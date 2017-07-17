Уже не кнут, ещё не пряник. Европейский грунт украинской палитры

Недавняя Лондонская конференция по вопросам реформ в Украине, организованная главой МИД Великобритании Борисом Джонсоном, создала благоприятный фон для дальнейшей работы правительства и преодоления общей апатии.

Ведь когда, не поднимая головы, роешь траншею, сложно оценить, насколько продвинулся.

Отмечу, что такой масштабной, содержательной и представительской встречи не было уже много лет. И чуть ли не впервые от международных партнёров — министров иностранных дел европейских стран прозвучали слова о том, что в Украине наблюдается определённый прогресс.

До этого нам говорили исключительно о необходимости действовать, о недостатках, но на этот раз мы получили официальное подтверждение: несмотря на все огрехи и недостатки, прогресс есть.

Если проводить аналогию с написанием картины, то это грунт, на который дальше можно наносить палитру. Впереди много работы — имплементация Соглашения Украина — ЕС, других совместных документов, но однозначная поддержка Европы — это основа, без которой было бы сложно идти дальше. Каждый из участников конференции говорил о поддержке Украины на пути к реформам. Это уже не кнут, образно говоря, и ещё не пряник, а его кусок.

"Когда, не поднимая головы, роешь траншею, сложно оценить, насколько продвинулся"

Например, в Европе до конца не верили, что в Украине будет введено электронное декларирование. Ведь не во многих странах оно есть. Некоторые европейские министры впервые стали понимать, чего мы хотим и куда движемся.

При этом многие из них в приватных беседах признавали, что в 2014 году неправильно оценили ситуацию в Украине и не сделали того, что должны были. Такие месседжи уже есть, хотя год или два назад они в принципе были невозможны.

Впрочем, нас уже дисциплинируют не столько политическими заявлениями, сколько вниканием в повестку дня, инициируя интенсивный рабочий процесс по ее выполнению.

Формат лондонской конференции по Украине был настолько удачным, что Дания, например, предложила провести такую же у себя в следующем году, а Хорватия в 2019-м. С одной стороны, нас это вдохновляет, а с другой обязывает: мы не можем приезжать каждый год на такие конференции с одним и тем же набором тезисов. Уже через год нужно будет сказать, что реализовано, рассказать о следующих шагах.

Переход из политической плоскости отношений с Европой в содержательную — очень важный для Украины процесс: это и дисциплина, и самодисциплина, и репутация. Главное — не надеяться на сиюминутные результаты.