Право на будущее. Зачем украинцам новая концепция гражданства

Внедрение новой концепции гражданства сделает участие граждан в жизни государства осознанным и ответственным. Этого нам очень не хватало в течение всех лет независимости

История с лишением гражданства Украины нардепа Андрея Артеменко спровоцировала дискуссию в украинском обществе. Контекст этой дискуссии внутриукраинский: имел ли право президент лишать гражданства, превратится ли этот прецедент в инструмент расправы с неугодными политиками? Однако, если проблему рассматривать глубже, главный вопрос должен звучать так: есть ли смысл держаться за статичность самого института гражданства в условиях высокоскоростного, "текучего" мира и гибридного характера угроз безопасности?

Гражданство — взаимные права и обязанности человека и государства. Такой взгляд сформировался в эпоху модерна, когда именно национальные государства взялись гарантировать гражданам равенство и справедливость. Господствует он и по сей день. Гражданство предоставляется в основном либо по праву рождения, либо по специальному решению государства (натурализация). Соответственно, и лишить человека гражданства может только государство — за приобретение гражданства незаконным путём, нелояльность, шпионаж или службу в чужой армии. Либо он может отказаться от гражданства сам.

Для эпохи модерна такой порядок был в общем-то нормальным. Однако сегодня мир стремительно меняется, и модернистская концепция гражданства всё меньше соответствует реальности.

Она не учитывает ни глобальный характер экономики, ни мощнейшие в истории миграционные потоки. Не учитывает она и того, что человек имеет права и обязанности в отношениях не только с государством, но и с другими членами сообщества. А главное — она не предоставляет возможности сделать гражданство следствием осознанного выбора человека. Родился (натурализовался) — и ты уже гражданин. Твоё гражданство не оформлено договором, который определяет взаимные права и обязанности сторон друг перед другом. По крайней мере в отличие от других договоров (с банком, компанией сотовой связи или работодателем), которые человек заключает добровольно и осознанно, — как говорится, "в здравом уме и трезвой памяти".

Именно поэтому всё больше экспертов сегодня выступает в защиту концепции "ответственного гражданства", которая непосредственно связана с новым пониманием общественного договора. Особенно актуальна эта концепция для Украины, где сегодня вопрос гражданства — это вопрос цивилизационного выбора, вопрос непосредственного участия в принятии решений, касающихся всей страны.

"В новой схеме гражданин — это не тот, кто стал таковым по факту рождения, а тот, который сознательно присоединился к общественному договору"

В новой схеме гражданин — это не тот, кто стал таковым по факту рождения, а тот, который сознательно присоединился к общественному договору. То есть добровольно взял на себя предусмотренные договором обязательства и получил гражданские и политические права. А перед этим сдал квалификационный экзамен, благодаря которому точно понял, что именно подписывает, — в Украине это может быть экзамен на знание основ Конституции и украинского языка. Кстати, уже сегодня при натурализации (то есть при вступлении в гражданство человека сознательного возраста) экзамен или собеседование являются обязательными.

В такой системе понятно, что именно даёт гражданство человеку. Ведь те, кто присоединился к договору добровольно и осознанно, получат право голосовать, быть избранными и занимать должности в органах государственной службы и силовых структурах, право создавать политсилы и быть членами политических партий. То есть получают право и обязанность участвовать в принятии решений по широкому кругу вопросов жизни государства.

Все остальные жители страны, которые не хотят брать на себя дополнительные обязательства, будут пользоваться теми же правами, кроме избирательного права и возможности занимать государственные должности. Но в любой момент смогут присоединиться к договору, выполнив необходимые условия и сдав экзамены. И таким образом стать ответственными гражданами.

Упрощается в таком случае и механизм лишения гражданства — вследствие нарушения гражданином общественного договора или отказа от выполнения предусмотренных им обязательств. И это уже будет не президентская прерогатива, а прозрачная и понятная обществу процедура.

Внедрение новой концепции гражданства поможет раз и навсегда решить проблему лояльности к государству. Обеспечит расширение пространства для прав и обязанностей граждан защищать свою страну и принимать участие в управлении государством, создаст новое качество избирателя, уберёт из политикума отпетых популистов и манипуляторов. А главное — сделает участие граждан в жизни государства осознанным и ответственным. Этого нам очень не хватало в течение всех лет независимости. Не хватает, собственно, и по сей день.