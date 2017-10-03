Поломанные. Как уберечься от террористов

Ещё один Герострат, на этот раз по имени Стивен Пэддок, записал своё имя в истории. Сейчас он возглавляет список американских массовых убийц, обойдя Омара Матина, который 12 июня 2016 года убил 49 человек в ночном клубе Орландо "Пульс". Рекорд орландского стрелка побит на десять человеческих жизней. Это если все из пятиста с лишним раненых во время расстрела концерта в Лас-Вегасе выживут, что, к сожалению, гарантировать не может никто.

Чем люди провинились перед бывшим бухгалтером, сейчас самая большая загадка. Пэддок не был замечен за все свои 64 года в какой-то криминальной или антигосударственной активности. Больше того, его возраст и довольно прочное материальное положение, позволявшее регулярно играть в казино Лас-Вегаса, резко противоречат стандартному профилю маньяка-убийцы. Не подтвердилось и его увлечение радикальными исламскими идеями. В личной жизни вроде бы всё благополучно.

Что же заставило Стивена Пэддока буквально нафаршировать свой номер на 32-м этаже гостиничного комплекса "Мандалай-Бэй" оружием и боеприпасами и 2 октября около 10 часов вечера начать отстрел людей, пришедших на фестиваль музыки кантри? Всего собралось около 22 тыс. человек, не промахнёшься.

Кроме двух десятков ружей и автоматов в гостиничном номере, не меньший арсенал был найден у него дома, в городке Мескит недалеко от Лас-Вегаса. Штат Невада отличается очень либеральным законодательством в вопросах приобретения и ношения оружия, и ФБР утверждает, что свои стволы и боеприпасы Пэддок приобрёл, не нарушая установленных правил.

Можно было бы предположить, что заядлый игрок проигрался и решил всему свету отомстить за свой проигрыш, но такая импульсивность нехарактерна для немолодого человека, тем более, если она не проявлялась в более молодом возрасте. К тому же количество оружия, накопленного перед стрельбой в гостиничном номере, говорит о методичной подготовке к убийству: в свой номер Стивен Пэддок въехал за четыре дня до преступления.

"Можно по-разному относиться к праву граждан на вооружённую защиту, но в США, стране, где на руках миллионы стволов, сделано далеко не всё, чтобы оружие не оказалось не в тех руках"

Обычно болтливый президент США в своей реакции на произошедшее был необычно сдержан. Право на ношение оружия — одна из центральных тем его предвыборной кампании, и как быть в этом случае, когда стрелок оказался не неблагополучным черным из бедного квартала и не исламистом, распропагандированным радикальным муллой, а обыкновенным белым пенсионером — типичным избирателем Трампа?

Вину за происшедшее уже возлагают на республиканцев, всячески препятствующим ограничениям на приобретение и ношение оружия, — право, предусмотренное второй поправкой к американской конституции. Вице-президент компании CBS Хэйли Гефтман-Голд на своей странице в Facebook резко написала, что ей не жалко погибших во время расстрела в Лас-Вегасе "республиканских оружейников". Дескать, они ничего не сделали, когда убивали детей в 2012 году — имеется в виду массовый расстрел детей в одной из школ Коннектикута. Компания уволила Гефтман-Голд за это неполиткорректное высказывание, но её гнев и его направленность очень характерны.

Можно по-разному относиться к праву граждан на вооружённую защиту, но в США, стране, где на руках миллионы стволов, сделано далеко не всё, чтобы оружие не оказалось не в тех руках, а если так случилось, то его хозяина можно было бы быстро найти. Не существует единой базы владельцев оружия, нет общенациональной гильзотеки, а частные лица имеют право продать приобретённое оружие, чем ещё больше затрудняют поиск в тех случаях, когда он необходим. В случае со Стивеном Пэддоком мы видим, что никак не ограничено число оружия и боеприпасов, которое может купить один человек.

Главное же, что такой человек, к сожалению, имеет свойство ломаться. Под давлением обстоятельств — жизненных неудач, болезни, алкоголя, наркотиков или человеконенавистнической идеологии. Такой вчера ещё благополучный член общества отправляется убивать соотечественников. И тогда он берётся за законно приобретённое оружие и многократно увеличивает беду, которую способен причинить один человек другим людям. Как уберечься от таких внезапно сломанных людей? Как уменьшить ущерб, который они могут нанести? Это точно вопросы не к Дональду Трампу. Он и сам, похоже, несколько поломан.