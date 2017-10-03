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Главная » Мнения » Поломанные. Как уберечься от террористов
Леонид Швец
публицист, журналист
Леонид Швец публицист, журналист

Поломанные. Как уберечься от террористов

Поломанные. Как уберечься от террористов

Соревнование по тому, кто убьёт больше невинных людей, продолжается

03.10.17 185
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Ещё один Герострат, на этот раз по имени Стивен Пэддок, записал своё имя в истории. Сейчас он возглавляет список американских массовых убийц, обойдя Омара Матина, который 12 июня 2016 года убил 49 человек в ночном клубе Орландо "Пульс". Рекорд орландского стрелка побит на десять человеческих жизней. Это если все из пятиста с лишним раненых во время расстрела концерта в Лас-Вегасе выживут, что, к сожалению, гарантировать не может никто.

Чем люди провинились перед бывшим бухгалтером, сейчас самая большая загадка. Пэддок не был замечен за все свои 64 года в какой-то криминальной или антигосударственной активности. Больше того, его возраст и довольно прочное материальное положение, позволявшее регулярно играть в казино Лас-Вегаса, резко противоречат стандартному профилю маньяка-убийцы. Не подтвердилось и его увлечение радикальными исламскими идеями. В личной жизни вроде бы всё благополучно.

Что же заставило Стивена Пэддока буквально нафаршировать свой номер на 32-м этаже гостиничного комплекса "Мандалай-Бэй" оружием и боеприпасами и 2 октября около 10 часов вечера начать отстрел людей, пришедших на фестиваль музыки кантри? Всего собралось около 22 тыс. человек, не промахнёшься.

Кроме двух десятков ружей и автоматов в гостиничном номере, не меньший арсенал был найден у него дома, в городке Мескит недалеко от Лас-Вегаса. Штат Невада отличается очень либеральным законодательством в вопросах приобретения и ношения оружия, и ФБР утверждает, что свои стволы и боеприпасы Пэддок приобрёл, не нарушая установленных правил.

Можно было бы предположить, что заядлый игрок проигрался и решил всему свету отомстить за свой проигрыш, но такая импульсивность нехарактерна для немолодого человека, тем более, если она не проявлялась в более молодом возрасте. К тому же количество оружия, накопленного перед стрельбой в гостиничном номере, говорит о методичной подготовке к убийству: в свой номер Стивен Пэддок въехал за четыре дня до преступления.

"Можно по-разному относиться к праву граждан на вооружённую защиту, но в США, стране, где на руках миллионы стволов, сделано далеко не всё, чтобы оружие не оказалось не в тех руках"

Обычно болтливый президент США в своей реакции на произошедшее был необычно сдержан. Право на ношение оружия — одна из центральных тем его предвыборной кампании, и как быть в этом случае, когда стрелок оказался не неблагополучным черным из бедного квартала и не исламистом, распропагандированным радикальным муллой, а обыкновенным белым пенсионером — типичным избирателем Трампа?

Вину за происшедшее уже возлагают на республиканцев, всячески препятствующим ограничениям на приобретение и ношение оружия, — право, предусмотренное второй поправкой к американской конституции. Вице-президент компании CBS Хэйли Гефтман-Голд на своей странице в Facebook резко написала, что ей не жалко погибших во время расстрела в Лас-Вегасе "республиканских оружейников". Дескать, они ничего не сделали, когда убивали детей в 2012 году — имеется в виду массовый расстрел детей в одной из школ Коннектикута. Компания уволила Гефтман-Голд за это неполиткорректное высказывание, но её гнев и его направленность очень характерны.

Можно по-разному относиться к праву граждан на вооружённую защиту, но в США, стране, где на руках миллионы стволов, сделано далеко не всё, чтобы оружие не оказалось не в тех руках, а если так случилось, то его хозяина можно было бы быстро найти. Не существует единой базы владельцев оружия, нет общенациональной гильзотеки, а частные лица имеют право продать приобретённое оружие, чем ещё больше затрудняют поиск в тех случаях, когда он необходим. В случае со Стивеном Пэддоком мы видим, что никак не ограничено число оружия и боеприпасов, которое может купить один человек.

Главное же, что такой человек, к сожалению, имеет свойство ломаться. Под давлением обстоятельств — жизненных неудач, болезни, алкоголя, наркотиков или человеконенавистнической идеологии. Такой вчера ещё благополучный член общества отправляется убивать соотечественников. И тогда он берётся за законно приобретённое оружие и многократно увеличивает беду, которую способен причинить один человек другим людям. Как уберечься от таких внезапно сломанных людей? Как уменьшить ущерб, который они могут нанести? Это точно вопросы не к Дональду Трампу. Он и сам, похоже, несколько поломан.

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