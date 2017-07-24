Вирус Путина. Почему отрицать коллективную ответственность уже неэтично

В XVIII веке венгерский врач-акушер Игнац Земмельвайс сделал революционное и в то же время простое открытие, которое практически ликвидировало смертельную детскую лихорадку, распространённую тогда при родах в больницах. Он всего лишь обратил внимание на то, что инфекцию заносят врачи, которые в то время часто практиковали в патолого­анатомическом отделении больницы и прибегали прямо от трупа принимать роды, вытерев руки обычными носовыми платками. Он потребовал персонал обеззараживать руки перед принятием родов окунанием их в раствор хлорной извести. Несмотря на то, что советы Земмельвайса резко сократили смертность при родах, медицинское сообщество настолько не хотело менять устоявшиеся нормы, что открытие врача-революционера признали лишь через много лет, после его смерти.

Шаблоны и устоявшиеся стереотипы сложно поменять не только в медицине, но и в политике. Вопрос о коллективной ответственности из этого же разряда. За три года агрессии со стороны России эта тема не раз поднималась с обеих сторон, и каждый раз находились те, кто говорил, что коллективной ответственности не существует и что те, кто в России не поддерживал аннексии Крыма и военных действий в Донбассе, не должны отвечать за политику своего правительства. Не они создают пропаганду, не они выступают в политических шоу, клеймящих имя Украины, не они едут убивать. И вообще они так… мимо проходили.

Но коллективная ответственность от этого не перестаёт существовать. Смертность в Донбассе не уменьшается, Крым от этого не возвращается. Отсутствие коллективной ответственности — это как не мыть руки врачу перед тем, как принимать роды. Можно сколько угодно защищать своё право на безответственную жизнь в собственной стране, не быть в полной мере гражданином, но это не отменит того факта, что именно власть этого государства позволяет совершать то, что не допустили бы граждане другой цивилизованной страны.

С каждым убитым украинцем этот вопрос становится всё больнее. И уже почти не остаётся рациональных аргументов, чтобы донести до той стороны, что дело не только в Путине или депутатах Госдумы, которые голосуют по указке, и даже не в молчаливом неучастии в преступлениях против человечности — дело в условиях, которые были созданы российским обществом, чтобы власть могла воплотить это в жизнь.

"Путин — не нулевой пациент, он лишь образец вируса, который попал в комфортную среду для быстрого заражения окружающих"

Этим людям, поддерживающим Украину в борьбе за собственный суверенитет, хочется напомнить, что утверждение национальной гордости и при этом отказ от национального позора не только противоречиво, но и неэтично.

Впрочем, народы всегда не особо хорошо осознавали сложность своей идентичности. Модернистские мифы о триумфе прогресса у большинства людей не вызывают потребности рассматривать тёмные стороны нации в достижении тех или иных побед. Империализм и колонизация породили ранее немыслимое богатство и заложили основы для создания идеи "великих народов". В то же время именно идея империализма уничтожила множество народов, искоренив их знания и культуру. "Зелёная революция" обеспечила беспрецедентный уровень производства продуктов питания и радикально сократила масштабы нищеты в мире, но она же нанесла огромный вред биоразнообразию. Своеобразная амнезия на плохое или привычка обращать внимание лишь на достижения своей нации, забывая о последствиях, — давнишняя особенность большинства народов. И это уже стало трагической тенденцией.

Сегодня отрицание коллективной ответственности, когда практически каждый имеет возможность высказывать своё мнение в социальных сетях, кажется давно изжившим себя мифом.

Таким же мифом, как и идея "нулевого пациента" при эпидемиях. Современные исследователи не случайно обратили внимание на то, что нулевой причиной распространения серьёзных заболеваний является не только один человек — носитель вируса, но и благоприятные условия для его размножения.

В этом смысле Путин — не нулевой пациент, он лишь образец вируса, который попал в комфортную среду для быстрого заражения окружающих. Есть ли в этом его ответственность? Безусловно. Есть ли ответственность у этой среды за то, что она не обладала иммунитетом, способным противостоять этому гибридному вирусу жестокости и бесчеловечности? Наверняка. Неважно, в лабораторных ли условиях создавался вирус Путина, главное то, что когда его выпустили в "свободное плавание", российское общество, как, впрочем, и западное, не имели противоядия. И это тоже их ответственность. К сожалению, как и у украинского общества, которое осознало смертоносность вируса лишь после заражения.