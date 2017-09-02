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Главная » Мнения » Власть газа. Почему украинцы переплачивают за голубое топливо
Наталья Резникова
эксперт CMD-Ukraine
Наталья Резникова эксперт CMD-Ukraine

Власть газа. Почему украинцы переплачивают за голубое топливо

Власть газа. Почему украинцы переплачивают за голубое топливо
Иллюстративное фото

Прибыль "Нафтогаза" прирастает из наших кошельков

02.09.17 2724
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Большинство украинских СМИ обошли вниманием недавнее сообщение на сайте Кабмина, которое ярко демонстрирует коллапс государственного управления.

«Нынешний уровень прибыли «Нафтогаза» делает невозможным выплату любой компенсации компании за поставки природного газа населению по так называемой специальной цене», — говорилось в сообщении. И это несмотря на то, что уже есть решение суда, которое обязывает Кабмин заплатить «Нафтогазу».

В чём, собственно, проблема? И почему именно коллапс государственного управления? Дело в том, что деньги у «Нафтогаза» есть. Чистая прибыль монополиста по итогам прошлого года составила 22,5 млрд грн, тогда как годом ранее компания потерпела убыток в 36,3 млрд грн. При таких раскладах требовать от государства компенсации за то, что «Нафтогаз» продаёт голубое топливо людям по специальной цене 4942 грн за тысячу кубов, мягко говоря, странно. Хотя бы потому, что в платёжках, которые мы все получаем, никаких «специальных цен» нет. Более того, тариф для населения составляет почти 7 тыс. грн за тысячу кубов.

"Хронически убыточный «Нафтогаз» получил многомиллиардную чистую прибыль. Но не благодаря внедрению новейших технологий, её источник — кошелки украинцев"

Почему так происходит? Потому что на 4942 грн специальной цены есть ещё шесть накруток, среди которых 20% налога на добавленную стоимость и 4% целевой надбавки за то, что газ — это товар. Но где, спрашивается, в этой формуле интересы потребителя? Ведь ради торжества рыночных принципов и копирования зарубежного опыта именно мы, потребители, кроме стоимости газа как товара платим ещё и за его поставку, транспортировку по магистральным и распределительным трубопроводам.

Добавьте сюда одномоментный шоковый рост тарифов, и мы получим ответ на вопрос, откуда у до того хронически убыточного «Нафтогаза» внезапно получилась многомиллиардная чистая прибыль. Она появилась не благодаря внедрению новейших технологий, разработке новых месторождений или расширению рынков сбыта. Её источник — кошельки украинцев.

Звучит цинично, но в этих условиях «Нафтогаз» пошёл в суд требовать от правительства компенсации разницы между специальной и якобы реальной ценой на газ. Формально совершенно справедливо — по Закону «О рынке природного газа» Кабмин обязан это сделать. Вот почему Окружной административный суд Киева встал на сторону госмонополиста. И сколько бы Кабмин ни обжаловал это решение, «Нафтогаз», похоже, будет в выигрыше.

Проблема в том, что правительство загнало себя и граждан в юридическую ловушку, упустив важный нюанс, без которого приструнить «Нафтогаз» не получится. Его суть сводится к тому, что если компания получает чистую прибыль, покрывающую сумму необходимой компенсации, деньги на это дело из госбюджета не выделяются. Но такой оговорки в отношениях правительства и «Нафтогаза» нет. Так что теперь за недальновидность чиновников, подписавших соответствующие документы, несмотря на прибыль «Нафтогаза» с десятью нулями, расплачиваться придётся всем нам.

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