Все статьиВсе новостиВсе мнения
Стиль жизни
Рейтинги
Красивая странаРейтинги фокуса
Меню ГлавнаяВсе новостиВсе статьиСтранаДеньгиМирОбщество
Стиль жизни
Стиль жизниСпортКультураТехнологииАвто
Мнения
Рейтинги
РейтингиЛюдиКомпании
Красивая странаСпецтемыСтроители новой страны
Журнал
Журнал201720162015201420132012201120102009200820072006
Презентации и спецпроектыUkrainian Fashion WeekДлинный фокусАвторыАрхивариус
Еще
Все новостиВсе статьиРейтингиКрасивая странаСпецтемыСтроители новой страныПрезентации и спецпроектыUkrainian Fashion WeekДлинный фокусАвторыАрхивариус
Главная » Мнения » Ротшильды или Путин? Кто кого в борьбе за Францию
Леонид Швец
публицист, журналист
Леонид Швец публицист, журналист

Ротшильды или Путин? Кто кого в борьбе за Францию

Ротшильды или Путин? Кто кого в борьбе за Францию
Эммануэль Макрон / Фото: lesjours.fr

Украинцы экстраполируют на зарубежные выборы своё разочарование в отечественной политике

25.04.17 302
47000

Удивительные наши люди, подсевшие на сериал французских президентских выборов, мрачно ожидают победу во втором туре националистки Марин Ле Пен. Никакая социология, фиксирующая преимущество Эммануэля Макрона в финале над соперницей не меньше, чем в 20%, никого ни в чём не убеждает. Потому что "Брексит и выборы Трампа нас научили", потому что "социологии верить нельзя", потому что хакеры и Путин.

Потрясающее сочетание глубокой убеждённости в том, что в политике возможно всё и в то же время невозможно изменить ничего, поскольку решают деньги и политические технологии. Спорить бесполезно, Брексит и выборы Трампа их научили, вы имеете дело с тёртыми, многое повидавшими экспертами, которым смешна ваша наивность.

В том, что люди следят за выборами в одной из ключевых стран Европы, нет ничего странного и тем более плохого. Никому ещё не помешало знание о том, что творится на белом свете. На фоне тотального провала украинской политики, где просто отсутствуют политики и партии, за которыми интересно следить, не то что им симпатизировать, зарубежный политический театр хоть как-то насыщает нехватку в общественном организме настоящего политического. Ещё он может многому научить, и, возможно, полученное знание когда-то даст результаты.

Больше всего впечатляет отвага молодого Эммануэля Макрона, ринувшегося в разрыв между республиканцами и социалистами. Эта парочка, казалось, будет вечно сменять друг друга у власти, и ничто не пошатнёт сложившийся порядок. Макрон его не просто пошатнул, а отменил, нарастив, пользуясь ошибками конкурентов, свою центристскую площадку и превратив её в привлекательный для избирателей выбор. От момента создания Макроном движения "Вперёд!" до победы в первом туре президентских выборов и призывов лидеров республиканцев и социалистов поддержать неожиданного фаворита миновал всего лишь год. И это в обстановке жёсткой конкуренции с очень опытными оппонентами: лидера отделило от четвёртого по результату участника всего 4%.

"Для народа, два раза вынесшего руководство с трона, кажется, легче вынести его в третий раз, чем наладить нормальный соревновательный процесс, обеспечивающий отбор лучших и отсев худших"

На нашем безрыбье политики с общим рейтингом в 4–5% считают возможным предлагать свои услуги по управлению страной вместо того, чтобы сменить род занятий или от стыда застрелиться. И ни одного здорового амбициозного лидера, кто бы бросил настоящий вызов этим инвалидам политического труда. Кажется, ему и делать ничего не пришлось бы, лишь показаться на люди. Не показывается никто.

Именно от этого проистекает разочарование украинцев политикой, их неверие в то, что можно что-то изменить, и в то же время уверенность, что крайне непопулярное начальство, обладая доступом к деньгам, админресурсу и СМИ, нарисует любой результат: возможно всё и в то же время невозможно ничего. Разница с россиянами, которые считают точно так же, только в рейтингах начальства: там они заоблачные, у нас несуществующие. Для народа, два раза вынесшего руководство с трона, кажется, легче вынести его в третий раз, чем наладить нормальный соревновательный процесс, обеспечивающий отбор лучших и отсев худших.

