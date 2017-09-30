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Главная » Мнения » Спасибо Будде. Мьянма, которая не воюет
Ольга Сергеева
путешественник
Ольга Сергеева путешественник

Спасибо Будде. Мьянма, которая не воюет

Спасибо Будде. Мьянма, которая не воюет
Фото: Ольга Сергеева

О рассветной еде, сусальном золоте Швегадона и монахинях, которые мечтают стать монахами

30.09.17 95
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Если бы не детские мечты, навеянные чтением Киплинга, не было бы, наверное, и желания посетить Бирму, современную Мьянму — изумрудную страну, не похожую ни на одно из известных мне мест на земле. А была я во многих.

Забрось меня судьба снова в Мьянму, отправной точкой своего путешествия я бы выбрала город Янгон. Его главное украшение — уникальная пагода Шведагон.

Шведагон — это комплекс храмов, пагод и павильонов, окутанный множеством легенд, центр паломничества тысяч буддистов. «Шве» в переводе означает золотой, а «дагон» — местность. И тут даже не стоит удивляться. Значение слов имеет реальное подтверждение: стометровая пагода полностью покрыта сусальным золотом, а её верхушка облицована 13 153 золотыми пластинками. Утверждают, что якобы на её убранство уже израсходовано около 30 тонн золота. Венчает весь архитектурно-ювелирный ансамбль золотая сфера,  инкрустированная  4350 бриллиантами общим весом 1800 карат. Самый большой камень — в 76 карат.

Существует мнение, что Шведагон — единственная пагода в мире, где хранятся реликвии четырёх Будд (чашка, покров, посох и восемь волосков). Священнее этого места для буддиста не найти.

Я наблюдала, как люди готовы отказать себе в плошке риса ради того, чтобы купить маленькую пластинку сусального золота и пожертвовать её на убранство храма. Так они воспитаны — в умении отдавать.

В Шведагоне много монахов. Но не все они пребывают в этом статусе пожизненно. По желанию каждый мужчина, будь то политик, чиновник высокого ранга или обыкновенный гражданин, может пожить в монастыре, взяв паузу для размышлений и медитации.

Согласно буддистским обычаям, все мальчики некоторое время должны провести в монастыре. Мужчины, избравшие жизненный путь монаха, не имеют права работать и живут только на подаяния мирян. Чтобы воочию увидеть пиндапату — зрелищную и невероятно трогательную процессию монахов, которые собирают жертвенную еду, мне пришлось встать на рассвете. Но оно того стоило.

Как выяснилось, каждый монах закреплён за определённой семьёй, с гордостью выполняющей миссию накормить и пожертвовать. Для местных это важная духовная составляющая жизни, основанная на сострадании и милосердии, благословлении и принятии. Полученную еду монахи уносят в монастырь, где делятся друг с другом. Есть можно дважды в день и только до полудня. Потом разрешается вода, иногда, говорят, сок и кола. На сон отводится 4 часа.

В Мьянме исповедуют Тхераваду (течение буддизма), согласно которому нужно нарабатывать заслуги в течение жизни, медитировать, придерживаться духовных принципов для освобождения сознания от иллюзий и, повторив путь Будды, прийти к просветлению.

К слову, сами монахи контактные, улыбчивые и одухотворенные люди. Они не отягощены мыслями о насущных проблемах.

У них монахинь даже права на какую-либо собственность, за исключением  одежды, зонта, предметов личной гигиены, чаши для подаяний. А к деньгам вовсе запрещено прикасаться.

Женщины-монахини острижены налысо и носят розовые одежды (у монахов — бордовые). Патриархальные традиции сильны в буддизме. Поэтому монахини молятся, чтобы в следующей жизни родиться мужчинами. В отличие от монахов, им разрешено брать деньги в качестве пожертвования, но нельзя посещать некоторые самые священные места пагод и храмов. Насколько память мне не изменяет, изначально  Будда был против, чтобы женщины становились монахинями, но потом снизошёл и разрешил.

Спасибо Будде и мира всем живущим в Мьянме. 

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