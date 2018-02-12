Правдивая ложь. Как вылечиться от информационной болезни

Граница между истиной и вымыслом в эпоху постправды становится всё менее отчётливой

Многие из нас тщательно выбирают продукты питания, несколько раз просматривая сроки годности на упаковке. Но к сожалению, мало кто заботится о качестве пищи для мозга, а «повара» этих блюд, наоборот, любят накормить нас некачественным продуктом. Переубедить человека в том, что «гнилое яблоко» на самом деле — «сочный бифштекс» не составляет труда.

С активным развитием социальных сетей, которые сегодня легко заменяют различные медийные каналы, человечество шагнуло в новую информационную эру — эпоху постправды. Впервые этот термин употребил блогер Дэвид Робертс в 2010 году. Согласно данной теории, для формирования общественного мнения объективные факты менее важны, чем обращение к эмоциям и убеждениям. Граница между истиной и вымыслом становится всё менее отчётливой. Таким образом, главные ингредиенты поваров эпохи постправды — это наши эмоции. Добавляем неординарных фактов, приправляем ярким заголовком, и блюдо готово.

Как же оно попадает на наш стол? Психолог Людмила Почебут утверждает, что наиболее доверчиво человек воспринимает ту информацию, к которой сам себя готовил.

Современные люди лучше воспринимают именно негативную информацию. Она кажется им правдивой

К тому же люди стали более ленивыми. Немногие будут анализировать факты и копать глубже — зачастую все верят первой услышанной новости, особенно если её преподносят со ссылкой на первоисточник.

Нужно понимать, что информационный бизнес базируется именно на плохих новостях, поэтому они никуда не исчезнут. Исследование «негативного предубеждения» канадцев Марка Трасслера и Стюарта Сорока доказывает, что человеческий мозг в приоритете воспринимает именно негативную информацию. Это объясняется инстинктом самосохранения: если мы пропустим солнечный день, это никак не повлияет на нашу жизнь или здоровье, но одновременно мы не сможем не обратить внимание на новость о пожаре или наводнении.

Ежедневно мы листаем ленту новостей, слушаем радиоэфиры, смотрим телевизионные сюжеты в прайм-тайм, чтобы в очередной раз убедиться в тяжёлой судьбе украинского народа: разрухе, царящей в сёлах и городах, ужасных соседях по ту сторону границы, чиновниках-шпионах и в коррупции, от которой невозможно избавиться. Внимание зрителя сосредоточено на негативных новостях. А что же мы запомнили про победы украинских спортсменов, удачные законопроекты, успешные социальные и культурные проекты?

Американский психолог Альберт Бандура утверждает, что постоянное потребление негативной информации влияет на психику и образ мышления человека. Основные диагнозы такой информационной болезни — искажённое мировоззрение, повышенная уязвимость и чувство беспомощности. Это приводит к возникновению депрессивного состояния, апатии, снижению работоспособности. Ситуация вокруг становится главным оправданием нашего бездействия.

Проще говоря, мы считаем, что вокруг всё настолько плохо, что не стоит тратить свои усилия на изменения — они всё равно останутся за границами реальности. Но это не так. Стоит бороться. Хотя бы "не читая до обеда советских газет"...