Если чему-то и учат случаи с Брексит и Трампом, так только тому, что нельзя полагаться на привычный ход вещей, он воспроизводит прошлое и мало говорит о будущем. В конечном итоге побеждает тот, кто лучше владеет главными приёмами политики — напором, расчётом и убеждением. Равных Эммануэлю Макрону во Франции не оказалось. Впрочем, всегда найдутся "эксперты", которые вам объяснят, что его победа — не заслуга рискнувшего рискнуть, а такова была воля французских олигархов, американских империалистов или Ротшильдов. Ни в коем случае не спорьте. Этим людям легче поверить в могущественные внешние силы, чем в себя и свою возможность менять этот мир. За маской циничного всепонимания кроются бессилие и беспомощность. Не заразитесь.

47
Делятся
Google+VKontakte
Show
Show
Теги: , , ,
Читайте по теме
Отец Марин Ле Пен разочарован избирательной кампанией дочериПорошенко встретится с Лукашенко 26 апреляМарин Ле Пен официально ушла с поста главы Национального фронта

Читайте также на focus.ua

Топ-10
  1. Череп под кожей. Гарвардский профессор о том, что поможет Украине выйти из кризиса 6113
  2. Профессиональное косоглазие. Международным политическим экспертам есть куда обратить свой взор 7238
  3. Денег нет. Какая пенсионная реформа нужна Украине 4126
  4. Германский друг. Ребекка Хармс о визите в Авдеевку и блокаде Донбасса 5116
  5. Главный экспонат. Что общего у статуи бога Тота и обгоревшего на Майдане фонаря 1435
  6. Долгая дорога к звёздам. Космическая одиссея украинца Ярослава Пустового 1968
  7. Благословенная миссия. Почему американка Брия Блессинг поёт на передовой в АТО 2219
  8. Вулкан по имени Сутин. Почему Ральф Дутли всем путешествиям предпочитает воображаемые 1068
  9. Между бедой и красотой. Зачем идти на выставку "Чистое искусство" в "Мыстецьком арсенале" 1549
  10. Гори, гори ясно. 5 лучших книг апреля 689
  1. Создана карта мест захоронения погибших воинов АТО 2754 / 3064
  2. Все записи Онищенко были сделаны после задержания его группы, - НАБУ 2687 / 2970
  3. Успех наполовину. Как у Хорватии получилось и чему может научить Украину опыт хорватов 2499 / 2749
  4. В Киеве задержали "вора в законе", крышевавшего автоворов 2357 / 2457
  5. Перезагрузка себя. 8 способов привести себя в порядок к лету 2110 / 7294
  6. В Тернополе в торговом центре мужчина при свидетелях похитил из банкомата полмиллиона 2090 / 2360
  7. Эффект Меланшона. Чему могут научить украинцев выборы во Франции 1984 / 2203
  8. Большая перемена. 100 самых богатых людей Украины 1817 / 1993
  9. Кремль высказал свое мнение о введении миротворцев ООН в Донбасс 1812 / 1983
  10. США ввели одни из самых масштабных санкций в своей истории 1790 / 2024
  1. Шагнуть в иное. Как Украине научиться управлять своим будущим 12 / 19071
  2. Посол ЕС: Россия – главная угроза в Черноморском регионе 11 / 1144
  3. Перезагрузка себя. 8 способов привести себя в порядок к лету 10 / 7294
  4. Успех наполовину. Как у Хорватии получилось и чему может научить Украину опыт хорватов 9 / 2749
  5. В Минюсте выбрали главного люстратора Украины 8 / 1301
  6. Президент назначил своего уполномоченного по контролю за СБУ 7 / 1556
  7. Создана карта мест захоронения погибших воинов АТО 7 / 3064
  8. Большая перемена. 100 самых богатых людей Украины 7 / 1993
  9. Эффект Меланшона. Чему могут научить украинцев выборы во Франции 6 / 2203
  10. В Тернополе в торговом центре мужчина при свидетелях похитил из банкомата полмиллиона 5 / 2360
Подписка на фокус
Наши ленты
ФОКУС КАК ОН ЕСТЬ
RSS Подписка на печатный номер Контакты

ФОКУС, 2008 – 2017.
Все права на материалы, опубликованные на данном ресурсе, принадлежат ООО "ФОКУС МЕДИА". Какое-либо использование материалов без письменного разрешения ООО "ФОКУС МЕДИА" - запрещено. При использовании материалов с данного ресурса гиперссылка www.focus.ua обязательна.

Данный ресурс — для пользователей возрастом от 18 лет и старше.

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство ИнА "Українські Новини", в каком-либо виде строго запрещены.

Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

Материалы со значками "Р", "Новости партнеров", "Инновации", "Позиция" и "Спецпроект при поддержке" публикуются на коммерческой основе.

Ukr.net — новости со всей Украины.