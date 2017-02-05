Бабий Яр должен говорить. О чём обязан рассказать Мемориальный центр жертв Холокоста

Сегодня слышно немало голосов против того, чтобы бередить исторические раны и реанимировать взаимные претензии — будь то Волынь, Голодомор или депортация крымских татар. Но незнание и забвение прошлого неизбежно обрекают на повторение проблем в настоящем

Немногие знают, что Израильский национальный мемориал Катастрофы и Героизма "Яд ваШем" является второй по посещаемости туристической достопримечательностью страны после знаменитой Стены плача. Это говорит как о качестве институции, так и о важности темы: память о Холокосте — универсальная ценность, пока люди остаются людьми.

Украина волею истории располагает местом, которое стало одним из главных символов Холокоста, — это киевское урочище Бабий Яр, где за время оккупации нацисты с помощью местных коллаборационистов уничтожили по разным подсчётам до 200 тысяч человек. Начало массовым убийствам положили расстрелы киевских евреев 28–29 сентября 1941 года, когда были убиты свыше 33 тысяч человек, преимущественно стариков, женщин и детей, виноватых только в том, что они родились евреями. За последующие месяцы до осени 1943 года здесь также были уничтожены представители других групп — душевнобольные, ромы, военнопленные, священнослужители, подпольщики.

Несмотря на знаковость и мировую известность, спустя 75 лет после трагедии Бабий Яр представляет собой парковую зону, в разных углах которой стоит почти три десятка памятников и памятных знаков, установленных в разное время и связанных с различными группами жертв и отдельными персоналиями. Они отражают разорванную память, фиксируют ревнивое измерение — чьих жертв было больше, чья боль сильнее. Пожалуй, главное, что их объединяет, — то, что люди равнодушно проходят мимо, не задумываясь о событиях, связанных с ними.

С этим нельзя мириться. Украина, где во время Второй мировой погибла четверть всех жертв Холокоста в мире, должна взять на себя ответственность и воссоздать системную память о Бабьем Яре. Мы не имеем права на забвение.

"Памятники Бабьего Яра отражают разорванную память, фиксируют ревнивое измерение — чьих жертв было больше, чья боль сильнее. Пожалуй, главное, что их объединяет, — то, что люди равнодушно проходят мимо, не задумываясь о событиях, связанных с ними"

Сегодня в мире более 200 мемориалов и музеев Холокоста, в том числе в странах, где не было нацистской оккупации. В Украине есть отдельные небольшие музеи в Днепре, Харькове, Одессе, но до сих пор нет центра, который совмещал бы функции мемориала, исследовательского учреждения и образовательной платформы. Такого центра, который стал бы своеобразным каналом коммуникации, через который Киев и Украина передавали "послания" из прошлого, адресованные настоящему и будущим поколениям.

Такая цель стоит перед Мемориальным центром жертв Холокоста "Бабий Яр", который планируется построить и открыть к 80-летию трагедии, в 2021 году. Речь идёт не только о создании капсулы памяти — хранилища знаний о событиях прошлого, но и о постоянно развивающейся интерактивной площадке для межнационального диалога и согласия, для обсуждения вопросов терпимости, справедливости, уважения и взаимопонимания между народами и культурами.

Почему это актуально, важно и нужно? Ведь сегодня слышно немало голосов против того, чтобы бередить исторические раны и реанимировать взаимные претензии, будь то Волынь, Голодомор или депортация крымских татар. Но незнание и забвение прошлого неизбежно обрекают на повторение проблем в настоящем.

Есть ещё один важный момент — болезненная проблема коллаборационизма и равнодушия, без которой память не может быть полной и корректной. У нас всё ещё остаются широко распространёнными и популярными такие исторические картины, которые рассматривают национальное "мы" исключительно с точки зрения успеха, победы, с точки зрения борцов сопротивления и пассивных жертв. А то, что ставит под сомнение национальную гордость, мужество или идентичность национальной жертвы, либо отрицается, либо замалчивается.

"Сегодня слышно немало голосов против того, чтобы бередить исторические раны и реанимировать взаимные претензии — будь то Волынь, Голодомор или депортация крымских татар. Но незнание и забвение прошлого неизбежно обрекают на повторение проблем в настоящем"

Поэтому Бабий Яр должен говорить. Говорить открыто, честно и объективно — для нас это возможность заявлять и о своей вине, это дискурс ответственности. Здесь уместно вспомнить слова философа Ханны Арендт: "Мы должны открыто посмотреть в глаза прошлому, мы должны нести этот груз, который положили на нас прошлые века". Именно нежелание предстать в невыгодном свете, дать объективные оценки, покаяться до сих пор мешало, в числе прочих причин, созданию мемориального центра в Бабьем Яру.

В этом состоит особое назначение Центра: при должном воплощении он может стать созидательной институцией, строящей новое общество, сформировать вокруг трагедии Бабьего Яра новую парадигму исторической памяти. Хватит уже манипулятивных попыток прятать коллаборационистов за спинами праведников мира. Пора реально выходить на европейский уровень коммеморации (сохранения в общественном сознании памяти о значимых событиях прошлого) войны и Холокоста, в том числе на государственном уровне. Пока же в направлении межнационального диалога, подлинного согласия и взаимопонимания, на пути внедрения серьёзных коммеморативных практик (подобных памятным мероприятиям в странах Балтии или в Китае, осмысливающем события эпохи маоизма, или международным акциям к 100-летию геноцида армян) мы только делаем первые шаги.

Историк Алейда Ассман писал: "Травматичные воспоминания больше не считаются умершим прошлым, наоборот — это умершие из прошлого зовут нас и предъявляют нам счёт за то, что с ними было сделано". Этот счёт нельзя оставить неоплаченным.