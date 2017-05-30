Гарный казак Эммануэль. Как французский президент оказался сильнее Путина

Украина не нарадуется результатам визита Путина в Париж. Нечасто удаётся увидеть, как западные лидеры разговаривают с хозяином России спокойно, с достоинством и по существу. Скорее всего, в кулуарах именно так и происходило, но на публике Владимира Владимировича берегли, позволяли сохранить лицо. Эммануэль Макрон не нарушил законов гостеприимства, просто выражался заметно более прямо, чем нам доводилось слышать из уст его старших коллег и особенно по сравнению с никакими речами предшественника. Хотя, справедливости ради, именно Франсуа Олланд вынудил Путина отменить свой визит во Францию в октябре, намекнув на отсутствие почестей в случае приезда.

Насколько 2016 год обещал российскому президенту открытие новых перспектив международной игры, настолько 2017-й эти перспективы резко сужает. Победа Трампа, по поводу которой едва не состоялся парад на Красной площади, оборачивается откатом отношений Москвы и Вашингтона на уровень 1950-х. Не сыгравшие ставки на французских выборах обернулись победой того, против кого в открытую работали российская пропаганда и хакеры. Тем не менее Путин выбрал момент и двинул во французскую столицу пощупать победителя вблизи.

Резон, безусловно, был. Владимир Путин — самый опытный из ныне действующих лидеров, если, конечно, не принимать в расчет Нурсултана Назарбаева или кого-то из африканских правителей. Макрону было 23, когда Ельцин назначил преемника, и Путин с тех пор крепко поднаторел. Он довольно высокого мнения о своих способностях гнуть линию на переговорах, а с новичком высокой политики больших проблем вроде не должно было возникнуть. Тактика России последних лет — играть на слабостях Запада, и выскочка Эммануэль Макрон силой не выглядел. Тем неприятнее московскому гостю было обнаружить обратное и, более того, стать свидетелем того, как француз демонстрирует своё игровое превосходство над ним всему миру — то, что так понравилось украинцам.

"Эммануэль Макрон прочно защищён от Владимира Путина высокой стеной из ценностей совсем другого поколения, для которого нынешняя российская политика — дикий атавизм, рецидив давно минувшего прошлого"

Конечно, президент Франции заранее понимал, с кем и с чем ему придётся столкнуться. В конце концов у него налаживаются хорошие отношения с Ангелой Меркель, которой есть что рассказать о Путине-переговорщике. Франция находится в разгаре парламентской кампании, и лидер партии "Вперёд, Республика!" обязан был продемонстрировать народу, что он именно тот, кто способен повести его вперёд, в том числе как новый лидер объединённой Европы. Кроме того, Эммануэль Макрон прочно защищён от Владимира Путина высокой стеной из ценностей совсем другого поколения, для которого нынешняя российская политика — дикий атавизм, рецидив давно минувшего прошлого. Кстати, то, что русские пытались ставить на Ле Пен, лишнее подтверждение антисовременности их позиции, и Франция в лице своего вызывающе молодого президента говорила с Россией Путина с позиций будущего. Такой разговор по определению равным быть не может.

Время, когда с Россией говорили на равных, кажется, закончилось. Неплохо бы и Украине в разговоре с агрессором понемногу перейти с языка обид, уходящих в том числе в седую старину времён князя Ярослава, на язык будущего. Это работает. Только это, в общем, и работает.