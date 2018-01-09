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Главная » Мнения » Жизнь с идиотом. Почему Украине близки проблемы Америки
Леонид Швец
публицист, журналист
Леонид Швец публицист, журналист

Жизнь с идиотом. Почему Украине близки проблемы Америки

Жизнь с идиотом. Почему Украине близки проблемы Америки
Фото: Getty Images

Соревновательная система выборов вроде бы заточена под то, чтобы победил лучший — самый-самый. Но нам ли не знать, что так бывает далеко не всегда

09.01.18 878
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Объявление в газете: "На работу требуется прораб. Обязательное требование: синдром Туретта". Смешной анекдот, если помнить, что люди с этим синдромом непроизвольно выкрикивают ругательства. Сейчас, за несколько дней до годовщины инаугурации Дональда Трампа, приходит в голову, не по такому ли принципу был выбран 45-й американский президент. Он непрерывно и неконтролируемо в своих речах и твиттотворчестве кого-то оскорбляет. Но вот пришёл его черёд оскорбиться.

Лишь на этой неделе, 9 января, должна была появиться в продаже книга американского журналиста Майкла Вульфа "Огонь и ярость: в коридорах Белого дома". Но заранее опубликованные в прессе отрывки настолько разъярили этот самый Белый дом, что издатель решил не тянуть и выпустить скандальный бестселлер на четыре дня раньше, одновременно озаботившись увеличением тиража: от заявок отбоя нет. Секрет успеха в том, что Майкл Вульф подтвердил догадки, опасения и убеждения значительной части публики. Да, с Трампом всё очень плохо. И ладно бы с Трампом — плохо с американским президентством.

Собственно, одно то, что эта книга появилась, говорит о порядках в Белом доме, вернее, их отсутствии. Никто не разрешил, но никто и не запретил журналисту, прибившемуся к команде Трампа ещё в период избирательной кампании, месяцами пропадать в Белом доме, расспрашивать обо всём его сотрудников, которые, не понимая его статуса и не пытаясь его прояснить, выкладывали ему всё что наболело. А наболело понятно что — замашки босса. Трамп и сам по себе ярок, а в качестве босса тем более. Отсюда яркость характеристик.

"Мы в ответе за идиотов, которых избираем. Даже если избираем не мы. Очень знакомая Украине ситуация"

В характеристиках доминирует слово "идиот" и соответствующий синонимический ряд. Причём не только из уст подчинённых президента, но и, например, Руперта Мэрдока, всесильного медиамагната, оказавшего Трампу неоценимую поддержку на выборах. Дональд Трамп ведёт себя, если верить собранным в книге свидетельствам, как маленький ребёнок, который постоянно требует, чтобы его хвалили, или как капризная звезда, которая слышит только себя и категорически не приемлет критики. Трампу явно скучны президентские обязанности, работе с документами он предпочитает просмотр телевизионных передач, впечатлениями о которых тут же делится в Твиттере. Президент США с трудом удерживает внимание, практически ничего не читает, при этом уверен, что во всём разбирается лучше других.

"Ваше счастье, что вы проголосовали за меня, — заявил Дональд Трамп в понедельник, выступая перед фермерами в Нэшвилле, штат Теннеси. — Вам повезло, что я дал вам такую привилегию". Двумя днями раньше, в субботу, он разместил поистине исторический пост в Твиттере: "Я прошёл путь от очень успешного бизнесмена до ключевой звезды на ТВ и президента Соединённых Штатов (став им с первой попытки). Думаю, это говорит о том, что я не умный, а гений, очень стабильный гений!" Очень прямолинейная реакция на утверждения, что страной правит нестабильный идиот.

Интересно, что такое мнение доминирует в США и помимо скандальной книги о нравах нынешнего Белого дома. В декабре социологи Квиннипэкского университета провели опрос, который дал замечательные результаты. Чаще всего по ассоциации с президентом Трампом у опрошенных всплывало именно слово "идиот". Чуть реже его называли "лжецом", на третьем месте — характеристика "некомпетентный". Хотя звучали и позитивные оценки: "лидер", "сильный", из 48 употребленных американцами слов 30 носили негативную окраску, порой резко негативную.

Всё чаще вспоминают о 25-й поправке к Конституции США, которая определяет порядок передачи власти в случае, если президент "не в состоянии осуществлять полномочия и обязанности своей должности". Но несмотря на неслыханную скандальность нынешнего главы Белого дома и даже опасность пребывания его на этом посту, Трампу отстранение пока не грозит. К этому Америка в лице её истеблишмента готова ещё меньше, чем к президенту, сильно выбивающемуся из нормы.

И не следует забывать, что именно таким был выбор американского народа в 2016 году, пусть и с поправкой на особенности избирательной процедуры. Мы в ответе за идиотов, которых избираем. Даже если избираем не мы. Очень знакомая Украине ситуация.

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