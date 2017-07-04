На крючке. Почему революция достоинства — впереди

Мало в стране людей, к которым бы с таким, мягко скажем, неодобрением относились бы другие граждане, как относятся к народным депутатам. Факт, зафиксированный длительным социологическим наблюдением. Но и среди народных депутатов не так много таких, кто вызывал бы столь горячие чувства у соотечественников, какие вызывает Олесь Довгий, бывшая правая рука киевского мэра Леонида Черновецкого. Последний давно обживает Грузию, оставив нам разбираться с результатами работы своей "молодой команды", а заодно и самых выдающихся представителей этой самой команды. Так, Сергей Березенко стал незаменимым человеком уже для Петра Порошенко, а его друг Олесь помогает решать щекотливые вопросы в Верховной Раде или, например, уговаривает от имени Банковой беглого Александра Онищенко не лезть в бутылку и не болтать лишнего.

Поэтому когда Регламентный комитет Верховной Рады не даёт согласия на лишение Олеся Довгого депутатской неприкосновенности, он ещё больше повышает градус народной "любви" к парламенту, народным депутатам и лично к Олесю Довгому. А с другой стороны, уберегает от лишних проблем человека, исключительно полезного действующему президенту. С третьей стороны, ставит в дурацкое положение генерального прокурора, не менее полезного президенту, но зачем-то подавшего непроходное представление на лишение Довгого неприкосновенности. На этом фоне звучит грозный голос Петра Алексеевича, обещающий грядущее снятие неприкосновенности со всего депутатского корпуса. С учётом того, что такое решение потребует поддержки конституционным большинством самой Верховной Рады, где и простое большинство — редкость, достигаемая усилиями довгих и березенко, можно только с досадой сплюнуть. Всё это выглядит как грязная игра, где граждан держат за идиотов и легко вытирают ноги об наши ожидания справедливости.

"Главная наша проблема в том, что лёни, вити, юли и пети, а также услужливо суетящиеся вокруг них олесики в жизни страны играют незаслуженно большую роль. А системы как не было, так и нет"

При всём желании как-то пообиднее наказать Довгого и ему подобных обществу от парламента нужно намного больше, чем лёгкая сдача самых замаранных депутатов. Именно от этих, большей частью неприятных людей нам приходится ожидать того самого украинского прорыва, заболтанного и почти уже дискредитированного. А больше не от кого, это и есть украинские законодатели, создатели правил игры для нашего светлого будущего или по крайней мере институция эти правила утверждающая. Подвешивать этих не святых людей на крючок дел, инициированных другими сильно не святыми людьми, означает лишить законодательный орган свято положенной ему независимости и всё равно не получить чаемого качества работы.

Мысль очень простая и при этом с большим трудом перевариваемая: наиболее сейчас неуважаемые люди страны числом в четыре с лишним сотни — самые в ней важные, важнее, чем президент с правительством. Это в Конституции, вообще-то, записано. При этом многие из них продемонстрировали своё убожество при Ющенко и Януковиче, кто-то и Кучму задел, а большинство успело отличиться уже и при Порошенко. Пока самые важные в государстве люди — самые в нём убогие и неуважаемые, не нужно ждать никаких прорывов.

Украине не следует изобретать демократию, всё давно изобретено, со сдержками, противовесами и независимостью ветвей. И если всё как следует прилажено и отлажено, система работает, а её усердные работники пользуются общественным уважением. Если не оступаются, разумеется, но и на этот счёт всё продумано: главное, чтобы подозрения в недобросовестности оступившихся не пали на всю систему.

Главная наша проблема в том, что лёни, вити, юли и пети, а также услужливо суетящиеся вокруг них олесики в жизни страны играют незаслуженно большую роль. А системы как не было, так и нет. Зато все убогие, все на крючке. Революция достоинства очень далека от завершения.