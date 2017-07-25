Цирк с конями. Когда рыцарь — жлоб

Американский президент, борец с фейк-ньюс, сам их с успехом производит. История о том, как Украина помогала Хиллари Клинтон выиграть президентские выборы у Дональда Трампа, может стать замечательной национальной легендой: дескать, знай наших. Ну да, не вышло, но Трампу ведь помогали русские. И все сочувственно и с полным пониманием кивают головами.

Хотя вся соль тут в том, что республиканскому кандидату стоило быть внимательнее при выборе руководителя своей избирательной кампании и поинтересоваться характером его предыдущих заработков. Как ни крути, всё равно выходит в первую очередь история про Пола Манафорта, который находится в фокусе расследования о русском следе и уже пойман на лжи. "Никаких контактов с русскими!" — говорил он же после встречи с российскими представителями, на которой присутствовал вместе с сыном и зятем Трампа и где им обещали компромат на Хиллари. Теперь это жемчужина в коллекции специального прокурора Боба Мюллера. Папа, он же и тесть, её никакими твитами не затмит.

Между тем международная слава Украины укрепляется не только Трампом, но и такими людьми, как Антон Саввов, доктор философии, великий приор рыцарских орденов Святого Грааля (Австрия), Святого Лазаруса Иерусалимского (Мальта), Великого магистра Ла Валетта (Великобритания). Там ещё на два абзаца регалий, но суть не в этом. Этот скромный, как видим, харьковчанин наладил гуманный бизнес по вручению всяких бессмысленных, но приятных для уха званий и наград всем, кто захочет и заплатит. У нас он этим занимается уже без малого двадцать лет, превращая тщеславное жлобьё в победителей всяческих мнимых рейтингов и номинаций. Поток не иссякает, многим не хватает на стенке диплома "Интеллект нации" или "Лидер года". Ну вот такой интеллект.

Но Саввов же не только рыцарь, он ещё и философ, и сообразил, что тщеславие границ не знает, и это принесло ему международную известность в виде недавней статьи в Times, где описывается несложная процедура, по которой от имени некой Оксфордской Европейской бизнес-ассамблеи (EBA) за каких-то 9300 фунтов стерлингов можно получить Международную награду Сократа или Памятную награду королевы Виктории. За отдельную плату можно стать членом Международного клуба лидеров. Никому не надо? Пишут, мэры двух португальских городов, заплатив из городской казны, приобрели красивые знаки "Лучших городов", а один из чиновников Ганы, управлявший портами этой страны и вскоре после награждения уволенный за коррупцию, приобрёл звания "Менеджера года" и "Лучшее предприятие". Африка после Украины вообще перспективное направление подобного бизнеса.

"Вечный цирк с конями утомляет. Хочется настоящей славы Украине, не фейковой, нестыдной"

Откровенно говоря, я не вижу тут большого криминала. Это всё равно что торговля на Андреевском спуске футболками или чашками с надписями "Любимая тёща" или "Кращий легінь на селі". Хотя, допустим, к руководству Харьковского метрополитена, потратившего на безумные награды от "великого приора" Саввова сотни тысяч гривен, вопросы есть. Нет вопросов, например, к главе совета адвокатов Закарпатской области Алексею Фазекошу, который за свои кровные получил в прошлом году почётное звание "Лицар Вітчизни", положенный к нему орден и какую-то шаблюку. Таких "лицарей" много собралось в Малом Мариинском дворце по случаю Дня победы. И дудел им ансамбль песни и танца Вооружённых сил Украины, и вёл всё это народный артист Украины Александр Заднепровский. Имеют право.

Среди вручавших награды свадебных генералов оказался некий Юрий Яковлев, генерал-командор ІІІ ранга, начальник Центрального штаба Международного корпуса офицеров. Тут появились вопросы. Международный корпус офицеров — такой же фантик, как и Международный клуб лидеров: плати деньги — получай погоны и кортик. Кортик там, правда, "Анненcко-Георгиевский", что бы это ни значило. А основан этот "корпус" был в 2008 году в Москве, в руководство вошли бывшие командующие российскими ВВС и ВМФ Дейнекин и Дейнека, а также бывший главком Черноморского флота России адмирал Касатонов. И, может быть, созвучие с медведчуковским "Офицерским корпусом" совсем случайно.

Но вообще, конечно, этот вечный цирк с конями утомляет. Хочется настоящей славы Украине, не фейковой, нестыдной.