со своими собственными тараканами. Наблюдая за этим, приходится с сожалением и большим опасением констатировать, что в Украине и близко нет авторитетных сообществ, способных как-то осадить популистскую волну или отдельного зарвавшегося деятеля. В нашей политике сторонники идей, аналогичных представлениям о плоской Земле, не просто не на обочине — это и есть мейнстрим.  

В 60-е был популярен бродвейский мюзикл "Остановите Землю, я сойду". Название предполагало, что авторы и зрители разделяют общее представление, что Земля движется. Увы, в политике у многих из нас совсем разные Земли. А последствия упадут на ту одну, которая у нас общая и единственная.

40
Делятся
Google+VKontakte
Show
Show
Теги: , , ,
Читайте по теме
Указ Трампа изменил порядок получения виз США для украинцевHarley-Davidson отменила визит Трампа на свой завод, - СМИСан-Франциско подает в суд из-за указа Трампа о городах-убежищах

Читайте также на focus.ua

Топ-10
  1. Когда хочется плакать, плачу. Луганскому другу, которого нет 13233
  2. Упакуй шары. Как украинский математик Марина Вязовская вырвалась из трёхмерного гетто 26952
  3. Уроки польского. Глава Укравтодора Славомир Новак о планах по ремонту и строительству дорог 3106
  4. Нереально чёткие пацаны. Чем нынешние реформаторы отличаются от "папередников" 6845
  5. Предел терпимости. Как снисходительность разумных людей приводит к торжеству хамства 5029
  6. У меня есть мечта. Как Илон Маск произвёл революцию, едва не разорился и заработал миллиарды 4963
  7. Куплю здравый смысл, можно без документов, — Максим Бородин 2524
  8. Гости со всего света. Какой видят Украину путешественники-иностранцы 4216
  9. Вечный оппозиционер. Виктор Ерофеев об оппозиции в России и эпидемии глупости в мире 1610
  10. Мучительное удовольствие. 5 лучших книг января 1976
  1. Скажи мне, кто твой враг. Кто виноват в скандале между Минздравом и фармбизнесом и что будет дальше 4720 / 5493
  2. Боевики подтягивают к Авдеевке дополнительные силы и военную технику, – украинская сторона СЦКК 3846 / 4248
  3. Болотова отравили чашкой кофе в московском ЦСКА, - СМИ 3414 / 3629
  4. В сети появились видео обстрела Авдеевки из "Градов" 2843 / 3205
  5. Киевгорстрой заявил о возможном коллапсе строительного рынка 2554 / 2924
  6. Быть оружейным бароном. Какое оружие и кому продаёт Украина 2481 / 3121
  7. Дружба крепкая. Пулитцеровский лауреат о том, как Ватикан с фашистами дружил 1969 / 2140
  8. Железная леди. Хатия Деканоидзе о реформе полиции и реванше старой системы 1836 / 1979
  9. Где в Украине дышать легко. Экологический рейтинг областей 1683 / 5370
  10. Сытник рассказал о новой форме рейдерства в Украине 1565 / 1765
  1. Скажи мне, кто твой враг. Кто виноват в скандале между Минздравом и фармбизнесом и что будет дальше 55 / 5493
  2. Железная леди. Хатия Деканоидзе о реформе полиции и реванше старой системы 25 / 1979
  3. Где в Украине дышать легко. Экологический рейтинг областей 19 / 5370
  4. Дружба крепкая. Пулитцеровский лауреат о том, как Ватикан с фашистами дружил 14 / 2140
  5. Российская сторона СЦКК предоставила письменные гарантии прекращения огня в Авдеевке 11 / 1566
  6. Когда хочется плакать, плачу. Луганскому другу, которого нет 9 / 13233
  7. В сети появились видео обстрела Авдеевки из "Градов" 8 / 3205
  8. Крылья бабочки. Судьбы и истории борьбы детей с необычным недугом 7 / 845
  9. Быть оружейным бароном. Какое оружие и кому продаёт Украина 6 / 3121
  10. Сытник рассказал о новой форме рейдерства в Украине 6 / 1765
Подписка на фокус
Наши ленты
ФОКУС КАК ОН ЕСТЬ
RSS Подписка на печатный номер Контакты

ФОКУС, 2008 – 2016.
Все права на материалы, опубликованные на данном ресурсе, принадлежат ООО "ФОКУС МЕДИА". Какое-либо использование материалов без письменного разрешения ООО "ФОКУС МЕДИА" - запрещено. При использовании материалов с данного ресурса гиперссылка www.focus.ua обязательна.

Данный ресурс — для пользователей возрастом от 18 лет и старше.

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство ИнА "Українські Новини", в каком-либо виде строго запрещены.

Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

Материалы со значками "Р", "Новости партнеров", "Инновации", "Позиция" и "Спецпроект при поддержке" публикуются на коммерческой основе.

Ukr.net — новости со всей Украины.