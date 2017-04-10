Поговорим на дорожку. Почему украинцам надо перестать проклинать уезжающих

В данных конкретных экономических условиях трудовая миграция для нашей страны — полноценный плюс. Во-первых, уезжают те, кому дома нет места. Во-вторых, большинство всё же едут ненадолго. А в-третьих, те, кто покинет страну навсегда и добьётся успеха за границей, могут стать для Украины серьёзным ресурсом

Голосование Европарламента за безвизовый режим для украинцев воскресило уже слегка подзабытый "миграционный срач". "Все уедут!" — в один голос всполошились доброжелательные россияне и обеспокоенные патриоты. В Польшу! Мыть унитазы!

Во-первых, не мыть унитазы, а работать клининг-менеджерами. А во-вторых, возможности трудоустроиться в Польше уже давно гораздо шире.

Действительно, украинцев, как и раньше, охотно рекрутируют для простой физической работы. На квалифицированные рабочие специальности, для домашней опеки над пожилыми людьми. Велик спрос на украинских айтишников. Отрасль эта в Польше сейчас на подъёме. Возможно, потому что из офисов компаний крепкие ребята в униформе ничего не изымают. Кадров не хватает.

Но фокус в том, что с острой нехваткой сотрудников сейчас имеют дело абсолютно все отрасли польской экономики. Причин тому несколько. Первая — так называемая демографическая яма. В девяностых годах здесь тоже был кризис, рожать детей мало кому хотелось. Поэтому через 20 лет столь нужный развивающейся экономике приток свежей крови не случился. По этой же причине Польша нуждается и в украинских студентах. Вторая — поляки тоже уезжают. В Великобританию, Германию, Скандинавию, Штаты. Массово уезжали в тех же девяностых и продолжают уезжать сейчас. И это нормально.

Так что украинцы в Польше — многочисленная и ценная рабочая сила. В 2016 году польские работодатели подали более 1,3 млн заявлений о намерении поручения работы иностранцу, из которых более чем 1,2 млн касались граждан Украины. И найти работу здесь могут не только строители и программисты. Шансы есть и у выпускников гуманитарных факультетов. Особенно тех, которые владеют иностранными языками.

Например, недавно за украинцами начала охоту отрасль sharing services — аутсорсинговые услуги для бизнеса. Это телемаркетинг, то есть продажа разного рода продуктов и услуг, поиск и обслуживание клиентов, обслуживание рекламаций и техническая поддержка. А ещё бухгалтерия и документооборот.

"Эмиграция спасла Польшу от большого социального взрыва в девяностых. Сейчас этих людей нам начинает не хватать. Но мы уже можем создать условия, способствующие их возвращению"

1,5 млн украинцев — это большая целевая аудитория. Крупнейший польский мобильный оператор Play недавно создал специальный пакет для наших соотечественников и запустил по телевидению рекламный ролик на украинском языке. А значит, польскому бизнесу скоро понадобятся, например, украиноязычные колл-центры. К тому же аутсорсинговые центры — бизнес глобальный, как и IT. Им вообще по барабану, какой национальности сотрудник, лишь бы языками владел. Например, польский филиал Transcom Worldwide недавно создал в Ольштыне украиноязычную команду обслуживания. Следующая ожидается в Гданьске. Активно ищут и сотрудников, владеющих немецким, — тоже среди украинцев.

Теперь о том, что это значит для Украины. Разочарую как россиян, так и патриотов. По моему скромному мнению, в данных конкретных экономических условиях трудовая эмиграция для нашей страны — полноценный плюс. Во-первых, уезжают те, кому дома нет места. Вам действительно нужна под боком масса голодных и крайне фрустрированных граждан?

Один высокопоставленный чиновник, отвечающий за экономику не последнего польского региона, сказал мне по этому поводу вот что: "Эмиграция спасла Польшу от большого социального взрыва в девяностых. Сейчас этих людей нам начинает не хватать. Но мы уже можем создать условия, способствующие их возвращению". "Или приезду украинцев им на замену" — это я уже добавил про себя.

Во-вторых, большинство всё же уезжает ненадолго. Потом возвращается, делая стране инъекцию валютного кэша. Обеспечивая попутно оставшиеся здесь семьи. Это важно — читайте выше о голоде и фрустрации.

А в-третьих, те, кто уедет навсегда и добьётся успеха за границей, могут стать для Украины серьёзным ресурсом. Спросите евреев. Вспомните поддержку диаспоры в начале войны. Погуглите Хрыстю Фриланд. Я знаю польскую компанию, которая построила сеть дистрибуции по всему миру, опираясь исключительно на поляках-эмигрантах.

Но для этого надо перестать проклинать уезжающих. Пожелайте им лучше удачи.