Вдруг не угробят. Почему мы продолжаем рисковать своими детьми

Причастная к принятию закона об образовании общественность празднует победу, возмущается нападкам противников, радуется освежающему ветру реформ, который красиво развевает их волосы. Ну, наверное. Люди при деле, что-то придумали, молодцы. Боюсь только, главная проблема, с которой мы сталкиваемся в образовании, не решена. Эта проблема – случайность.

Недавно в Facebook зашел разговор об учителях и преподавателях, с которыми людям пришлось столкнуться в своей жизни, и знаете, какие два главных слова звучали у всех? "Повезло" и "не повезло". Случайность решила, что кому-то попался на школьном пути учитель-энтузиаст, заразивший своим энтузиазмом ребенка и задавший ему верные ориентиры. Повезло. А чаще вспоминали каких-то экземпляров, которых, по-хорошему, к аудитории с детьми или студентами на пушечный выстрел подпускать нельзя, люди, вымещавшие свое внутреннее несовершенство на школьниках или студентах. Кого-то они повеселили своей неадекватностью, и общий оптимистический настрой молодого организма переварил такого "педагога" и выплюнул, а кому-то отбили охоту к учебе вообще: не повезло.

Взрослые люди учатся спокойно относиться к мере случайности в нашей жизни. Сложнее заставить мириться с ней в жизни наших детей. Повезло детям попасть в лагерь "Виктория", о высоких достоинствах которого всей стране рассказал президент? Очень повезло. Повезло с родителями, которые явно уделяли немало внимания их развитию и отдали в хореографический ансамбль "Адель"? По сравнению со многими сверстниками, на которых родители махнули рукой, еще как повезло. Не повезло, что жалобы на ток, который бил по ногам в душевой, были не услышаны ни педагогами, ни родителями. Не повезло оказаться в запертой воспитателями комнате, когда кругом полыхал пожар.

Защитить детей от нехороших, не говоря уже трагических, случайностей – наш долг. Но мы продолжаем играть в орла и решку, отдавая их в детский сад, школу или лагерь. Повезет – не повезет. Пытаясь взять под контроль этот вопрос, многие родители сейчас стараются держать своих детей подальше от государственных учреждений, предпочитая частников, более чутких к пожеланиям клиентов, а то и сами, своими силами создают камерные садики или школы. Спрос на всяческих гуру от образования в Украине сумасшедший, только бы научили, как надо учить. Чем пользуются, кстати, всякие шарлатаны, в жизни не применявшие педагогические методики, которые несут в массы за немаленькие деньги. Ну, взрослые – не дети, они, в принципе, имеют возможность отличить зерно от половы и отреагировать. Было бы желание этой возможностью воспользоваться.

"Недавно в Facebook зашел разговор об учителях и преподавателях, с которыми людям пришлось столкнуться в своей жизни, и знаете, какие два главных слова звучали у всех? "Повезло" и "не повезло"

Центральная проблема, порождающая множество проблем поменьше, в том, что у нас продолжает работать образовательный конвейер, готовящий работников для конвейера. В буквальном смысле. Школа индустриальной эпохи выполняла задачу научить раз и навсегда: технические навыки обновлялись приблизительно раз с сорок лет. Натасканным в свою очередь натасканными учителями детям в последующей взрослой жизни хватало выученных навыков до пенсии. Ученикам, как впоследствии и работникам, не нужно было, да и вредно было умничать, нарушая технологический процесс. Главное, повторяй то, что тебе сказали и показали. И заточенной под такую задачу школе важно демонстрировать стабильный усредненный результат. Гении нарушают ее работу, тем хуже для гениев.

Но уже несколько десятилетий как мир стал сильно и все быстрее меняться. Сейчас знания и навыки обновляются с чрезвычайной скоростью. Уже никого нельзя научить раз и на всю жизнь. Значит, нужно научить учиться всю жизнь, адаптироваться к постоянно меняющейся обстановке, выдерживать стресс и поддерживать при этом солидарные связи: теоретики заговорили о некогнитивных навыках, softskills, которые помогают принять новый мир, быть принятым этим миром и успешным в нем.

А теперь, внимание, вопрос: какими качествами должен обладать учитель, чтобы развить такие качества у ученика? Инвалиды педагогического образования, массово выпускаемые нашими педвузами, на это способны? Там порой проскакивают светлые головы, но это, скорей, исключение. Наш учитель или, статистически чаще, учительница –первые что ни на есть социальные дезадаптанты, лузеры. В основной массе они работают за копейки в условиях постоянного унижения со стороны системы, заточенной под унижение. Придавленные пирамидой Маслоу, они думают о выживании, а не о каких-то высоких ценностях и постоянном самосовершенствовании. Нередко последняя книжка по специальности была прочитана таким "специалистом" еще на третьем курсе педвуза, уже к четвертому читали единицы. Самые шустрые учителя спасаются репетиторством, но далеко не все.

Некогнитивные навыки, на которые в мире такой высокий спрос, усваиваются не путем научения-копирования, а в ходе партнерского взаимодействия ученика и учителя, на основе их глубокого взаимного уважения. Как эти неприспособленные к современной требовательной жизни люди, часто не уважающие сами себя, могут научить наших детей соответствовать требованиям жизни?

Вот в такую школу мы чаще всего отдаем самое дорогое, что у нас есть, играя в орла или решку. Повезет – научат, не повезет – угробят. А где-то да, реформы идут.