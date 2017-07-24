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Главная » Мнения » Вирус Путина. Почему отрицать коллективную ответственность уже неэтично
Екатерина Макаревич
журналист, блогер
Екатерина Макаревич журналист, блогер

Вирус Путина. Почему отрицать коллективную ответственность уже неэтично

Вирус Путина. Почему отрицать коллективную ответственность уже неэтично
Фото: Getty Images

Сегодня отрицание коллективной ответственности, когда практически каждый имеет возможность высказывать своё мнение в социальных сетях, кажется давно изжившим себя мифом

24.07.17 446
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В XVIII веке венгерский врач-акушер Игнац Земмельвайс сделал революционное и в то же время простое открытие, которое практически ликвидировало смертельную детскую лихорадку, распространённую тогда при родах в больницах. Он всего лишь обратил внимание на то, что инфекцию заносят врачи, которые в то время часто практиковали в патолого­анатомическом отделении больницы и прибегали прямо от трупа принимать роды, вытерев руки обычными носовыми платками. Он потребовал персонал обеззараживать руки перед принятием родов окунанием их в раствор хлорной извести. Несмотря на то, что советы Земмельвайса резко сократили смертность при родах, медицинское сообщество настолько не хотело менять устоявшиеся нормы, что открытие врача-революционера признали лишь через много лет, после его смерти.

Шаблоны и устоявшиеся стереотипы сложно поменять не только в медицине, но и в политике. Вопрос о коллективной ответственности из этого же разряда. За три года агрессии со стороны России эта тема не раз поднималась с обеих сторон, и каждый раз находились те, кто говорил, что коллективной ответственности не существует и что те, кто в России не поддерживал аннексии Крыма и военных действий в Донбассе, не должны отвечать за политику своего правительства. Не они создают пропаганду, не они выступают в политических шоу, клеймящих имя Украины, не они едут убивать. И вообще они так… мимо проходили.

Но коллективная ответственность от этого не перестаёт существовать. Смертность в Донбассе не уменьшается, Крым от этого не возвращается. Отсутствие коллективной ответственности — это как не мыть руки врачу перед тем, как принимать роды. Можно сколько угодно защищать своё право на безответственную жизнь в собственной стране, не быть в полной мере гражданином, но это не отменит того факта, что именно власть этого государства позволяет совершать то, что не допустили бы граждане другой цивилизованной страны.

С каждым убитым украинцем этот вопрос становится всё больнее. И уже почти не остаётся рациональных аргументов, чтобы донести до той стороны, что дело не только в Путине или депутатах Госдумы, которые голосуют по указке, и даже не в молчаливом неучастии в преступлениях против человечности — дело в условиях, которые были созданы российским обществом, чтобы власть могла воплотить это в жизнь.

"Путин — не нулевой пациент, он лишь образец вируса, который попал в комфортную среду для быстрого заражения окружающих"

Этим людям, поддерживающим Украину в борьбе за собственный суверенитет, хочется напомнить, что утверждение национальной гордости и при этом отказ от национального позора не только противоречиво, но и неэтично.

Впрочем, народы всегда не особо хорошо осознавали сложность своей идентичности. Модернистские мифы о триумфе прогресса у большинства людей не вызывают потребности рассматривать тёмные стороны нации в достижении тех или иных побед. Империализм и колонизация породили ранее немыслимое богатство и заложили основы для создания идеи "великих народов". В то же время именно идея империализма уничтожила множество народов, искоренив их знания и культуру. "Зелёная революция" обеспечила беспрецедентный уровень производства продуктов питания и радикально сократила масштабы нищеты в мире, но она же нанесла огромный вред биоразнообразию. Своеобразная амнезия на плохое или привычка обращать внимание лишь на достижения своей нации, забывая о последствиях, — давнишняя особенность большинства народов. И это уже стало трагической тенденцией.

Сегодня отрицание коллективной ответственности, когда практически каждый имеет возможность высказывать своё мнение в социальных сетях, кажется давно изжившим себя мифом.

Таким же мифом, как и идея "нулевого пациента" при эпидемиях. Современные исследователи не случайно обратили внимание на то, что нулевой причиной распространения серьёзных заболеваний является не только один человек — носитель вируса, но и благоприятные условия для его размножения.

В этом смысле Путин — не нулевой пациент, он лишь образец вируса, который попал в комфортную среду для быстрого заражения окружающих. Есть ли в этом его ответственность? Безусловно. Есть ли ответственность у этой среды за то, что она не обладала иммунитетом, способным противостоять этому гибридному вирусу жестокости и бесчеловечности? Наверняка. Неважно, в лабораторных ли условиях создавался вирус Путина, главное то, что когда его выпустили в "свободное плавание", российское общество, как, впрочем, и западное, не имели противоядия. И это тоже их ответственность. К сожалению, как и у украинского общества, которое осознало смертоносность вируса лишь после заражения.

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