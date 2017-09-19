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Главная » Мнения » А докажите. Почему за убийства 2 мая в Одессе никто не ответит
Леонид Швец
публицист, журналист
Леонид Швец публицист, журналист

А докажите. Почему за убийства 2 мая в Одессе никто не ответит

А докажите. Почему за убийства 2 мая в Одессе никто не ответит
Фото: pushkinska.net

Наверное, не следовало много ожидать от процесса, участникам которого у нас нет никаких оснований доверять

19.09.17 16
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В решении Черноморского районного суда по делу о столкновениях на Греческой площади Одессы 2 мая 2014 года плохо не то, что это решение такое, а не другое. Плохо то, что мы не знаем почему.

Если верить суду, обвинение некачественно подготовило доказательства, в результате ничего определённого о степени вины обвиняемых сказать было нельзя. Оставалось только отпустить. Может такое быть? Зная наши органы следствия — запросто.

Может быть, суд был необъективен и специально придирался к обвинителям, разрушая их стройную доказательную базу? Зная наши суды — обычное дело.

Может, и суд был плох, и доказательная база нестройна? И такое бывает. Даже чаще всего именно так и есть.

Может, на суд оказали давление те, у кого есть возможность оказывать давление на суд, чтобы он принял нужное кому-то решение. Может, наоборот, суд проявил чудеса стойкости и не поддался давлению, оценив доводы сторон по достоинству. Так тоже бывает.

А вот чего не бывает, так это того, чтобы никто не был виноват в смерти шести людей, произошедшей на глазах сотен других людей солнечным днём в центре большого города. Даже не сотен — сотен тысяч, потому что тогда и позже многие смотрели стрим с места события, видеозаписи и фотоснимки с мобильных телефонов.  Вот  выстрелы, вот смерть.

Не доказано.

"У нас на глазах справедливости отвесили подзатыльник и прогнали прочь"

Совершенно развращающее и дезориентирующее воздействие на граждан Украины оказывает западный кинематограф, где преступника находят по пуговице, обломку ногтя или случайному отражению в ночной витрине отражения в луже, запечатлённого видеорегистратором проезжавшей мимо машины. Находят за считаные часы по горячим следам. Или, наоборот, спустя полтора десятка лет, несмотря на давно простывший след и утраченные вещдоки. Но находят и доказывают. Справедливость торжествует.

Мы смотрим, и нам так тоже хочется.  Пусть не всегда и не везде. Пусть хотя бы по поводу того, что произошло солнечным днём у всех на глазах.

А пока у нас на глазах справедливости отвесили подзатыльник и прогнали прочь. И нам неизвестно, почему, как на самом деле было в этот раз, кто приложил для этого специальные усилия или, наоборот, постарался приложить минимум. Или не старался, а просто по-другому не умеет.

Но точно кто-то облажался, тут сомнений нет. И полное ощущение, что это мы с вами, потому что понадеялись, будто этот суд и это следствие при этой власти способны найти истину и восстановить справедливость. Мы облажались. Опять, в который раз.

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