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Главная » Мнения » Украинская весна. Как длинные майские выходные помогают объединению нации
Дмитрий Слинько
редактор отдела Жизнь
Дмитрий Слинько редактор отдела Жизнь

Украинская весна. Как длинные майские выходные помогают объединению нации

Украинская весна. Как длинные майские выходные помогают объединению нации

Традиция — ключевое слово для современной Украины. Если бы Совок предстал перед судом, одной из главных статей обвинения было бы именно искоренение вековых традиций

30.04.17 417
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Каждые три года в майский день на башню бельгийского города Ипр поднимается шут и сбрасывает вниз несколько кошек. Ведь пушистые хищники — воплощение зла. Покончив с мяукающим исчадием ада, горожане начинают веселиться на карнавале.

Куда смотрят европейские зоозащитники? Никуда. Скорее всего, вместе со всеми пляшут в карнавальных костюмах. Ведь страшной казни подвергают не настоящих, а плюшевых кошек. В Средневековье, конечно, бросали настоящих животных. Но гуманный XXI век внёс в ритуал коррективы, сохранив при этом саму традицию.

Традиция — ключевое слово для современной Украины. Если бы Совок предстал перед судом, одной из главных статей обвинения было бы именно искоренение вековых традиций. Взамен разрушенному "до основанья" зачастую предлагалось нечто уродливое, как типовая статуя Ленина на центральной площади перед бетонным обкомом партии.

Последствия Украина расхлёбывает до сих пор. В уютной кофейне нет-нет, да промелькнёт отголосок "предприятия общественного питания". А в фолк-фестивале — душок "межрайонного смотра художественной самодеятельности".

Совку нет прощения — только высшая мера. И всё же среди кучи трудодней, профсоюзных путёвок и санаторно-курортных книжек попадаются традиции, которые можно и нужно сохранить. Да, возможно, салат оливье на Новый год — еда несовременная и высококалорийная. Но это одна из немногих устоявшихся традиций. Рак на кулинарном безрыбье.

То же касается и майских праздников. Вопрос "Куда поедем на майские?" греет душу холодными февральскими вечерами. Турфирмы заранее готовят предложения на "первые майские" и "вторые майские". А поскольку длинный отпуск на этот период украинцы чаще всего не планируют, майские праздники — одна из основных возможностей для развития внутреннего туризма. Железнодорожные билеты на эти даты раскупают строго за 45 суток, в день открытия продажи.

С юга или востока Украины сложно мотнуться во Львов или Карпаты на субботу-воскресенье. А вот на майские — в самый раз. И это лучший способ узнать о "страшных западенцах" не из телевизора.

"На дате 1 мая стоит советское клеймо. Да, раньше в этот день устраивали демонстрации с "серпасто-молоткастыми" флагами. А из Первомайсков и Первомайских можно составить целое государство. Но это лишь внешняя шелуха, и очистить от неё традицию несложно"

Да, многие отмечают эти праздники водкой с шашлыками, оставляя на месте отдыха горы мусора. Но есть и другая тенденция, пусть робкая, но уверенная. Именно на майские украинцы всё чаще приобщаются к активному отдыху, открывая для себя Карпаты, Южную Бессарабию, Полесье, Подолье и другие уголки нашей большой страны. Которую мы, несмотря на технологический прогресс, до сих пор почти не знаем. Вы вот знаете, где находится Подолье? А в Полесье бывали?

Да, на дате 1 мая стоит советское клеймо. Да, раньше в этот день устраивали демонстрации с "серпасто-молоткастыми" флагами. А из Первомайсков и Первомайских можно составить целое государство. Но это лишь внешняя шелуха, и очистить от неё традицию несложно.

Одна из крупнейших финансовых групп мира называется HSBC. Найти расшифровку этой аббревиатуры на сайте компании непросто — надо покопаться в разделе "История". А всё потому, что название происходит от The Hongkong and Shanghai Banking Corporation, основанной в далёком 1865 году для обслуживания торговли с британскими колониями. Такая расшифровка уже давно неактуальна: группа ведёт бизнес по всему глобусу, а с колониальным прошлым Китая покончено. Но аббревиатура — это традиция. И никто не возмущается, просто не расшифровывают её.

Так и с 1 мая: Совком этот праздник в его нынешнем виде и не пахнет. А пахнет цветами сирени, дымом костра и весенней свежестью. Свежие цветы, свежая трава, свежие листья — разве отдыхая на природе в это время можно испытывать чувство вины за потерянные процентные пункты ВВП?

Лично для меня майские — это байдарки. Вода в реках ещё высокая, но воздух уже достаточно тёплый, отпуск с друзьями согласовывать не надо — идеальное время для байдарочного похода.

Пару лет назад мы шли на байдарках по реке Рось. Хозяин сельского магазинчика, куда мы зашли за провизией, очень обрадовался нам и рассказал, что каждый год 1 мая они с друзьями сидят у реки и ждут, когда пройдёт первая байдарка. "Байдарка прошла — весна наступила", — объяснил он.

Я никогда не проголосую за политическую силу, которая лишит меня длинных майских праздников. Пусть наступит весна.

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