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Главная » Мнения » Не завидуйте Джастину. Почему в руководстве страны так мало симпатичных лиц
Леонид Швец
публицист, журналист
Леонид Швец публицист, журналист

Не завидуйте Джастину. Почему в руководстве страны так мало симпатичных лиц

Не завидуйте Джастину. Почему в руководстве страны так мало симпатичных лиц
Фото: Иванка Трамп и Джастин Трюдо / Kevin Lamarque/Reuters

Привлекательность политиков — величина, прямо пропорциональная их успешности

11.04.17 224
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Нет, наверное, на белом свете политика, который не мечтал бы быть немножко Джастином Трюдо. Не только и не столько потому, что он руководит правительством одной из самых благополучных стран — Канады, а потому что невероятно обаятелен. Это качество не купишь ни за какие деньги, хотя опыт и тренировки могут научить располагать к себе людей. И всё же значимую часть обаятельности Трюдо придаёт толковое руководство Кабинетом министров. Он не милая пустышка.

Внешность, с одной стороны, наследуемая характеристика, с другой — результат работы человека над собой. Чеховское "в человеке всё должно быть прекрасно: и лицо, и одежда, и душа, и мысли" — об этом, а не об ограниченной полноценности людей, которых природа не наградила физической красотой. Проявленные вовне внутренняя сила и душевные качества вызывают несравненно более высокий интерес, чем пластмассовая, не подкреплённая изнутри миловидность. И любимый человек для нас всегда красив: любим не потому, что красив, а красив потому, что любим.

Но при прочих равных физически привлекательным людям мы склонны доверять больше, говорят психологи, потому что они нам априори кажутся хорошими. Это даёт, например, некоторое преимущество симпатичным преступникам: присяжные к ним более снисходительны. В то же время социальная оценка меняет представления о внешности. Известны эксперименты, когда разным группам представляли одного и того же человека профессором и серийным убийцей. В первом случае в его лице находили отражение прекрасных душевных качеств, во втором — пугающие свидетельства опасности субъекта.

Не каждому политику дано быть Джастином Трюдо, но у них есть естественный выход: понравиться людям своими делами, влюбить в себя. Политика — это вообще про то, как нравиться людям. Политики, которые не демонстрируют, что хотят понравиться, это либо плохие политики, либо, что хуже, пытаются понравиться не избирателям, а боссу, определённому кругу важных людей или исключительно "своим", а не "кому попало". Плевать им на наши оценки.

"Если рейтинги ведущих политических фигур не превышают 5–6%, возникает законный вопрос: кого и куда они ведут? Не убедили, не обаяли. Отсюда и одно из самых распространённых описаний представителей власти народом: морды, рожи"

Но для кого-то досадное, а для кого-то будоражащее наличие электората чаще вынуждает заботиться о своей привлекательности. Потому, например, Юлия Тимошенко, былые успехи которой в немалой мере были связаны с яркими внешними данными, проводит регулярный тюнинг, а Арсений Яценюк отпустил бороду. Он и диссертацию защитил, чтобы нам больше понравиться, правда, оказалось, сделали ему её некачественно. Но точно старался для нас, не для науки же. Избиратель при этом порой совершенно непредсказуем в реакциях на старания публичных фигур понравиться. Мне недавно рассказали, как поклонница Олега Ляшко на вопрос о том, что в нём её привлекает, смутившись, совершенно искренне ответила: "У него такие губы!"

В целом же в политике существует обобщающая оценка привлекательности — рейтинги. Какие бы ни были у кого губы, носы, бороды и косы, социология неумолимо свидетельствует, что привлекательных политиков у нас нет. Если рейтинги ведущих политических фигур не превышают 5–6%, возникает законный вопрос: кого и куда они ведут? Не убедили, не обаяли. Отсюда и одно из самых распространённых описаний представителей власти народом: морды, рожи. Но ведь верно и обратное: имелись бы у кого-то неоспоримые внутренние качества, ярко проявленные в действиях, были бы другие результаты и другие оценки. "Ну красавчики!" — радовался бы неизбалованный избиратель.

Написав недавно в Facebook, что у нас в руководстве не хватает по-настоящему симпатичных лиц, я неожиданно получил довольно много возмущённых комментариев. Нет, никто не перечислял примеры обратного, писали о том, что чёрт с ней, с внешностью, судить нужно по профессиональным качествам. Странно было бы с этим спорить. Конечно, нужно. Скажите, вы за кого проголосовали бы на выборах, если бы они проходили в ближайшее воскресенье? Вот и весь суд.

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