Все статьиВсе новостиВсе мнения
Стиль жизни
Рейтинги
Красивая странаРейтинги фокуса
Меню ГлавнаяВсе новостиВсе статьиСтранаДеньгиМирОбщество
Стиль жизни
Стиль жизниСпортКультураТехнологииАвто
Мнения
Рейтинги
РейтингиЛюдиКомпании
Красивая странаСпецтемыСтроители новой страны
Журнал
Журнал201720162015201420132012201120102009200820072006
Презентации и спецпроектыUkrainian Fashion WeekДлинный фокусАвторыАрхивариус
Еще
Все новостиВсе статьиРейтингиКрасивая странаСпецтемыСтроители новой страныПрезентации и спецпроектыUkrainian Fashion WeekДлинный фокусАвторыАрхивариус
Главная » Мнения » Приватизация-2018. Качественных изменений в продаже госсобственности ждать не стоит
Дмитрий Киселев
старший юрист практики недвижимости и строительства INTEGRITES
Дмитрий Киселев старший юрист практики недвижимости и строительства INTEGRITES

Приватизация-2018. Качественных изменений в продаже госсобственности ждать не стоит

Приватизация-2018. Качественных изменений в продаже госсобственности ждать не стоит
Фото: РИА Новости Украина

Ни один Кабмин за последние годы так и не проявил политической воли 

25.12.17 56
000

Ежегодно каждое правительство Украины обещает начать масштабную приватизацию государственных предприятий. Не секрет, что они являются одним из главных источников коррупции, неэффективного управления и многомиллиардных убытков. В результате украинцы оплачивают из собственных карманов покрытие убытков таких предприятий и деятельность многих из них, поскольку зачастую они финансируются из бюджета.

Но ни одно правительство за последние годы независимости ещё не выполнило ни одной программы приватизации. Надежда на появление у ГП эффективных собственников и управленцев с каждым годом уменьшается, активы таких предприятий стареют и изнашиваются, а зачастую и вовсе выводятся из-под контроля государства или просто уничтожаются (разбираются или режутся на металлолом).

В 2018 году планом приватизации предусмотрено получить 22,5 млрд грн. Для улучшения процедуры приватизации Кабмин разработал законопроект, который 9 ноября 2017 года был принят за основу Верховной Радой. Данный законопроект предусматривает определённым образом кодифицировать законодательство в сфере приватизации — объединить в одном документе процедуры для проведения приватизации всего госимущества. Закон, после его принятия, отменит действие большинства существующих нормативных актов в сфере приватизации («О приватизации небольших государственных предприятий», «Об особенностях приватизации имущества в агропромышленном комплексе» и др.). И это можно только приветствовать, поскольку различные процедуры часто противоречили друг другу и было сложно определить, какая же норма будет действующей в каждом конкретном случае. Теперь появится единый нормативный документ, определяющий все процедуры приватизации.

Другим положительным новшеством станет простая классификация объектов приватизации. Объекты будут разделяться на объекты малой приватизации и большой. К последним отнесут единые имущественные комплексы госпредприятий и пакеты акций акционерных обществ, перечень которых утверждается Кабмином по представлению Фонда госимущества. Все остальные объекты будут относиться к объектам малой приватизации. И таких объектов должно быть подавляющее большинство (более 90%).

Самые сладкие куски приватизационного пирога в 2018 году — Одесский припортовый завод, Центрэнерго, Аграрный фонд, ГПЗКУ, Турбоатом, пакеты акций Николаевской, Днепровской и Херсонской ТЭЦ, а также Запорожье-, Николаев-, Тернополь-, Харьков-, Хмельницк- и Черкассыоблэнерго.

Малая приватизация должна развиваться посредством электронных торгов на таких площадках, как ProZorro.

Осуществление продажи объектов малой приватизации через электронные площадки должно упростить процедуру и сделать её максимально прозрачной.

Но главный вопрос приватизации состоит не в объектах или процедурах, а в политической воле и технической подготовленности государства расстаться с объектами, находящимися в его собственности

По оценкам экспертов, для выполнения установленных планов приватизации, государство должно продавать в день 1–2 объекта, а на практике такое количество объектов может быть продано за год.

Для успешного выполнения приватизационных планов, существует несколько преград.

Первая — законодательное обеспечение. Несмотря на принятие за основу нового законопроекта, непонятно, когда он будет принят полностью и вступит в действие. Кабмин привязывает начало масштабной приватизации к законодательному обеспечению, а когда именно будет выполнено такое обеспечение, абсолютно не ясно. Более того, 2018-й — год перед выборами как президента, так и парламента, и не факт, что будет достаточно политической воли у ВР и Банковой выполнить планы приватизации и обещания перед международными донорами и кредиторами (МВФ и др.).

