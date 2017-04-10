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Михаил Красюк
public affairs advisor (Польша)
Михаил Красюк public affairs advisor (Польша)

Поговорим на дорожку. Почему украинцам надо перестать проклинать уезжающих

Поговорим на дорожку. Почему украинцам надо перестать проклинать уезжающих
Фото: открытые источники

В данных конкретных экономических условиях трудовая миграция для нашей страны — полноценный плюс. Во-первых, уезжают те, кому дома нет места. Во-вторых, большинство всё же едут ненадолго. А в-третьих, те, кто покинет страну навсегда и добьётся успеха за границей, могут стать для Украины серьёзным ресурсом

10.04.17 122
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Голосование Европарламента за безвизовый режим для украинцев воскресило уже слегка подзабытый "миграционный срач". "Все уедут!" — в один голос всполошились доброжелательные россияне и обеспокоенные патриоты. В Польшу! Мыть унитазы!

Во-первых, не мыть унитазы, а работать клининг-менеджерами. А во-вторых, возможности трудоустроиться в Польше уже давно гораздо шире.

Действительно, украинцев, как и раньше, охотно рекрутируют для простой физической работы. На квалифицированные рабочие специальности, для домашней опеки над пожилыми людьми. Велик спрос на украинских айтишников. Отрасль эта в Польше сейчас на подъёме. Возможно, потому что из офисов компаний крепкие ребята в униформе ничего не изымают. Кадров не хватает.

Но фокус в том, что с острой нехваткой сотрудников сейчас имеют дело абсолютно все отрасли польской экономики. Причин тому несколько. Первая — так называемая демографическая яма. В девяностых годах здесь тоже был кризис, рожать детей мало кому хотелось. Поэтому через 20 лет столь нужный развивающейся экономике приток свежей крови не случился. По этой же причине Польша нуждается и в украинских студентах. Вторая — поляки тоже уезжают. В Великобританию, Германию, Скандинавию, Штаты. Массово уезжали в тех же девяностых и продолжают уезжать сейчас. И это нормально.

Так что украинцы в Польше — многочисленная и ценная рабочая сила. В 2016 году польские работодатели подали более 1,3 млн заявлений о намерении поручения работы иностранцу, из которых более чем 1,2 млн касались граждан Украины. И найти работу здесь могут не только строители и программисты. Шансы есть и у выпускников гуманитарных факультетов. Особенно тех, которые владеют иностранными языками.

Например, недавно за украинцами начала охоту отрасль sharing services — аутсорсинговые услуги для бизнеса. Это телемаркетинг, то есть продажа разного рода продуктов и услуг, поиск и обслуживание клиентов, обслуживание рекламаций и техническая поддержка. А ещё бухгалтерия и документооборот.

"Эмиграция спасла Польшу от большого социального взрыва в девяностых. Сейчас этих людей нам начинает не хватать. Но мы уже можем создать условия, способствующие их возвращению"

1,5 млн украинцев — это большая целевая аудитория. Крупнейший польский мобильный оператор Play недавно создал специальный пакет для наших соотечественников и запустил по телевидению рекламный ролик на украинском языке. А значит, польскому бизнесу скоро понадобятся, например, украиноязычные колл-центры. К тому же аутсорсинговые центры — бизнес глобальный, как и IT. Им вообще по барабану, какой национальности сотрудник, лишь бы языками владел. Например, польский филиал Transcom Worldwide недавно создал в Ольштыне украиноязычную команду обслуживания. Следующая ожидается в Гданьске. Активно ищут и сотрудников, владеющих немецким, — тоже среди украинцев.

Теперь о том, что это значит для Украины. Разочарую как россиян, так и патриотов. По моему скромному мнению, в данных конкретных экономических условиях трудовая эмиграция для нашей страны — полноценный плюс. Во-первых, уезжают те, кому дома нет места. Вам действительно нужна под боком масса голодных и крайне фрустрированных граждан?

Один высокопоставленный чиновник, отвечающий за экономику не последнего польского региона, сказал мне по этому поводу вот что: "Эмиграция спасла Польшу от большого социального взрыва в девяностых. Сейчас этих людей нам начинает не хватать. Но мы уже можем создать условия, способствующие их возвращению". "Или приезду украинцев им на замену" — это я уже добавил про себя.

Во-вторых, большинство всё же уезжает ненадолго. Потом возвращается, делая стране инъекцию валютного кэша. Обеспечивая попутно оставшиеся здесь семьи. Это важно — читайте выше о голоде и фрустрации.

А в-третьих, те, кто уедет навсегда и добьётся успеха за границей, могут стать для Украины серьёзным ресурсом. Спросите евреев. Вспомните поддержку диаспоры в начале войны. Погуглите Хрыстю Фриланд. Я знаю польскую компанию, которая построила сеть дистрибуции по всему миру, опираясь исключительно на поляках-эмигрантах.

Но для этого надо перестать проклинать уезжающих. Пожелайте им лучше удачи.

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