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Главная » Мнения » Почему мы живём в городах. В чем смысл существования украинских городов
Никита Потураев
Никита Потураев

Почему мы живём в городах. В чем смысл существования украинских городов

Почему мы живём в городах. В чем смысл существования украинских городов
Фото: Getty Images

Киев — столица, Львов — туризм, Одесса — порт, Харьков — наука. А в чём смысл существования других?

30.07.17 343
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А действительно, почему? Особенно сейчас — в мире, который предоставляет столько возможностей для удалённой работы, дистанционного обучения и онлайн-развлечений.

И если вы привычно скажете себе: ну где тот развитый мир, а где Украина, то здорово ошибётесь. Междугородние команды давно стали реальностью в украинском IT-секторе. Журналисты и публицисты, находящиеся в разных уголках страны, пишут для центральных медиа, причём отнюдь не только на провинциальные темы.

Да что там, некоторые, пусть пока и немногие, украинские учёные, врачи и другие специалисты, оставаясь на Родине, консультируют или работают для заказчиков в Европе и даже США.

Но несмотря на очевидные возможности выбирать место жительства практически на любой вкус, большинство этих людей идентифицирует себя в качестве горожан.

Мало кто "дауншифтит" в какое-нибудь глухое село в областной глубинке. Хотя там и экология получше, и жизнь подешевле и поспокойнее. Но нет — города, как магниты, притягивают людей. И чем больше город, чем лучше его инфраструктура, тем мощнее его притяжение. С другой стороны, чем выше "качество" самого человека — его успешность, квалификация и уровень развития, тем сильнее его собственное тяготение к городу.

"Будущее Украины — это будущее её городов. Каждый украинский город должен найти свою миссию"

И, похоже, такое взаимодействие между человеком и созданной им абсолютно искусственной средой — городом, характерно для всего человечества. Знаменитые американские пригороды не имеют ничего общего с нашими райцентрами — скорее это просто более благоустроенные и менее этажные наши "спальные" микрорайоны. А китайцы вообще строят себе новые города "на вырост" — под детей тех, кто сегодня пока ещё работает в сельском хозяйстве.

Так в чём же притягательность города для человека, несмотря на все связанные с ним риски — от социальных до техногенных и экологических? Возможно, объяснение нашей связи с городами лежит глубже традиционных представлений о социальной природе человека. В конце концов, многие народы в прошлом, да и некоторые в настоящем жили и живут без городов. Проблема в том, что эти народы либо уже исчезли, либо исчезают на наших глазах. Жить без города можно. Развиваться не получается. Созданные по образу и подобию Творца, сотворившего то, чего без него не существовало — саму Вселенную, мы также создаём то, чего без нас не было бы на Земле, — города. Но и города создают нас. Концепции нации, гражданства, права — всё это рождено в городах. И будущее Украины — это будущее её городов. Каждый украинский город должен найти свою миссию. А вот с этим у нас пока проблемы. Киев — столица, Львов — туризм, Одесса — порт, Харьков — наука. А в чём смысл существования других? В общежитии по привычке? Давайте сегодня вместе посмотрим на характерные отличительные черты хотя бы наших областных центров. И попробуем увидеть в них перспективы возрождения новой Гардарики, как в зените её славы называли в средневековой Европе Русь-Украину — страну городов.

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