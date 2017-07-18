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Главная » Мнения » Захар, давай ещё. Как без пяти минут россияне стали образцовыми хохлами
Леонид Швец
публицист, журналист
Леонид Швец публицист, журналист

Захар, давай ещё. Как без пяти минут россияне стали образцовыми хохлами

Захар, давай ещё. Как без пяти минут россияне стали образцовыми хохлами

Лидеры сепаратистов мучительно пытаются придать смысл своим бессмысленным  бесперспективным "владениям"

18.07.17 6476
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Заявление Захарченко, что он теперь будет строить Малороссию на месте прежних "народных республик ДНР и ЛНР", вызвало бурю насмешек с украинской стороны, соратнички сепаратиста заявили о том, что этот выдающийся государственный строитель с ними не советовался, даже в Кремле отрицательно замахали головами, а в западных столицах строго и недоумённо подняли бровь. Между тем если что-то и имеет смысл комментировать в его словах, так это полное идейное убожество самого Захара и тех, кто висит у него на ушах и что-то в эти уши вдувает.

Если вспомнить прежнюю "грандиозную" идею, ради которой в Донбасс потянулись добровольцы из российских городов и весей, "Новороссию", она тоже не поражала глубиной  и была приспособленной под региональные нужды модификацией концепции "русского мира". Если совсем просто, то всё сводилось к одному: всё будет Россия. Многие местные тоже хотели, как в Крыму, чтобы с песнями и плясками, а пенсия и оклады бюджетников сразу выросли в разы. Меньше всего хотелось за это воевать, да и вообще воевать никто не собирался, но "братья" совали в руки оружие и обещали помочь.

И ведь не обманули, помогли: вооружение, боеприпасы, добровольцы и командированные спецы да командиры в ассортименте, вперёд, донбасское мясо, всё будет Россия. Правда, уже очень скоро оказалось, что ни о какой России в Донбассе речь не идёт, призрак "Новороссии" стал еле различим. Из Кремля передали: тут будет ОРДЛО — отдельные районы Донецкой и Луганской областей с особым статусом в составе Украины. Сказал бы кто об этом весной-летом 2014 года, число желающих пострелять в "хохлов" резко бы уменьшилось. Кому из "идейных" интересно рисковать жизнью за автономию в составе Украины?

"Малороссия, должна стать особой гордостью для людей, давно продавших душу России"

Идейных первого периода войны и в самом деле поубавилось. Кого выкосили ВСУ, кого-то убрали свои, чтобы не умничал, а иные бросили это дело и вернулись домой. Но среди местных ещё живо убеждение, что все эти открытые уверения Кремля и путинских дипломатов, что они свято чтут суверенитет и территориальную целостность Украины, это хитрые уловки российского руководства, чтобы потянуть время в разборках с Западом, а потом таки сделать Донбасс российским или на худой конец фактически российским.

Нынешнее же предложение Захарченко звучит как издевательство над "ордлянами" и издевательством по сути является: тем, кто уже намыливался сегодня-завтра-послезавтра стать обладателем российского паспорта, предлагается считать себя малороссами, то есть украинцами особого рода. Теперь там, в оккупированных районах, настоящая Украина-Малороссия, а остальное — территории, подлежащие политической и культурной перековке, а также специальной зачистке от нелояльных. По сути, в анекдотической форме и в трагических обстоятельствах воспроизводится древняя идея двух Украин, где одна Украина правильная, а вторую нужно доводить до ума, возвращать к корням. И эти корни, по Захарченко и кто там за ним из-за поребрика, советские корни. Главное — отменить результаты Майдана.

Здесь же и привет от Северодонецкого съезда ноября 2004 года и неудавшегося Харьковского февраля 2014-го, которые должны были закрепить идею двух Украин. Донецк становится столицей "правильной" Украины. Тем, кто уже привык говорить "у них, на Украине" предлагается изменить внутреннюю оптику и начать говорить "у нас в Украине, то есть, извините, Малороссии". Украина, то есть Малороссия, должна стать особой гордостью для людей, давно продавших душу России.

Хоть так крути, хоть сяк, а накачать смыслом и эмоцией идею воевать с "неправильными хохлами" всё сложнее. "Всё Россия" для сепаратистов  уже не будет точно, "всё Украина" — немыслимо. А то, что есть, беспросветно и непереносимо.  Ещё идеи есть, Захар?

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