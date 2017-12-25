Приватизация-2018. Качественных изменений в продаже госсобственности ждать не стоит

Ни один Кабмин за последние годы так и не проявил политической воли

Ежегодно каждое правительство Украины обещает начать масштабную приватизацию государственных предприятий. Не секрет, что они являются одним из главных источников коррупции, неэффективного управления и многомиллиардных убытков. В результате украинцы оплачивают из собственных карманов покрытие убытков таких предприятий и деятельность многих из них, поскольку зачастую они финансируются из бюджета.

Но ни одно правительство за последние годы независимости ещё не выполнило ни одной программы приватизации. Надежда на появление у ГП эффективных собственников и управленцев с каждым годом уменьшается, активы таких предприятий стареют и изнашиваются, а зачастую и вовсе выводятся из-под контроля государства или просто уничтожаются (разбираются или режутся на металлолом).

В 2018 году планом приватизации предусмотрено получить 22,5 млрд грн. Для улучшения процедуры приватизации Кабмин разработал законопроект, который 9 ноября 2017 года был принят за основу Верховной Радой. Данный законопроект предусматривает определённым образом кодифицировать законодательство в сфере приватизации — объединить в одном документе процедуры для проведения приватизации всего госимущества. Закон, после его принятия, отменит действие большинства существующих нормативных актов в сфере приватизации («О приватизации небольших государственных предприятий», «Об особенностях приватизации имущества в агропромышленном комплексе» и др.). И это можно только приветствовать, поскольку различные процедуры часто противоречили друг другу и было сложно определить, какая же норма будет действующей в каждом конкретном случае. Теперь появится единый нормативный документ, определяющий все процедуры приватизации.

Другим положительным новшеством станет простая классификация объектов приватизации. Объекты будут разделяться на объекты малой приватизации и большой. К последним отнесут единые имущественные комплексы госпредприятий и пакеты акций акционерных обществ, перечень которых утверждается Кабмином по представлению Фонда госимущества. Все остальные объекты будут относиться к объектам малой приватизации. И таких объектов должно быть подавляющее большинство (более 90%).

Самые сладкие куски приватизационного пирога в 2018 году — Одесский припортовый завод, Центрэнерго, Аграрный фонд, ГПЗКУ, Турбоатом, пакеты акций Николаевской, Днепровской и Херсонской ТЭЦ, а также Запорожье-, Николаев-, Тернополь-, Харьков-, Хмельницк- и Черкассыоблэнерго.

Малая приватизация должна развиваться посредством электронных торгов на таких площадках, как ProZorro.

Осуществление продажи объектов малой приватизации через электронные площадки должно упростить процедуру и сделать её максимально прозрачной.

Но главный вопрос приватизации состоит не в объектах или процедурах, а в политической воле и технической подготовленности государства расстаться с объектами, находящимися в его собственности

По оценкам экспертов, для выполнения установленных планов приватизации, государство должно продавать в день 1–2 объекта, а на практике такое количество объектов может быть продано за год.

Для успешного выполнения приватизационных планов, существует несколько преград.

Первая — законодательное обеспечение. Несмотря на принятие за основу нового законопроекта, непонятно, когда он будет принят полностью и вступит в действие. Кабмин привязывает начало масштабной приватизации к законодательному обеспечению, а когда именно будет выполнено такое обеспечение, абсолютно не ясно. Более того, 2018-й — год перед выборами как президента, так и парламента, и не факт, что будет достаточно политической воли у ВР и Банковой выполнить планы приватизации и обещания перед международными донорами и кредиторами (МВФ и др.).

Вторая — новый закон не гарантирует продажу крупных объектов приватизации, которые могут быть потенциально интересны крупным иностранным инвесторам, поэтому вряд ли стоит ожидать даже после принятия нового закона быстрого развития ситуации в данной сфере. Конъюнктура рынка также меняется, и объекты энергетики, которые были одним из двигателей приватизации в 2017 году, становятся менее ценными и привлекательными. К негативным моментам также следует отнести скорое вступление в действие рынков электроэнергии и газа, и непонятно, как такие предприятия смогут адаптироваться к новым правилам.

В целом амбициозные планы правительства по масштабной приватизации могут быть выполнены в большей части при условии достижения политического согласия в судьбе госпредприятий. Новый закон должен открыть дорогу для приватизации небольших объектов госсобственности через электронные торги, упростить доступ к массовой части приватизационных объектов. Но если количественные показатели приватизации можно достичь путём продажи малых объектов, то качественных изменений (т. е. приватизации системообразующих госпредприятий) ожидать в следующем году не приходится.