Вторая — новый закон не гарантирует продажу крупных объектов приватизации, которые могут быть потенциально интересны крупным иностранным инвесторам, поэтому вряд ли стоит ожидать даже после принятия нового закона быстрого развития ситуации в данной сфере. Конъюнктура рынка также меняется, и объекты энергетики, которые были одним из двигателей приватизации в 2017 году, становятся менее ценными и привлекательными. К негативным моментам также следует отнести скорое вступление в действие рынков электроэнергии и газа, и непонятно, как такие предприятия смогут адаптироваться к новым правилам.

В целом амбициозные планы правительства по масштабной приватизации могут быть выполнены в большей части при условии достижения политического согласия в судьбе госпредприятий. Новый закон должен открыть дорогу для приватизации небольших объектов госсобственности через электронные торги, упростить доступ к массовой части приватизационных объектов. Но если количественные показатели приватизации можно достичь путём продажи малых объектов, то качественных изменений (т. е. приватизации системообразующих госпредприятий) ожидать в следующем году не приходится.

0
Делятся
Google+
Show
Show
Теги: ,
Читайте по теме
Кабмин озвучил прогноз по инфляции до конца годаЖурналисты узнали имя и должность подозреваемого в шпионаже чиновника КабминаКабмин одобрил проект соглашения о безвизе с Антигуа и Барбуда

Читайте также на focus.ua

Топ-10
  1. 100 самых влиятельных украинцев 8716
  2. Никуда не денетесь. Что означает арест активов Коломойского и Боголюбова по иску ПриватБанка 8670
  3. Город на Уже. О месте, случайно ставшем судьбой 9349
  4. Дать в морду революции. Кому захотелось кофе на Крещатике 10004
  5. Донбасс и абрикосы. Любовь Якимчук об украинском Луганске и фагоцитах в "серой зоне" 2015
  6. Разбор полётов. Как MedGoblin борется за умы врачей и здоровье пациентов 4652
  7. Школы сегодня устроены так, чтобы выпускать солдат и священников, — Николя Садирак 1262
  8. "Я устала от глобальной ненависти". ONUKA о новом сингле и будущем альбоме Mozaïka 5720
  9. На живой воде. Как Христина Соловий отозвалась на зов предков 2821
  10. Снігуронька на морозі. Еротична фантазія шашличника Васі 4631
  1. Плечи и начёсы. 6 fashion-трендов этой зимы 15196 / 15811
  2. Снігуронька на морозі. Еротична фантазія шашличника Васі 4215 / 4631
  3. Город на Уже. О месте, случайно ставшем судьбой 3011 / 9349
  4. Названо главное научное открытие года 1773 / 2011
  5. 100 самых влиятельных украинцев 1770 / 8716
  6. Тариф "Новогодний". Потребителям без счётчиков не отключат газ 1634 / 5767
  7. Ученые обнаружили еще один вымирающий вид животных 1345 / 1568
  8. Порошенко назначил временных членов НКРЭКУ 1191 / 1349
  9. Выборы в ОТГ: В Одесской области задержали трех членов избиркома 1170 / 1360
  10. Радиация времени. Главные сериалы декабря 1149 / 1243
  1. Город на Уже. О месте, случайно ставшем судьбой 27 / 9349
  2. Плечи и начёсы. 6 fashion-трендов этой зимы 15 / 15811
  3. Снігуронька на морозі. Еротична фантазія шашличника Васі 15 / 4631
  4. Как выжить в будущем. Восемь трендов, которые вскоре изменят мир 11 / 46785
  5. Радиация времени. Главные сериалы декабря 6 / 1243
  6. ЕС и ОБСЕ не будут наблюдать за российскими выборами в Крыму 6 / 353
  7. Ученые обнаружили еще один вымирающий вид животных 5 / 1568
  8. Порошенко назначил временных членов НКРЭКУ 4 / 1349
  9. Простая арифметика. Как научить детей учиться 3 / 7103
  10. Карта военных действий в зоне АТО на 24 декабря 3 / 527
Подписка на фокус
Наши ленты
ФОКУС КАК ОН ЕСТЬ
RSS Подписка на печатный номер Контакты

ФОКУС, 2008 – 2017.
Все права на материалы, опубликованные на данном ресурсе, принадлежат ООО "ФОКУС МЕДИА". Какое-либо использование материалов без письменного разрешения ООО "ФОКУС МЕДИА" - запрещено. При использовании материалов с данного ресурса гиперссылка www.focus.ua обязательна.

Данный ресурс — для пользователей возрастом от 18 лет и старше.

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство ИнА "Українські Новини", в каком-либо виде строго запрещены.

Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

Материалы с плашками "Р", "Новости партнеров", "Новости компаний", "Новости партий", "Инновации", "Позиция", "Спецпроект при поддержке" публикуются на коммерческой основе.

Ukr.net — новости со всей Украины.