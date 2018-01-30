Список Путина. Во что обойдётся близость к Кремлю

29 января, в полночь, истекал срок, отведённый американскими законодателями правительственным органам и службам на подготовку и передачу конгрессу детального отчёта о высокопоставленных российских чиновниках и предпринимателях, близких к Кремлю. И за считаные минуты до полуночи список из 210 персон был опубликован.

Члены правительства, сотрудники президентской администрации, ведущие бизнесмены страны. Принцип ясен: те, кому на Руси живётся при Путине лучше всех. Понятно, что в целом таких людей больше двух сотен, но для начала тоже неплохо, тем более что закон "О противодействии врагам Америки через санкции" предусматривает тщательное изучение источников благосостояния и членов семей тех, кто попал в список.

Сказать, что американцы как-то очень аккуратно отнеслись к составлению перечня близких Кремлю лиц, нельзя. В него попали, например, глава Совета по правам человека Михаил Федотов и предприниматель Борис Минц, руководящий Фондом Егора Гайдара. В качестве руководителя одной из госкомпаний упомянут человек, который из неё уволился. А вот Рамзана Кадырова там нет. Глава Чечни был настолько поражён прочитанным, что в одной из соцсетей написал, список — "небывалая в истории человечества самоуверенность и безрассудство", а в другой: "Гора родила мышь".

Кадыровская реакция стала модельной. С одной стороны, российские руководители и топ-капиталисты утверждают, что эффект от обнародования "списка Путина" нулевой, и стараются шутить, как пошутил Дмитрий Медведев: дескать, непопадание в список — повод уволиться. С другой — началась кампания нагнетания, напирающая на то, что под подозрением у Запада оказалась вся Россия.

"Зря расстраиваются или радуются те, кто себя в "списке Путина" не увидел или кому показалось, что увидел не того. Всё ведь только начинается"

"Ведь почему так сложилось? У нас сильное, богатое государство, в котором есть и полезные ископаемые, и мозги, и женщины — поэтому к нам такое внимание. А есть страны, против которых никто вводить санкции и не подумает. Значит, не зря мы тут живём, нам повезло", — заявил "списочник" Василий Анисимов, совмещающий крупное предпринимательство с президентством в федерации дзюдо России. А сам Путин сказал, что за каждым человеком из списка "стоят рядовые граждане страны, трудовые коллективы, целые отрасли. То есть, по сути, всех нас занесли в какой-то список". Мысль простая: отвечать за тех, кому при Путине очень хорошо, будут все, включая и тех, кому при нём плохо.

Строго юридически это не санкционный список, но его можно назвать "предсанкционным": попавшие в него деятели в любой момент могут оказаться под санкциями, и уже поэтому стали сильно неидеальными партнёрами для ведения с ними общих дел, как нынче принято говорить, токсичными.

Между тем самое интересное в докладе, конечно, то, чего публике не покажут, — его засекреченная часть. Там может содержаться информация о схемах незаконного обогащения упомянутых лиц, могут быть помянуты и неупомянутые, но тоже взятые в оборот американскими органами финансового и прочего контроля. И не мешает помнить, что отныне такие доклады с перечнями "лиц, близких к Кремлю", будут готовиться и предоставляться конгрессу ежегодно, пока "закон о врагах Америки" не отменят, а это точно произойдёт очень нескоро, далеко за рамками президентства Дональда Трампа. Одним списком дело не ограничится.

Поэтому зря расстраиваются или радуются те, кто себя в "списке Путина" не увидел или кому показалось, что увидел не того. Всё только начинается. Соответственно для путинских деятелей заканчивается. И ничего, что медленно. Зато неумолимо. Чёртова вашингтонская бюрократия.