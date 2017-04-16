Дом для всей страны. Пока власть гоняется за рейтингами, бизнес ждет дерегуляции

Государство можно сравнить с домом, в котором для удобства жизни должны быть прочный фундамент, ровные стены и соразмерная зданию крыша. Когда домоуправ в аварийном доме пытается что-то подкрашивать и подлатывать вместо того, чтобы начать капитальный ремонт, ничего хорошего ждать не приходится

Погоня за высоким местом в Doing Business стала "национальной идеей" нынешних властей. Прогресс пока небольшой, но цель ставится высокая — попасть в топ-40 самых благоприятных для ведения бизнеса стран уже в следующем году. Мечта благородная, и её достижение если радикально и не поможет украинскому бизнесу, то уж точно не навредит.

Другой вопрос, что фундаментальной задачей страны должно стать стремление к экономической свободе как таковой, а не погоня за рейтингами. Экономические свободы рано или поздно найдут отображение в соответствующих рейтингах, а главное — в оценке самого бизнеса.

Экономическая свобода, или, другими словами, рыночный капитализм, — это система, которая базируется на пяти принципах. Их сочетание и составляет экономический дом для процветания либо прозябания государства, в котором вынужден жить весь народ.

Фундамент и основа всего прочего — защита прав собственности, качество работы судебной ветви власти, а также правоохранителей. Если фундамент положен небрежно, то и весь дом будет неустойчивым, а при стихийном бедствии рискует завалиться.

Регуляторную политику государства можно сравнить со стенами. От стен зависит как устойчивость всей конструкции, так и разделение пространства на функциональные зоны. Кривизна стен, как и регуляторной политики, не только эстетически непривлекательна, но и способствует коррупции, которую можно сравнить с нашествием крыс, проделывающих ходы в плохо сложенных стенах, а по ночам съедающих продукты жильцов.

"К сожалению, пока наши управдомы начинать капитальный ремонт не собираются"

Крыша экономического дома — это налоги и государственные расходы. Её размер должен быть адекватен величине дома. Если на маленькую хижину поставить большую тяжёлую крышу, строение не выдержит её веса и развалится. Пока в Украине крыша такая же большая, как и в странах Европы. А вот сама экономика, в отличие от европейских государств, — маленькая. Чтобы она выросла, нужно привести размер крыши в адекватное состояние — она должна соответствовать возможностям и целям роста.

Внутренняя отделка нашего дома — это лёгкость доступа бизнеса к деньгам. Прочные полы и удобные лестницы, бесспорно, важны. Но не стоит пытаться за счёт отделки решить проблему протекающей крыши. Допускать бесконтрольную эмиссию центробанка — это всё равно что развести костёр из паркета посреди комнаты, чтобы убрать излишнюю влажность воздуха. Деньги должны быть стабильны и безинфляционны.

Наконец, международная торговля — двери и окна во внешний мир. Это количество в доме света и свежего воздуха, то есть инвестиций и технологий, а также знаний, которые мы получаем при свободном взаимодействии со всем миром и при вовлечении в международное разделение труда.

Одним словом, когда вместо комплексного решения вопроса аварийности здания управдом пытается ограничиться косметическими изменениями, чтобы риелторы хорошо оценили дом и рекомендовали его как перспективный для проживания (то есть инвестиций), ничего хорошего ждать не приходится.

К сожалению, пока наши управдомы начинать капитальный ремонт не собираются. То ли решили, что до тех пор, пока не прекратятся земельные споры с соседями, в доме нет смысла ничего менять, то ли просто сговорились с крысами. Только вот если из нашего дома всё-таки проложат безвизовую дорожку в дом европейский, украинские домоуправы очень быстро недосчитаются жильцов.