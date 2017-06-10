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Главная » Мнения » Климатический парадокс. Какие угрозы и возможности для Украины несёт выход США из Парижского соглашения
Тарас Бебешко
эксперт по вопросам глобального изменения климата, философ, футуролог
Тарас Бебешко эксперт по вопросам глобального изменения климата, философ, футуролог

Климатический парадокс. Какие угрозы и возможности для Украины несёт выход США из Парижского соглашения

Климатический парадокс. Какие угрозы и возможности для Украины несёт выход США из Парижского соглашения
Фото: Getty Images

Выйдя в активную позицию на дальнейших переговорах по Парижскому соглашению, мы можем сделать реальную заявку на глобальное или как минимум региональное лидерство

10.06.17 62
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Для любого специалиста, вовлечённого в глобальные дискуссии об изменении климата, заявление Дональда Трампа о выходе США из Парижского соглашения выглядит парадоксом, как минимум, по трём причинам.

Во-первых, потому что ключевая роль в разработке и подписании этого соглашения принадлежала именно Соединённым Штатам. После десяти с лишним лет достаточно резкой, системной и во многом справедливой критики Киотского протокола, после безуспешной попытки заключить новое соглашение в Копенгагене (в 2009 году) США стали не просто активным участником, а лидером процесса на глобальном уровне. Это позволило американцам учесть все свои интересы и вовлечь в процесс большинство стран мира.

Во-вторых, в отличие от Киотского протокола, Парижское соглашение не содержит обязательных нормативов по снижению выбросов парниковых газов, не делит страны на «развитые» (обязанные снижать выбросы) и «развивающиеся», не создаёт глобальных органов контроля. Соглашение основано на добровольных обязательствах каждой из стран внести посильный вклад в решение проблемы изменения климата. Каждый из участников может взять на себя такие обязательства, которые не приведут к экономическому спаду и в то же время сделают природопользование более рациональным и бережным.

В-третьих, парадоксальность нынешней позиции США видится в том, что выйти из Парижского соглашения «прямо сейчас» нельзя. Соглашение уже вступило в юридическую силу, но реально действовать начнёт с 2020 года. Наверняка сейчас обсуждаются варианты досрочного выхода, но по действующим сегодня нормам осуществить его на практике можно только в последний год президентства Дональда Трампа.

Несмотря на это, намерение США выйти из соглашения остаётся достаточно тревожным сигналом. Поскольку именно Америка выступала лидером процесса, её уход может спровоцировать «эффект домино» — в частности, вариант выхода обсуждается на уровне научных сообществ в Великобритании.

Но это ещё не самое страшное. Сегодня на международном уровне идёт разработка механизмов и правил, которые позволят воплотить Парижское соглашение в жизнь. И не исключено, что в отсутствие лидерства США принципиальные подходы, заложенные в соглашении, придётся пересмотреть. Проще говоря, будет предпринята попытка вернуться к принципам Киотского протокола с его жёсткими нормативами и обязательными действиями. Ни к чему хорошему это не приведёт, ведь Киотский протокол своих целей на глобальном уровне не достиг: снижения выбросов не произошло, а Китай, например, за время действия протокола даже нарастил их более чем в 30 раз.

"Для Украины сделать экосистему приоритетом государственной политики — это не мечты, а жёсткий экономический расчёт"

Однако снижение активности США в процессе может принести не только угрозы, но и возможности. Место лидера, как правило, долго не пустует. Возможно, мы очень скоро станем свидетелями появления новых альянсов и коалиций стран, расположенных на разных континентах, которые захотят перехватить инициативу. Пока рано говорить о конкретике, но уже сегодня ясно, что большой интерес к реализации Парижского соглашения в полном объёме проявляют — снова парадокс! — «нефтяные страны». Причём расположенные как в Персидском заливе, так и в Южной Америке.

Ситуация предоставляет возможность и для Украины. Выйдя в активную позицию на дальнейших переговорах по Парижскому соглашению, мы можем сделать реальную заявку на глобальное или как минимум региональное лидерство. Мы можем, например, выступить с инициативой создания регионального союза, направленного на решение климатических проблем. Мы можем выступать с инновационными предложениями по механизмам реализации Парижского соглашения — собственно, Украина уже начала это делать, предложив всем странам-участницам включить в соглашение механизм индекса экологического баланса.

Но такую заявку необходимо подкрепить действиями у себя дома. То есть сделать экосистему приоритетом государственной политики. И это не мечтания романтика, а жёсткий экономический расчёт. Влияние экосистемных факторов на экономику будет лишь возрастать. Уже сегодня правила ВТО позволяют вводить ограничения на импорт из стран, которые не работают над снижением техногенного влияния на природу. Что может означать как потерю ряда внешних рынков, так и возможность защиты своего — в зависимости от того, какую стратегию мы выберем. Уже завтра наше сельское хозяйство может столкнуться с проблемой падения урожайности традиционных для Украины культур — в связи с климатическими изменениями. А о необходимости инновационных решений для энергетики, транспорта, инфраструктуры и говорить не приходится. Реструктуризировать экономику нам всё равно придётся — из-за российской агрессии и потери промышленных мощностей. Почему бы в таком случае не провести реструктуризацию, поставив во главу угла экологический баланс? Ведь опыт того же Евросоюза показывает, что это не только благородно, но и выгодно.

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