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Леонид Швец
публицист, журналист
Леонид Швец публицист, журналист

Операция "Автомойка". Что делать, когда в стране не осталось незамаранных политиков

Операция "Автомойка". Что делать, когда в стране не осталось незамаранных политиков

Старые привычки бразильской элиты не соответствуют вызовам времени и больно ломаются под натиском отчаянных судей, прокуроров и детективов

01.08.17 110
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Бразильская лодка устала от раскачивания. 2 августа парламент будет голосовать по вопросу отстранения от власти уже второго президента за год, Мишела Темера. А совсем недавно, в середине июля, к девяти с половиной годам заключения был приговорён прежний президент Лула да Силва, предшественник ушедшей год назад в результате импичмента Дилмы Русеф. Причем Лула, чтобы вы понимали, был на момент ареста и до сих пор остаётся самым популярным бразильским политиком. Это судей не остановило.

Страна продолжает большую чистку, вернее, мойку по названию беспрецедентной антикоррупционной операции "Автомойка", которая лишила сотни политиков и бизнесменов первой руки покоя, десятки — постов и свободы. В этой истории много удивительных моментов. Например, изначально грандиозное коррупционное дело раскрутили следователи из Куритабы, главного города штата Парана на юге страны при полной поддержке федеральной полиции. Молодой судья Сержио Моро, выписывающий ордера на обыск и арест вчера ещё неприкасаемых персон, стал народным героем: когда он заходит, например, в ресторан, люди встают и приветствуют его аплодисментами. На стенах домов можно встретить граффити: "Боже, храни Моро!"

Просьба к Богу не лишняя. В январе этого года в крайне подозрительной авиационной катастрофе погиб судья Теори Заваски, один из ключевых участников расследования. Ставший кумиром даже маленьких детей детектив Ньютон Ишии прошлым летом был арестован и получил четырёхлетний срок за контрабанду. Трудно сказать, было это местью или "хороший японец", как прозвали бразильцы Ишии, был не таким и хорошим. 

Ещё одно интересное обстоятельство заключается в том, что сделал прокуратуру независимой, а полицию сильной и уверенной в себе тот самый Лула да Силва, на два срока правления которого с 2003-го по 2011 год пришёлся экономический подъём Бразилии. Причём первый срок он руководил страной, не имея парламентского большинства, и обеспечивать нужные голосования с помощью подарков нужным людям было обычной практикой. Его Партия трудящихся значительно подняла уровень жизни самых бедных, завоевав огромную популярность, и укрепила государственные институты правозащиты. И те начали работать.

"Уставшие от бесконечного числа коррупционных разоблачений бразильцы уже начинают вспоминать суровые годы военной диктатуры без привычных проклятий"

Приём, который часто использовали следователи, заключался в том, чтобы подтолкнуть пойманных на горячем на сделку. Привыкшая к безнаказанности и роскоши элита Бразилии с ужасом воспринимала условия предварительного заключения. Один из арестованных, по свидетельству надзирателей, даже не умел бриться: он никогда в жизни не делал этого сам.

На нынешнего президента Мишела Темера показаний хватало, но последним толчком послужила операция, которую провели с помощью одного из богатейших людей страны Жосли Батисты. Ему и его брату Уэсли, сколотившим огромное состояние на торговле мясом, грозило длительное тюремное заключение за многочисленные случаи подкупа, но они пошли на сделку, дали обвинительные материалы на 1829 (!) политиков, а на подстроенную встречу с Темером Жосли тайно надел микрофон. Президент наговорил лишнего, рекомендовав среди прочего для щекотливых поручений своего близкого соратника Родриго Луреса. Того вскоре задокументировали с чемоданчиком, где находились 150 тысяч долларов — часть 12-миллионной взятки, в которой была, как считает следствие, доля главы государства.

Казалось бы, Мишел Темер спёкся, но спешить не надо, нет гарантий, что завтра парламент даст необходимые две трети голосов за отстранение президента. Вы будете смеяться, но Бразилия находится на этапе сложных и очень необходимых реформ, чтобы вернуть экономике утраченную динамику, и тут надежды связывают с непопулярным, но толковым в экономических делах Темером. Правда, восемь членов его правительства тоже находятся под следствием, но надо же кому-то Бразилию спасать.

Ещё как надо. Опросы показывают, что уставшие от бесконечного числа коррупционных разоблачений (причём замаранными оказываются представители буквально всех политических сил) бразильцы уже начинают вспоминать суровые годы военной диктатуры без привычных проклятий: хоть какой-то порядок. Очень опасный симптом.

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