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Главная » Мнения » Дом для всей страны. Пока власть гоняется за рейтингами, бизнес ждет дерегуляции
Станислав Зозуля
координатор либерального клуба "Общество 22 февраля"
Станислав Зозуля координатор либерального клуба "Общество 22 февраля"

Дом для всей страны. Пока власть гоняется за рейтингами, бизнес ждет дерегуляции

Дом для всей страны. Пока власть гоняется за рейтингами, бизнес ждет дерегуляции
Фото: УНИАН

Государство можно сравнить с домом, в котором для удобства жизни должны быть прочный фундамент, ровные стены и соразмерная зданию крыша. Когда домоуправ в аварийном доме пытается что-то подкрашивать и подлатывать вместо того, чтобы начать капитальный ремонт, ничего хорошего ждать не приходится

16.04.17 788
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Погоня за высоким местом в Doing Business стала "национальной идеей" нынешних властей. Прогресс пока небольшой, но цель ставится высокая — попасть в топ-40 самых благоприятных для ведения бизнеса стран уже в следующем году. Мечта благородная, и её достижение если радикально и не поможет украинскому бизнесу, то уж точно не навредит.

Другой вопрос, что фундаментальной задачей страны должно стать стремление к экономической свободе как таковой, а не погоня за рейтингами. Экономические свободы рано или поздно найдут отображение в соответствующих рейтингах, а главное — в оценке самого бизнеса.

Экономическая свобода, или, другими словами, рыночный капитализм, — это система, которая базируется на пяти принципах. Их сочетание и составляет экономический дом для процветания либо прозябания государства, в котором вынужден жить весь народ.

Фундамент и основа всего прочего — защита прав собственности, качество работы судебной ветви власти, а также правоохранителей. Если фундамент положен небрежно, то и весь дом будет неустойчивым, а при стихийном бедствии рискует завалиться.

Регуляторную политику государства можно сравнить со стенами. От стен зависит как устойчивость всей конструкции, так и разделение пространства на функциональные зоны. Кривизна стен, как и регуляторной политики, не только эстетически непривлекательна, но и способствует коррупции, которую можно сравнить с нашествием крыс, проделывающих ходы в плохо сложенных стенах, а по ночам съедающих продукты жильцов.

"К сожалению, пока наши управдомы начинать капитальный ремонт не собираются"

Крыша экономического дома — это налоги и государственные расходы. Её размер должен быть адекватен величине дома. Если на маленькую хижину поставить большую тяжёлую крышу, строение не выдержит её веса и развалится. Пока в Украине крыша такая же большая, как и в странах Европы. А вот сама экономика, в отличие от европейских государств, — маленькая. Чтобы она выросла, нужно привести размер крыши в адекватное состояние — она должна соответствовать возможностям и целям роста.

Внутренняя отделка нашего дома — это лёгкость доступа бизнеса к деньгам. Прочные полы и удобные лестницы, бесспорно, важны. Но не стоит пытаться за счёт отделки решить проблему протекающей крыши. Допускать бесконтрольную эмиссию центробанка — это всё равно что развести костёр из паркета посреди комнаты, чтобы убрать излишнюю влажность воздуха. Деньги должны быть стабильны и безинфляционны.

Наконец, международная торговля — двери и окна во внешний мир. Это количество в доме света и свежего воздуха, то есть инвестиций и технологий, а также знаний, которые мы получаем при свободном взаимодействии со всем миром и при вовлечении в международное разделение труда.

Одним словом, когда вместо комплексного решения вопроса аварийности здания управдом пытается ограничиться косметическими изменениями, чтобы риелторы хорошо оценили дом и рекомендовали его как перспективный для проживания (то есть инвестиций), ничего хорошего ждать не приходится.

К сожалению, пока наши управдомы начинать капитальный ремонт не собираются. То ли решили, что до тех пор, пока не прекратятся земельные споры с соседями, в доме нет смысла ничего менять, то ли просто сговорились с крысами. Только вот если из нашего дома всё-таки проложат безвизовую дорожку в дом европейский, украинские домоуправы очень быстро недосчитаются жильцов.

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