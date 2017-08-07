Корабль дураков. Почему мы хотим перемен, но отчаянно боимся будущего

Средневековый христианский канон утверждал, что глупость — это не заблуждение, а грех. Так что, продолжая прозябать в нищете и невежестве, мы не себе пакостим — Бога гневим

В начале была книга. В 1494 году немецкий сатирик Себастиан Брант опубликовал мгновенно прославившую его поэму "Корабль дураков".

К 1500 году один из великих голландцев, Иероним Босх, закончил одноимённую картину.

Затем снова книга. В 1962 году американская писательница Кэтрин Портер публикует роман с таким же названием.

А в 1965 году эта книга тоже становится основой для картины, но не написанной красками, а снятой на киноплёнку.

"Корабль дураков" знаменитого в те времена режиссёра Стэнли Крамера получил шесть номинаций и две премии "Оскар". В фильме свою последнюю роль в кино сыграла культовая Вивьен Ли.

Есть ли что-то общее между произведениями, отстоящими друг от друга почти на 400 лет? Да, и это абсурдность человеческого поведения. Можем ли мы в принципе преодолевать взаимное отчуждение, преклонение перед деньгами и вождями, склонность избегать ответственности?

За прошедшие полтысячелетия мы не очень-то этому на­учились. Несмотря на декларируемое стремление в Царство Разума, наш корабль по-прежнему упорно сворачивает в Страну Глупости.

Можно, конечно, винить во всём капитанов. В XV веке — князей, монахов и юристов. В ХХ — президентов и... ох, неужели снова попов и юристов? Да в общем не важно, кто прокладывает курс в заботе о личном, а не общем благе.

А кто крутит штурвал, кто поднимает паруса и драит палубу? Не капитан же.

"Но цена ошибок становится слишком большой. В масштабах человечества мы вот-вот уничтожим планету. В маштабах нации мы можем потерять страну"

Корабль плывёт благодаря команде. И если пару веков назад она действительно зависела от умеющих читать — как карту, так и в принципе, то сегодня с этим может справиться каждый. Но зачем нервничать в поисках ответов на сложные вопросы, если можно обойтись чем-то простым? Например, перепостить в своём ФБ Лолиту.

Мы хотим перемен, но отчаянно боимся будущего. Мы требуем смены элит, но отвергаем новых лидеров. Мы завидуем чужому больше, чем ценим своё.

Понятно, что все учатся только на своих ошибках, а над чужими лишь смеются.

Но цена ошибок становится слишком большой. В масштабах человечества мы вот-вот уничтожим планету. В маштабах нации мы можем потерять страну.

Нельзя пытаться закрыть все гештальты. А если попросту — нельзя наступать на каждую кучу фекалий в надежде, что вот теперь это точно будет к деньгам.

Думать трудно, а решать действительно больно. Ведь с каждым решением "окна" и "двери" альтернативных возможностей закрываются. Но застыть в нерешительности тоже не выход. На сквозняках Истории легко простудиться. А там пневмония и летальный исход. С нашей-то медициной.

Средневековый христианский канон утверждал, что глупость — это не заблуждение, а грех. Так что, продолжая прозябать в нищете и невежестве, мы не себе пакостим — Бога гневим.

Вот как всё серьёзно оборачивается. А ведь всего лишь баржей арбузов навеяло.