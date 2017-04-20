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Главная » Мнения » Победители и судьи. Что даёт решение Гааги Киеву в споре с Москвой
Евгений Булименко
старший партнер Юридической компании LAW GUIDE, адвокат
Евгений Булименко старший партнер Юридической компании LAW GUIDE, адвокат

Победители и судьи. Что даёт решение Гааги Киеву в споре с Москвой

Победители и судьи. Что даёт решение Гааги Киеву в споре с Москвой
Барельеф Юстиция в зале Международного суда ООН в Гааге / Фото: УНИАН

Решение Международного суда ООН в деле "Украина против России" оставляет больше вопросов, чем ответов

20.04.17 99
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Вчера Международный суд ООН огласил промежуточное решение в деле "Украина против России". Как и ожидалось, его решение оказалось половинчатым — каждая из сторон может считать себя как победителем, так и проигравшим.

В частности, суд призвал Украину и Россию в полном объёме выполнять минские соглашения (от 5 сентября 2014 года и от 12 февраля 2015 года, подписанные представителями ОБСЕ, Украины России, а также непризнанными "ДНР" и "ЛНР"). Можно говорить о том, что суд, вопреки официальной позиции России, де-факто признал её стороной минских соглашений и, соответственно, стороной конфликта на востоке Украины.

Следует полагать, что в этом контексте со стороны России ждут выполнения прежде всего пунктов минских соглашений, предусматривающих вывод всех иностранных вооружённых формирований, военной техники, а также наёмников с территории Украины под наблюдением ОБСЕ и разоружение всех незаконных групп. Здесь возникает логичный вопрос: касается ли обязательство о выводе всех иностранных вооружённых формирований исключительно востока Украины либо же это в равной степени относится и к аннексированному Крымскому полуострову? Вопрос остаётся открытым.

С другой стороны, ни для кого не секрет, что выполнение Украиной в полном объёме минских соглашений приведёт к формированию на востоке Украины двух квазигосударственных образований со своими органами власти, безопасности, полиции и т.д., возможность влияния на которые у официального Киева будет, мягко говоря, ограниченной. Теперь же невыполнение Украиной минских соглашений даст России повод обвинять Украину в саботаже и невыполнении решения Международного суда ООН, что, разумеется, не будет способствовать укреплению внешнеполитических позиций Украины.

"Приветствуя позицию суда относительно недопущения дискриминации в Крыму, следует задаться вопросом, не является ли такая формулировка в решении суда хоть и маленьким, но шагом в признании аннексии Крыма и не сыграет ли это против Украины в будущем?"

Ожидаемым был отказ Киеву в утверждении временных мер против Москвы по Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма. В какой-то степени это даёт России козыри при выдвижении в её адрес обвинений в финансировании сепаратистских движений на востоке Украины — Россия и дальше будет отрицать своё участие в финансировании войны в Донбассе, теперь уже, правда, ссылаясь на решение Международного суда ООН. "Украина не выполнила стандарты доказательной базы, чтобы доказать умышленность перечисления средств", — заявил по этому поводу председатель суда Ронни Абраам. Укрепит ли это позиции Украины — вопрос остаётся открытым.

Отдельно следует остановиться на положениях решения суда относительно обязательств России воздержаться от ограничений в отношении крымских татар на представительство собственных интересов, включая возобновление деятельности Меджлиса, а также обеспечить возобновление в Крыму обучения на украинском языке. То есть суд обязал Россию воздержаться от определённых действий, а также совершить определённые действия на территории Крыма, который де-юре считается территорией Украины. Приветствуя позицию суда относительно недопущения дискриминации в Крыму и обеспечения прав представителей всех проживающих на полуострове национальностей, следует задаться вопросом, не является ли такая формулировка в решении суда хоть и маленьким, но шагом в признании аннексии Крыма и не сыграет ли это против Украины в будущем? Либо же суд считает Крым территорией Украины, которую Украина временно не контролирует? Ответы на оба этих вопроса остаются открытыми.

МИД Украины уже назвал промежуточное решение Международного суда ООН победой Украины. Однако я бы не был так оптимистично настроен. Думаю, ощущения победы на данном этапе в Украине ни у кого нет, а позиция МИДа — попытка оправдать проделанную работу, связанную с обращением в суд. Уверенности в том, что окончательное решение суда будет в пользу Украины, а также в том, что установленные судом юридические факты не сыграют против Украины в будущем, нет.

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