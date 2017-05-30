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Главная » Мнения » Гарный казак Эммануэль. Как французский президент оказался сильнее Путина
Леонид Швец
публицист, журналист
Леонид Швец публицист, журналист

Гарный казак Эммануэль. Как французский президент оказался сильнее Путина

Гарный казак Эммануэль. Как французский президент оказался сильнее Путина
Фото: ТАСС

Похоже, мы становимся свидетелями рождения нового формата общения Запада с самоуверенным российским вождём

30.05.17 776
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Украина не нарадуется результатам визита Путина в Париж. Нечасто удаётся увидеть, как западные лидеры разговаривают с хозяином России спокойно, с достоинством и по существу. Скорее всего, в кулуарах именно так и происходило, но на публике Владимира Владимировича берегли, позволяли сохранить лицо. Эммануэль Макрон не нарушил законов гостеприимства, просто выражался заметно более прямо, чем нам доводилось слышать из уст его старших коллег и особенно по сравнению с никакими речами предшественника. Хотя, справедливости ради, именно Франсуа Олланд вынудил Путина отменить свой визит во Францию в октябре, намекнув на отсутствие почестей в случае приезда.

Насколько 2016 год обещал российскому президенту открытие новых перспектив международной игры, настолько 2017-й эти перспективы резко сужает. Победа Трампа, по поводу которой едва не состоялся парад на Красной площади, оборачивается откатом отношений Москвы и Вашингтона на уровень 1950-х. Не сыгравшие ставки на французских выборах обернулись победой того, против кого в открытую работали российская пропаганда и хакеры. Тем не менее Путин выбрал момент и двинул во французскую столицу пощупать победителя вблизи.

Резон, безусловно, был. Владимир Путин — самый опытный из ныне действующих лидеров, если, конечно, не принимать в расчет Нурсултана Назарбаева или кого-то из африканских правителей. Макрону было 23, когда Ельцин назначил преемника, и Путин с тех пор крепко поднаторел. Он довольно высокого мнения о своих способностях гнуть линию на переговорах, а с новичком высокой политики больших проблем вроде не должно было возникнуть. Тактика России последних лет — играть на слабостях Запада, и выскочка Эммануэль Макрон силой не выглядел. Тем неприятнее московскому гостю было обнаружить обратное и, более того, стать свидетелем того, как француз демонстрирует своё игровое превосходство над ним всему миру — то, что так понравилось украинцам.

"Эммануэль Макрон прочно защищён от Владимира Путина высокой стеной из ценностей совсем другого поколения, для которого нынешняя российская политика — дикий атавизм, рецидив давно минувшего прошлого"

Конечно, президент Франции заранее понимал, с кем и с чем ему придётся столкнуться. В конце концов у него налаживаются хорошие отношения с Ангелой Меркель, которой есть что рассказать о Путине-переговорщике. Франция находится в разгаре парламентской кампании, и лидер партии "Вперёд, Республика!" обязан был продемонстрировать народу, что он именно тот, кто способен повести его вперёд, в том числе как новый лидер объединённой Европы. Кроме того, Эммануэль Макрон  прочно защищён от Владимира Путина высокой стеной из ценностей совсем другого поколения, для которого нынешняя российская политика — дикий атавизм, рецидив давно минувшего прошлого. Кстати, то, что русские пытались ставить на Ле Пен, лишнее подтверждение антисовременности их позиции, и Франция в лице своего вызывающе молодого президента говорила с Россией Путина с позиций будущего. Такой разговор по определению  равным быть не может.

Время, когда с Россией говорили на равных, кажется, закончилось. Неплохо бы и Украине в разговоре с агрессором понемногу перейти с языка обид, уходящих в том числе в седую старину времён князя Ярослава, на язык будущего. Это работает. Только это, в общем, и работает.

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