Один и не дома. Как сбывшаяся мечта Дональда Трампа превращается в мучение

Америка готовится к событию, которое уже сравнили по шоу-эффекту с Супербоулом — финальным матчем в борьбе за звание чемпиона Национальной футбольной лиги. Имеется в виду, конечно, американский футбол. А событие, которое в четверг будут транслировать все ведущие телеканалы, — слушания сенатского комитета по разведке, на которых выступит бывший директор ФБР Джеймс Коми.

Суть дела: после того как ФБР начало расследование в отношении Майкла Флинна, пробывшего на посту советника президента по национальной безопасности рекордных 24 дня, Дональд Трамп вызвал главу Бюро и якобы попросил спустить дело на тормозах. Коми не стал открыто возражать президенту, а, вернувшись к себе, беседу тщательно записал и ознакомил с записями ближайших помощников. Расследование связей Флинна с русскими продолжалось и даже стало более интенсивным, а после того как Джеймс Коми попросил в министерстве юстиции дополнительные ресурсы, Трамп его уволил, буквально на следующий день. Официально причины были названы одни, но затем глава Белого дома неоднократно сам говорил, в том числе посетившим Овальный кабинет русским товарищам Лаврову и Кисляку, министру иностранных дел и послу соответственно, что Коми надо было убрать, чтобы снять напряжение как раз по русскому вопросу. После этого напряжение только резко подскочило.

В США не принято увольнять руководителя Федерального бюро расследований только потому, что он не понравился главе государства, хотя эта логика может быть мало понятна украинцам, привыкшим к иным отношениям президента с силовиками. Если сенатский комитет посчитает, что таким образом Дональд Трамп пытался воспрепятствовать работе ФБР по российскому следу, это будет равнозначно признанию, что президент совершил уголовное преступление. А это прямая дорога к импичменту. Кто-то ещё считает, что слушания с таким потенциальным исходом похожи на какой-то футбольный матч, пусть и финальный, но которые проводятся каждый год?

"Вместо триумфального продолжения телешоу, которые столько лет вёл Дональд Трамп и в атмосфере которых купался, выходит сплошное и непрекращающееся избиение вчерашнего любимца публики"

Предстоящее слушание-зрелище тем более обещает быть интересным, что Джеймс Коми очень непростой человек. Он работал заместителем генерального прокурора США, в Бюро к нему тоже относились и продолжают относиться с большим уважением. Блестящий юрист, причём уже с опытом выступлений на слушаниях. Говорят, Коми весьма неплох в таких ситуациях публичной презентации своей позиции, и они ему даже нравятся. То, что он не тратил после увольнения 9 мая время зря и серьёзно готовился, можно не сомневаться.

А в другом углу ринга, в Белом доме, царит если не совсем смятение, то явный беспорядок. К защите тут явно не готовы. В первую очередь это связано с особенностями главной персоны. Президентство явно не оправдывает надежд Трампа, с каждым днём разочаровывая его всё больше и больше. Вместо триумфального продолжения телешоу, которые столько лет вёл Дональд Трамп и в атмосфере которых купался, выходит сплошное и непрекращающееся избиение вчерашнего любимца публики. С одной стороны — президентские обязанности, полные, оказывается, ограничений, с другой — незатыкающаяся пресса.

Семья президента ещё не переехала в Белый дом, Мелания ждёт окончания учебного года сына Баррона, и Трамп, по свидетельству близких ему людей, вечера проводит в одиночестве перед телевизором. Насмотревшись и впечатлившись, он пишет свои эмоциональные посты в Твиттере и обзванивает друзей, спрашивая тех, кого бы ему уволить из своего окружения, кто плохо справляется. Трамп, кстати, может искренне не понимать, почему к нему претензии из-за увольнения директора ФБР: разве не забота его подчинённых решать проблемы президента наиболее комфортным для него образом? Ведь когда он работал простым миллиардером, всё было именно так. В то же время рядом с Дональдом Трампом нет вообще никого, к чьим советам он снизошёл бы прислушаться.

Автор книги "Никогда не достаточно: Дональд Трамп и погоня за успехом" Майкл Д’Антонио уверен, что при выборе стать президентом или быть Трампом, тот всегда выберет последнее, даже если это будет гибельный путь. Есть некая ирония в том, что знаменитая американская мечта, которая гласит, будто каждый американец может стать при должных усилиях президентом, дала сбой именно на человеке, который, казалось, смог удовлетворить все свои желания и мечты. Он даже стал президентом, а вот быть им — не получается. Возможно, Джеймс Коми поможет приблизить конец мучениям одинокого человека из Белого дома.