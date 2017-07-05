Схемный номер. Киев рискует нарваться на "Народную Литовскую Республику"

Простая и понятная мечта каждого человека о доступном и хорошем автомобиле в Украине обернулась наплывом поддержанных авто с литовскими номерами. Этот обыденный факт вскрывает целый нарыв и в очередной раз демонстрирует глобальную проблему компетенции "государственных мужей".

Не стану перечислять все причины, по которым постоянная эксплуатация авто с иностранной регистрацией является незаконной. Давайте рассмотрим, как это влияет на экономику и на повседневную жизнь каждого из нас.

1. Это создаёт опасность абсолютной безнаказанности в случае ДТП. Схема завоза авто зачастую устроена так, что установить, кто управляет автомобилем, практически невозможно. Хорошо, если речь идёт только о разбитом авто, которое было застраховано, а не о сбитом пешеходе или велосипедисте. А именно о безопасности добропорядочных налогоплательщиков и должно беспокоиться государство в первую очередь.

2. Большинство владельцев авто с иностранной регистрацией не имеют не то что "зелёной карты", предусмотренной законом, но даже базового полиса ОСАГО. С одной стороны, опять речь о безопасности. С другой — об экономике. Если количество авто на иностранной регистрации исчисляется сотнями тысяч, а то и перевалило за миллион, как утверждают некоторые адепты "секты литовских номеров", не сложно подсчитать недополученную прибыль украинских страховых компаний (которые создают рабочие места, арендуют недвижимость и приносят другую пользу экономике). А вместе с ней и недополученные налоговые сборы в бюджет Украины.

3. Защищать отечественного автопроизводителя у нас не принято. Особенно учитывая, сколько бюджетных денег выкачал этот автопроизводитель под лозунги о развитии и защите украинского автопрома. У отечественных акционеров автопрома всё хорошо, а вот автопрому настолько плохо, что температура пациента близка к нулю. НО! Есть ещё автомобильный бизнес. Это предприниматели, которые строили дилерские центры, нанимали на работу сотрудников, развивали продажи. И теперь часть их бизнеса действительно отвоёвывают "серые" литовские подержанные авто. Хорошо это или плохо для потребителя — спорный вопрос. Но для государства это важнейший маркер. В очередной раз инвестор и налогоплательщик страдает от народных незаконных схем. Кроме самих автодилеров держат удар сферы автокредитования, лизинга и страхования, что тоже ведёт к сокращению поступлений в бюджет.

"Секте "любителей доступных авто из Европы по человеческим ценам" хочется адресовать простое послание. Как бы вы себя не оправдывали — вы участвуете в незаконной схеме по уклонению от уплаты налогов"

Официальная реакция власти на нарастающую проблему выглядит стандартно. Её поначалу не замечали, потом преуменьшали и отмахивались, а теперь бьются в попытке родить очередную коррупционную схему на легализации авто с литовскими номерами.

Возможен ли элегантный выход из ситуации? Ведь незадачливые водители на "халявных" авто — это всё-таки тоже граждане. Да ещё и электорат.

Очевидно, что заставить растаможить эти авто по стандартной схеме уже невозможно: рискуем нарваться на "Народную Литовскую Республику" где-то в районе проспекта Победы в Киеве.

Но разумный выход есть. К примеру, можно установить минимальный тариф на растаможку и легализацию уже завезённых авто до 2012 года выпуска в размере 2000 евро. Сума, подъёмная для отечественных фанов литовских машин, наполнит украинский бюджет и хоть немного восстановит баланс справедливости. А параллельно стоит быстро ликвидировать схему завоза и ужесточить наказание, чтобы не появлялись новые машины.

Убеждён, что автомобили, выпущенные после 2012 года, покупали вполне платёжеспособные украинцы. Не из желания иметь доступный (!) и качественный автомобиль, а чтобы "быть умнее всех" и не платить налоги. И таких граждан должно ожидать либо полное таможенное оформление, либо конфискация авто с продажей с аукциона.

Секте "любителей доступных авто из Европы по человеческим ценам" хочется адресовать простое послание. Как бы вы себя не оправдывали — вы участвуете в незаконной схеме по уклонению от уплаты налогов. Просто задумайтесь об этом, когда в следующий раз будете критиковать власть и жаловаться на коррупцию и разруху в Украине. И пока население повально участвует в различных схемах, в этой стране просто не могут появиться честные политики.

Схемный номер на вашем авто сегодня — это коррупция в Украине завтра.