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Главная » Мнения » Крепкий пацан. Как мэр Днепра пытается следовать заветам Лёни Космоса
Леонид Швец
публицист, журналист
Леонид Швец публицист, журналист

Крепкий пацан. Как мэр Днепра пытается следовать заветам Лёни Космоса

Крепкий пацан. Как мэр Днепра пытается следовать заветам Лёни Космоса
Фото: sobitie.com.ua

Проблемы днепровского руководства — типичные для постмайданной власти

20.06.17 962
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Одной из незаявленных, но всем очевидных задач фестиваля блогеров в Днепре было инспектирование мэра города Бориса Филатова. Ситуация двойственная. С одной стороны, мэрия была основным организатором фестиваля "Днепровский пост" в рамках программы "Культурная столица". С другой — Филатов, будучи и до того, скажем так, фигурой неоднозначной, незадолго до блогерского слёта назначил руководителем муниципальной полиции Андрея Ткаченко, бывшего командира днепропетровского "Беркута". Больнее пнуть патриотически настроенную общественность, представленную в том числе в блогосфере, было нельзя.

"Мы живём в сложное время, которое требует профессионалов. Это Realpolitik, господа хорошие, а она будет посложнее хрустальных иллюзий и соплей в Facebook", — прокомментировал свой ход мэр. Facebook не мог не ответить на этот вызов, и господа хорошие вспылили, некоторые категорически отказались ехать в Днепр на мероприятие, к которому гад Филатов непосредственно причастен. С приехавшими мэр попытался объясниться.

Объяснения не сводились просто к Realpolitik. Из того, что довелось увидеть и услышать, причём не только от Бориса Филатова, картинка нарисовалась следующая.

Простых городов в Украине нет, а из непростых Днепр точно где-то в первой тройке. Запущенное хозяйство, которым годами никто не занимался, а если пытался заниматься, то не находил денег, а если и находил, то щедро делился со "своими" подрядчиками. Огромная и неподъёмная социальная сфера, сброшенная вчерашними советскими предприятиями на хлипкий городской баланс. Очень запутанные и уходящие далеко в прошлое отношения местных политиков и бизнесменов, которые знают друг друга с горшка и с тех же примерно пор копят взаимные претензии и обиды.

С другой стороны, и деловые связи тут тоже с очень длинными и перепутанными корнями. Порой и днепрянам нелегко разобраться, кто тут кому Загид, не говоря уже о людях иногородних. Загид Краснов — один из заклятых врагов Филатова, имеющий немалое влияние в городе. Как и Александр Вилкул, который когда-то был другом Филатова.

У городского головы нет своего большинства в горсовете. Дефицит кадров, когда работать некому, а те, кто работает, безбожно воруют или не безбожно, но и работают не очень. При этом Днепр постоянно хоронит своих, больше полутысячи погибло с начала войны. Нагрузка на военный госпиталь и реабилитационный центр огромная. Растёт число ветеранов, которые требуют внимания к своим проблемам.

"Утратив поддержку условных своих, большой вопрос, добьётся ли Филатов поддержки условно чужих"

В отличие от Геннадия Кернеса или Леонида Черновецкого и даже Виталия Кличко, Борис Филатов последовательно и долгие годы не готовился занять кресло мэра. Он признаётся, что только сейчас начал понимать, как работает сложная машина по управлению городом. Никому от этих признаний, разумеется, не легче. Когда Филатов в своей фирменной манере хамит недовольным, ему особо нечего продемонстрировать в своё оправдание, кроме стопки проектов, которые ждут финансирования для воплощения, и вот тогда!.. А задача окучивать будущий электорат актуальна уже сейчас.

В голове каждого городского головы с некоторых пор плотно живут бабушки. Угодить дворовым бабушкам — залог успеха, как убедил непобедимый Космос и подтвердил неубиваемый Кернес. Назначение "беркута" начальником полиции бабушек не задело, а тех прочих, кого задело, насчитал мэр, вышло с протестом двести человек. Протестовавшие говорят, что их было в несколько раз больше, но всё равно для большого города не ахти. Можно пренебречь, храбрится Филатов, но видно, что ему совсем небезразлично мнение блогеров-патриотов, среди которых он недавно ходил в рекордсменах по числу подписчиков. Они-то не бабушки, понятнее и ближе, но и недоверчивее, а то и враждебнее. Филатова это заметно задевает.

Эта днепровская история во многом типична. В попытках выстоять и добиться какого-то результата власть, сама по многим позициям выросшая из прошлого режима, идёт на компромиссы, которые смотрятся совершенно дико в глазах людей, требующих от постмайданного руководства соблюдения чистоты принципов. Потому что никакие результаты не оправдывают забвения принципов, больше того — правильные результаты возможны только на основе приверженности принципам. Тем более ни для кого, включая бабушек, не является сколько-нибудь интересной проблема сбережения в руководящих креслах именно нынешних задниц. Днепровских бабушек устроит и зад Вилкула, например. Утратив поддержку условных своих, большой вопрос, добьётся ли Филатов поддержки условно чужих. При этом да, на второй срок просто за патриотизм никто не выберет, надо сначала городу доказать свою полезность, а значит, и бабушкам тоже.

Кажется, Борис Филатов уже сто раз пожалел о назначении Ткаченко, но признаться в этом — не по-пацански. Зато по-пацански выслушать критику в глаза и пригласить критиков снова встретиться через год в Днепре. Кто бы сомневался, что Борис — крепкий пацан. Только для настоящего мэра новой Украины этого мало.

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