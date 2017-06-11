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Главная » Мнения » Право на будущее. Зачем украинцам новая концепция гражданства
Богдана Бабич
директор Института практической политики
Богдана Бабич директор Института практической политики

Право на будущее. Зачем украинцам новая концепция гражданства

Право на будущее. Зачем украинцам новая концепция гражданства
Фото: УНИАН

Внедрение новой концепции гражданства сделает участие граждан в жизни государства осознанным и ответственным. Этого нам очень не хватало в течение всех лет независимости

11.06.17 93
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История с лишением гражданства Украины нардепа Андрея Артеменко спровоцировала дискуссию в украинском обществе. Контекст этой дискуссии внутриукраинский: имел ли право президент лишать гражданства, превратится ли этот прецедент в инструмент расправы с неугодными политиками? Однако, если проблему рассматривать глубже, главный вопрос должен звучать так: есть ли смысл держаться за статичность самого института гражданства в условиях высокоскоростного, "текучего" мира и гибридного характера угроз безопасности?

Гражданство — взаимные права и обязанности человека и государства. Такой взгляд сформировался в эпоху модерна, когда именно национальные государства взялись гарантировать гражданам равенство и справедливость. Господствует он и по сей день. Гражданство предоставляется в основном либо по праву рождения, либо по специальному решению государства (натурализация). Соответственно, и лишить человека гражданства может только государство — за приобретение гражданства незаконным путём, нелояльность, шпионаж или службу в чужой армии. Либо он может отказаться от гражданства сам.

Для эпохи модерна такой порядок был в общем-то нормальным. Однако сегодня мир стремительно меняется, и модернистская концепция гражданства всё меньше соответствует реальности.

Она не учитывает ни глобальный характер экономики, ни мощнейшие в истории миграционные потоки. Не учитывает она и того, что человек имеет права и обязанности в отношениях не только с государством, но и с другими членами сообщества. А главное — она не предоставляет возможности сделать гражданство следствием осознанного выбора человека. Родился (натурализовался) — и ты уже гражданин. Твоё гражданство не оформлено договором, который определяет взаимные права и обязанности сторон друг перед другом. По крайней мере в отличие от других договоров (с банком, компанией сотовой связи или работодателем), которые человек заключает добровольно и осознанно, — как говорится, "в здравом уме и трезвой памяти".

Именно поэтому всё больше экспертов сегодня выступает в защиту концепции "ответственного гражданства", которая непосредственно связана с новым пониманием общественного договора. Особенно актуальна эта концепция для Украины, где сегодня вопрос гражданства — это вопрос цивилизационного выбора, вопрос непосредственного участия в принятии решений, касающихся всей страны.

"В новой схеме гражданин — это не тот, кто стал таковым по факту рождения, а тот, который сознательно присоединился к общественному договору"

В новой схеме гражданин — это не тот, кто стал таковым по факту рождения, а тот, который сознательно присоединился к общественному договору. То есть добровольно взял на себя предусмотренные договором обязательства и получил гражданские и политические права. А перед этим сдал квалификационный экзамен, благодаря которому точно понял, что именно подписывает, — в Украине это может быть экзамен на знание основ Конституции и украинского языка. Кстати, уже сегодня при натурализации (то есть при вступлении в гражданство человека сознательного возраста) экзамен или собеседование являются обязательными.

В такой системе понятно, что именно даёт гражданство человеку. Ведь те, кто присоединился к договору добровольно и осознанно, получат право голосовать, быть избранными и занимать должности в органах государственной службы и силовых структурах, право создавать политсилы и быть членами политических партий. То есть получают право и обязанность участвовать в принятии решений по широкому кругу вопросов жизни государства.

Все остальные жители страны, которые не хотят брать на себя дополнительные обязательства, будут пользоваться теми же правами, кроме избирательного права и возможности занимать государственные должности. Но в любой момент смогут присоединиться к договору, выполнив необходимые условия и сдав экзамены. И таким образом стать ответственными гражданами.

Упрощается в таком случае и механизм лишения гражданства — вследствие нарушения гражданином общественного договора или отказа от выполнения предусмотренных им обязательств. И это уже будет не президентская прерогатива, а прозрачная и понятная обществу процедура.

Внедрение новой концепции гражданства поможет раз и навсегда решить проблему лояльности к государству. Обеспечит расширение пространства для прав и обязанностей граждан защищать свою страну и принимать участие в управлении государством, создаст новое качество избирателя, уберёт из политикума отпетых популистов и манипуляторов. А главное — сделает участие граждан в жизни государства осознанным и ответственным. Этого нам очень не хватало в течение всех лет независимости. Не хватает, собственно, и по сей день.

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