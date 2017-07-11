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Главная » Мнения » Всё логично. Почему хорошо, что плохо
Леонид Швец
публицист, журналист
Леонид Швец публицист, журналист

Всё логично. Почему хорошо, что плохо

Всё логично. Почему хорошо, что плохо
Фото: открытые источники

Хватит верить в случайность провалов, которые один за другим допускает власть

11.07.17 129
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Многие возмущаются ситуацией вокруг отказа Ryanair заходить в Украину, а мне она нравится. В том числе тем, что даёт возможность безошибочно повозмущаться.

Нет ничего благороднее возмущения людей, которым уже что-то почти дали, а потом отняли. Это ещё обиднее, чем когда отбирают то, что уже есть. Поскольку то, что вот-вот дадут, гораздо привлекательнее того, что уже есть, потому что заманчиво отлакировано желанием и фантазией. Отобрать разрекламированную возможность пользоваться услугами лоукоста — всё равно что выхватить и сожрать конфету на глазах оторопевшего ребёнка, который уже разворачивал необычный фантик. Какие бы благородные цели ни преследовал жующий, его хочется прибить. Все призывы поставить себя на место жующего и понять его мотивы не работают: сначала прибить, потом, может, попытаться понять.

Или не попытаться. С людьми так нельзя. И чем громче люди возмущаются, тем больше вероятность, что в следующий раз такого не будет, и мне это нравится.

Ещё мне нравится, что конфликтующие стороны обратились к общественности, чтобы та сама рассудила, кто прав, кто виноват. Народ, кому интересно, уже бойко оперирует понятиями пассажирского сбора и долей от продаж в дьюти-фри. Втягиваться в разбор аргументов — дело совершенно гиблое, поскольку всё равно даже самый дотошный гражданин со стороны не будет понимать суть происходящего на уровне Омеляна, Рябикина или ирландцев, а они-то как раз общего языка не нашли при всей глубокой включённости. Но то, что людям дают пощупать позиции сторон, это замечательно.

Совершенно прекрасно, что при выяснении отношений между нашими и импортными общественное мнение склоняется в пользу иностранной компании. Потому что про своих мы чего не знаем? А ирландцы хоть и рвачи, как полагается буржуям, вламывающимся на новый рынок, но они сулят какие-то перспективы, в то время как от наших веет Совком, застоем и гарантированным надувательством. Жизнь учит при прочих равных предпочитать западное, а при неравных и обсуждать нечего. Но можно и пообсуждать, конечно.

"Какая гражданам разница, что у вас там не выходит и кто кому свинью положил, результат вы обеспечить не в состоянии. Ну и зачем вы нам такие красивые нужны?"

Замечательно, что мы в очередной раз видим, насколько криво устроена у нас власть, неспособная добиться желаемого результата даже на хорошо удобрённой почве. И к власти следует отнести всех: от министра, которому не под силу справиться с очередным руководителем госпредприятия, и самого руководителя госпредприятия, неспособного договориться с министром и иностранным партнёром, до премьер-министра, вынужденного вмешиваться в скандальную ситуацию, и президента, стучавшего себя в грудь, что с лоукостами у нас скоро будет рай и счастье. Когда видно, насколько всё криво и бестолково, возникает какая-то вероятность, что это положение будет изменено. Верить, что всё как-то уладится, при всеобщей кривизне и бестолковости, нелогично.

А в целом эта история с обломившимся лоукостом очень напоминает другую, о львовском мусоре. Какая гражданам разница, что у вас там не выходит и кто кому свинью положил, результат вы обеспечить не в состоянии. Ну и зачем вы нам такие красивые нужны? И этот вывод, к которому приходит всё большее количество людей, мне нравится, потому что он логичный. У нас с избытком эмоций, но очень не хватает логики.

Словно в подтверждение, на момент сдачи колонки пришла новость, что Верховная Рада отказалась дать согласие на привлечение к уголовной ответственности "фронтовика" Евгения Дейдея. Ну здорово же! И, главное, логично. Экие бесполезные мерзавцы.

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