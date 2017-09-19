А докажите. Почему за убийства 2 мая в Одессе никто не ответит

В решении Черноморского районного суда по делу о столкновениях на Греческой площади Одессы 2 мая 2014 года плохо не то, что это решение такое, а не другое. Плохо то, что мы не знаем почему.
Если верить суду, обвинение некачественно подготовило доказательства, в результате ничего определённого о степени вины обвиняемых сказать было нельзя. Оставалось только отпустить. Может такое быть? Зная наши органы следствия — запросто.
Может быть, суд был необъективен и специально придирался к обвинителям, разрушая их стройную доказательную базу? Зная наши суды — обычное дело.
Может, и суд был плох, и доказательная база нестройна? И такое бывает. Даже чаще всего именно так и есть.
Может, на суд оказали давление те, у кого есть возможность оказывать давление на суд, чтобы он принял нужное кому-то решение. Может, наоборот, суд проявил чудеса стойкости и не поддался давлению, оценив доводы сторон по достоинству. Так тоже бывает.
А вот чего не бывает, так это того, чтобы никто не был виноват в смерти шести людей, произошедшей на глазах сотен других людей солнечным днём в центре большого города. Даже не сотен — сотен тысяч, потому что тогда и позже многие смотрели стрим с места события, видеозаписи и фотоснимки с мобильных телефонов. Вот выстрелы, вот смерть.
Не доказано.
"У нас на глазах справедливости отвесили подзатыльник и прогнали прочь"
Совершенно развращающее и дезориентирующее воздействие на граждан Украины оказывает западный кинематограф, где преступника находят по пуговице, обломку ногтя или случайному отражению в ночной витрине отражения в луже, запечатлённого видеорегистратором проезжавшей мимо машины. Находят за считаные часы по горячим следам. Или, наоборот, спустя полтора десятка лет, несмотря на давно простывший след и утраченные вещдоки. Но находят и доказывают. Справедливость торжествует.
Мы смотрим, и нам так тоже хочется. Пусть не всегда и не везде. Пусть хотя бы по поводу того, что произошло солнечным днём у всех на глазах.
А пока у нас на глазах справедливости отвесили подзатыльник и прогнали прочь. И нам неизвестно, почему, как на самом деле было в этот раз, кто приложил для этого специальные усилия или, наоборот, постарался приложить минимум. Или не старался, а просто по-другому не умеет.
Но точно кто-то облажался, тут сомнений нет. И полное ощущение, что это мы с вами, потому что понадеялись, будто этот суд и это следствие при этой власти способны найти истину и восстановить справедливость. Мы облажались. Опять, в который раз.