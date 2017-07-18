Захар, давай ещё. Как без пяти минут россияне стали образцовыми хохлами

Заявление Захарченко, что он теперь будет строить Малороссию на месте прежних "народных республик ДНР и ЛНР", вызвало бурю насмешек с украинской стороны, соратнички сепаратиста заявили о том, что этот выдающийся государственный строитель с ними не советовался, даже в Кремле отрицательно замахали головами, а в западных столицах строго и недоумённо подняли бровь. Между тем если что-то и имеет смысл комментировать в его словах, так это полное идейное убожество самого Захара и тех, кто висит у него на ушах и что-то в эти уши вдувает.

Если вспомнить прежнюю "грандиозную" идею, ради которой в Донбасс потянулись добровольцы из российских городов и весей, "Новороссию", она тоже не поражала глубиной и была приспособленной под региональные нужды модификацией концепции "русского мира". Если совсем просто, то всё сводилось к одному: всё будет Россия. Многие местные тоже хотели, как в Крыму, чтобы с песнями и плясками, а пенсия и оклады бюджетников сразу выросли в разы. Меньше всего хотелось за это воевать, да и вообще воевать никто не собирался, но "братья" совали в руки оружие и обещали помочь.

И ведь не обманули, помогли: вооружение, боеприпасы, добровольцы и командированные спецы да командиры в ассортименте, вперёд, донбасское мясо, всё будет Россия. Правда, уже очень скоро оказалось, что ни о какой России в Донбассе речь не идёт, призрак "Новороссии" стал еле различим. Из Кремля передали: тут будет ОРДЛО — отдельные районы Донецкой и Луганской областей с особым статусом в составе Украины. Сказал бы кто об этом весной-летом 2014 года, число желающих пострелять в "хохлов" резко бы уменьшилось. Кому из "идейных" интересно рисковать жизнью за автономию в составе Украины?

"Малороссия, должна стать особой гордостью для людей, давно продавших душу России"

Идейных первого периода войны и в самом деле поубавилось. Кого выкосили ВСУ, кого-то убрали свои, чтобы не умничал, а иные бросили это дело и вернулись домой. Но среди местных ещё живо убеждение, что все эти открытые уверения Кремля и путинских дипломатов, что они свято чтут суверенитет и территориальную целостность Украины, это хитрые уловки российского руководства, чтобы потянуть время в разборках с Западом, а потом таки сделать Донбасс российским или на худой конец фактически российским.

Нынешнее же предложение Захарченко звучит как издевательство над "ордлянами" и издевательством по сути является: тем, кто уже намыливался сегодня-завтра-послезавтра стать обладателем российского паспорта, предлагается считать себя малороссами, то есть украинцами особого рода. Теперь там, в оккупированных районах, настоящая Украина-Малороссия, а остальное — территории, подлежащие политической и культурной перековке, а также специальной зачистке от нелояльных. По сути, в анекдотической форме и в трагических обстоятельствах воспроизводится древняя идея двух Украин, где одна Украина правильная, а вторую нужно доводить до ума, возвращать к корням. И эти корни, по Захарченко и кто там за ним из-за поребрика, советские корни. Главное — отменить результаты Майдана.

Здесь же и привет от Северодонецкого съезда ноября 2004 года и неудавшегося Харьковского февраля 2014-го, которые должны были закрепить идею двух Украин. Донецк становится столицей "правильной" Украины. Тем, кто уже привык говорить "у них, на Украине" предлагается изменить внутреннюю оптику и начать говорить "у нас в Украине, то есть, извините, Малороссии". Украина, то есть Малороссия, должна стать особой гордостью для людей, давно продавших душу России.

Хоть так крути, хоть сяк, а накачать смыслом и эмоцией идею воевать с "неправильными хохлами" всё сложнее. "Всё Россия" для сепаратистов уже не будет точно, "всё Украина" — немыслимо. А то, что есть, беспросветно и непереносимо. Ещё идеи есть, Захар?