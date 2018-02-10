Счастье Мадагаскара. Почему островитяне не рассматривают туристов как мешки с деньгами

Наше путешествие по Мадагаскару началось из столицы Антананариву, которую местные называют просто и ласково — Тана. Прилетев, мы сразу сели в автобус, и первое, что нам сказали, — закрыть окна. «Да, конечно. Без проблем», — согласилась большая часть группы. «Но окна же закрыты», — наверняка подумали остальные, включая меня.

По дороге мы попали в пробку. Неожиданно местный молодой человек снаружи открывает окно нашего автобуса и выхватывает у туриста телефон. Всё произошло молниеносно — некоторые даже не поняли, что случилось. Так что первый урок, усвоенный на Мадагаскаре: всё своё держи при себе.

В столице Мадагаскара нужно быть готовым к назойливым детям. Они часто владеют базовым английским и знают, что туристы — это много денег. И к нам подбежал мальчик, безудержно кричащий: one dollar, one dollar. Первая мысль — всю дорогу нас будут преследовать наглые дети. К счастью, я ошибалась.

Они сопровождали нас всё путешествие. Несмотря на нищету, в которой они живут, дети были радушными и открытыми. В городе Анцирабе они бегали босиком, хотя было прохладно. В руках у них были самодельные машинки, сделанные из бумажных пакетов из-под сока. Они позировали и хотели играть с нами, не требуя денег, как это было в Антананариву. Они просто просили конфеты, пластиковые бутылки и почему-то лаки для ногтей. Но главный для них аттракцион — пройтись с нами за руку.

Что-то подобное случилось 26 июня, в День независимости Мадагаскара. В этот день во всех местных школах проходят торжества с построением детей. Однако когда школьники увидели белых, проезжающих мимо, линейка была сорвана. Они устремились к нам. И опять море фото и эмоций.

…Потом был сплав по реке Цирибихина. Мы отправились в двухдневный тур с ночёвкой в палатках на берегу. Перед сплавом наша повариха набирала себе команду из мужчин для обслуживания круиза. Обычно они выполняют физическую работу — принеси-подай, погрузи-выгрузи. Эти парни громко разговаривали, пытаясь презентовать себя. Мы, в свою очередь, помогали определиться с выбором, голосовали за самых симпатичных. В итоге повариха набрала пятерых мужчин, которые сели в отдельную машину и отправились за нами к судну.

Этот момент стал показателем того, что на острове до сих пор правит матриархат.

Малагасийские женщины занимают руководящие должности и зачастую являются главой в семье

Во время сплава по реке повариха решила заехать в ближайшую деревушку на берегу, чтобы затариться едой. Запахи в деревне были ещё те: пахло смесью рыбы, отходов и мусора. Однако мы всё равно решили прогуляться и познакомиться с местным бытом.

Первое, что бросилось в глаза, — внешний вид девушек. У них были необычные причёски в виде пучков по 3-5 штук. А лица были раскрашены узорами из белой краски табаки. Потом мы узнали, что это не просто традиционный мейкап малагасийских женщин, а отличная защита от комаров и питательная маска одновременно. Ну а женщины — они и в Африке женщины.

По дороге назад тоже скучно не было. Участник нашей группы — профессиональный хореограф и танцор — согласился потанцевать. Это поделило жизнь деревни на до и после. Играла заводная африканская музыка, и мгновенно вокруг собралась толпа детей, пытавшихся повторять за ним движения. И самое интересное — всё получалось: у них отличная пластика и чувство ритма.

…Возвращаясь из заповедника Цинжи-дю-Бемараха в отель, мы проезжали по одной из площадей города Бекопака, на которой происходили уличные кулачные бои. Остановились посмотреть.

Было жутковато. Мы оказались единственными белыми в толпе. В круг выходят 3-4 парня и вызывают на бой смельчаков из толпы. Потом также выходят девочки. У всех были такие глаза, как будто они находились под наркотиками. Оказывается, перед поединком все участники мероприятия затариваются катом, лёгким наркотиком, который свободно продаётся на острове. А рукопашные бои, которые называются мурайнги, — привычное занятие среди местного населения.

Впрочем, мое путешествие на Мадагаскар было приятным, и по большому счёту его таким сделали местные жители. Они не рассматривают туристов как мешок с деньгами, в отличие жителей Кении или ЮАР. Несмотря на то, что страна бедная, люди от этого не менее счастливы. Открытость и доброта — в них самих.