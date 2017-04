Перейти Рубикон. Что на самом деле означает безвизовый режим для Украины и её будущего

Решение Европарламента об отмене виз для украинцев вызвало довольно противоречивую реакцию в Украине. На фоне всеобщей радости отчётливо был слышен и гул разочарования. Чего только не говорили и не писали! О том, что безвиз предоставляют поздно и надо было гораздо раньше. О том, что по большому счёту ничего не изменится и всё равно надо будет готовить документы и объявлять цель поездки. О том, что права на работу безвиз автоматически не даёт. О том, что у украинцев нет денег для поездок в Европу.

Не знаю, что такую реакцию вызвало. То ли наша традиционная привычка искать "зраду" в каждой победе — даже настоящей и заслуженной, то ли здесь правила бал партийная политика, то ли "бойцы" российского информационного фронта на самом деле помогли вбросить какие-то месседжи. Важно другое: за чисто практическими соображениями о пользе или бесполезности безвизового режима "здесь и сейчас" многие из нас не увидели общей картины. Не увидели в решении Европарламента того действительно исторического события, которое повлияет на будущее Украины.

Что же изменилось в "большой картине"?

Прежде всего произошло окончательное "прощание с империей". Прощание, которое отныне стало международно признанным фактом. Безвизовый режим — это своего рода Рубикон, за которым жребий уже брошен и дороги назад нет. Только это не наш Рубикон — мы свой прошли три года назад, на Майдане. Когда однозначно заявили, что европейские ценности для нас не пустой звук. Что мы не хотим жить в империи советского образца, да и вообще в какой бы то ни было империи.

Сегодня "момент истины" наступил для Европы. Предоставив нам безвизовый режим, Европа тоже перешла свой внутренний Рубикон в отношениях с Украиной. Фактически она политически признала, что евроинтеграция нашей страны — процесс необратимый. Что принесённые на этом пути жертвы не напрасны. Что мы можем на равноправной основе интегрироваться в сообщество наций, которые исповедуют общие с нами ценности. Несмотря на кажущуюся очевидность, для Европы это решение было непростым. Чтобы это понять, достаточно вспомнить о сложности политических процессов, происходящих в сегодняшней Европе, начиная с Брексита и заканчивая информационными атаками и политическим прессингом со стороны России.

"Главное уже сделано. Рубикон перейдён, жребий брошен, точка невозврата пройдена. Насколько выбранный нами путь будет успешным, зависит только от нас"

Как бы там ни было, в день голосования Европарламента империя потеряла Украину навсегда. Наверняка нормализация отношений с Россией для нас возможна — в далёком или не очень будущем. Это зависит от перемен прежде всего внутри самой России. Но назад в империю мы уже не вернёмся.

Безвизовый режим с ЕС — это ещё и чёткий сигнал о том, что реформы — правильный путь для Украины. Ведь никакие политические соображения не заставили бы Европарламент принять такое решение, не будь реального и ощутимого прогресса Украины в реформировании страны. С этой точки зрения безвиз — достижение всех, кто продвигал, проводил в жизнь, а порой и "пропихивал" реформы. Достижение всех реформаторов во власти и в гражданском секторе. Достижение всего общества, которое давило на власть, требовало перемен и продолжает это делать. Разумеется, безвиз — не повод расслабиться и почивать на лаврах. Скорее наоборот: решение Европы показывает, что реформы — это то, за что на самом деле стоит бороться. Потому что только они способны изменить жизнь украинцев к лучшему.

И, наконец, — last but not least. Безвизовый режим – мощный стимул для нашей молодёжи, для нового поколения украинцев. Да, в первую очередь это для них. Те, кто сегодня сидит в студенческой аудитории и даже за школьной партой. Для них, по сути, открывается целый мир. Открывается возможность воспринимать Европу как свободное пространство для путешествий, образования, коммуникации, стажировок, карьерного роста. В их сознании граница с Европой будет лишь границей, но не барьером и не препятствием. Именно этому "безбарьерному" поколению предстоит строить принципиально новую страну. Нам, спорящим о пользе и вреде безвиза для сегодняшней жизни, даже сложно себе представить, насколько ценным и важным он будет для наших детей, а значит — для будущего Украины.

Конечно, решение Европарламента — это пока не завершение процесса. Предстоит ещё пройти через ряд обязательных и главных процедур. Я очень надеюсь, что мы их пройдём без задержек и проблем и к лету безвизовый режим превратится из "хорошей новости" в привычную повседневность. Но главное уже сделано. Рубикон перейдён, жребий брошен, точка невозврата пройдена. Насколько выбранный нами путь будет успешным, зависит только от нас.