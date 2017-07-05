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Главная » Мнения » Схемный номер. Киев рискует нарваться на "Народную Литовскую Республику"
Сергей Васьков
финансист, управляющий партнёр лизинговой компании "ЭСКА Капитал"
Сергей Васьков финансист, управляющий партнёр лизинговой компании "ЭСКА Капитал"

Схемный номер. Киев рискует нарваться на "Народную Литовскую Республику"

Схемный номер. Киев рискует нарваться на "Народную Литовскую Республику"
Фото: Facebook Авто Евро Сила

Возможен ли элегантный выход из явно нездоровой ситуации с авто с иностранными номерами

05.07.17 167
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Простая и понятная мечта каждого человека о доступном и хорошем автомобиле в Украине обернулась наплывом поддержанных авто с литовскими номерами. Этот обыденный факт вскрывает целый нарыв и в очередной раз демонстрирует глобальную проблему компетенции "государственных мужей".

Не стану перечислять все причины, по которым постоянная эксплуатация авто с иностранной регистрацией является незаконной. Давайте рассмотрим, как это влияет на экономику и на повседневную жизнь каждого из нас.

1. Это создаёт опасность абсолютной безнаказанности в случае ДТП. Схема завоза авто зачастую устроена так, что установить, кто управляет автомобилем, практически невозможно. Хорошо, если речь идёт только о разбитом авто, которое было застраховано, а не о сбитом пешеходе или велосипедисте. А именно о безопасности добропорядочных налогоплательщиков и должно беспокоиться государство в первую очередь.

2. Большинство владельцев авто с иностранной регистрацией не имеют не то что "зелёной карты", предусмотренной законом, но даже базового полиса ОСАГО. С одной стороны, опять речь о безопасности. С другой — об экономике. Если количество авто на иностранной регистрации исчисляется сотнями тысяч, а то и перевалило за миллион, как утверждают некоторые адепты "секты литовских номеров", не сложно подсчитать недополученную прибыль украинских страховых компаний (которые создают рабочие места, арендуют недвижимость и приносят другую пользу экономике). А вместе с ней и недополученные налоговые сборы в бюджет Украины.

3. Защищать отечественного автопроизводителя у нас не принято. Особенно учитывая, сколько бюджетных денег выкачал этот автопроизводитель под лозунги о развитии и защите украинского автопрома. У отечественных акционеров автопрома всё хорошо, а вот автопрому настолько плохо, что температура пациента близка к нулю. НО! Есть ещё автомобильный бизнес. Это предприниматели, которые строили дилерские центры, нанимали на работу сотрудников, развивали продажи. И теперь часть их бизнеса действительно отвоёвывают "серые" литовские подержанные авто. Хорошо это или плохо для потребителя — спорный вопрос. Но для государства это важнейший маркер. В очередной раз инвестор и налогоплательщик страдает от народных незаконных схем. Кроме самих автодилеров держат удар сферы автокредитования, лизинга и страхования, что тоже ведёт к сокращению поступлений в бюджет.

"Секте "любителей доступных авто из Европы по человеческим ценам" хочется адресовать простое послание. Как бы вы себя не оправдывали — вы участвуете в незаконной схеме по уклонению от уплаты налогов"

Официальная реакция власти на нарастающую проблему выглядит стандартно. Её поначалу не замечали, потом преуменьшали и отмахивались, а теперь бьются в попытке родить очередную коррупционную схему на легализации авто с литовскими номерами.

Возможен ли элегантный выход из ситуации? Ведь незадачливые водители на "халявных" авто — это всё-таки тоже граждане. Да ещё и электорат.

Очевидно, что заставить растаможить эти авто по стандартной схеме уже невозможно: рискуем нарваться на "Народную Литовскую Республику" где-то в районе проспекта Победы в Киеве.

Но разумный выход есть. К примеру, можно установить минимальный тариф на растаможку и легализацию уже завезённых авто до 2012 года выпуска в размере 2000 евро. Сума, подъёмная для отечественных фанов литовских машин, наполнит украинский бюджет и хоть немного восстановит баланс справедливости. А параллельно стоит быстро ликвидировать схему завоза и ужесточить наказание, чтобы не появлялись новые машины.

Убеждён, что автомобили, выпущенные после 2012 года, покупали вполне платёжеспособные украинцы. Не из желания иметь доступный (!) и качественный автомобиль, а чтобы "быть умнее всех" и не платить налоги. И таких граждан должно ожидать либо полное таможенное оформление, либо конфискация авто с продажей с аукциона.

Секте "любителей доступных авто из Европы по человеческим ценам" хочется адресовать простое послание. Как бы вы себя не оправдывали — вы участвуете в незаконной схеме по уклонению от уплаты налогов. Просто задумайтесь об этом, когда в следующий раз будете критиковать власть и жаловаться на коррупцию и разруху в Украине. И пока население повально участвует в различных схемах, в этой стране просто не могут появиться честные политики.

Схемный номер на вашем авто сегодня — это коррупция в Украине завтра.

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