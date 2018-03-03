Солнце, воздух и вода. Реальна ли зелёная энергетика для Украины

В конце концов, мы придём к тому, что строить ветряную или солнечную станцию станет дешевле, чем сжигать уголь

Сегодня доля альтернативных источников энергии (исключая гидроэнергетику) в общем объёме производства энергии Украины составляет не более 1,5% (с учётом гидроэнергетики — до 7,5% по ожиданиям на 2018 год). Это ничтожно мало, если учесть, что, например, в Германии потребности страны в электричестве уже на 33% обеспечиваются возобновляемыми источниками.

В Украине массово использовать воздух, воду и солнце как альтернативу традиционным источникам энергетики в ближайшие пять лет вряд ли получится. Несмотря на принятую стратегию энергетического развития до 2035 года и планы довести долю энергетики из возобновляемых источников до 8% в 2020 году и 25% в 2035 году, сдвинуться с места получится, только разработав и внедрив ее действенный и пошаговый план реализации, включая стратегию и план реализации государственной поддержки инвесторов в этой сфере.

Для развития зеленой энергетики необходимо среди прочего создание инфраструктуры для транспортировки этой энергии и балансирующих мощностей. Это капитальные инвестиции. Помимо этого, важны система интеграции всех «игроков», система мониторинга. И эту функцию не готов брать на себя инвестор. Её должно взять на себя государство, создав, таким образом, благоприятные условия для входа частного инвестора в эту нишу.

Я часто общаюсь с потенциальными инвесторами и могу сказать, что льготы в форме зеленых тарифов, обеспечивающие достаточно высокую прибыльность инвесторам, призваны компенсировать риски, которые присутствуют в нашей стране. По результатам просчётов нами инвестиционных проектов, связанных с использованием данного тарифа, их окупаемость в среднем может составлять около 7 лет, что является привлекательным показателем.

Осложняет развитие частных проектов в области зеленой энергетики и непростой, забюрократизированный процесс получения всех необходимых разрешений, а также непредсказуемость действий регулирующих органов. Процесс согласования с местными органами власти, местными общинами также влечёт временные и денежные затраты. В связи с рисками изменения законодательства и высокой политической неопределённостью инвестор, вкладывая деньги в новый проект, далеко не всегда может рассчитывать на гарантированный результат или возврат инвестиций.

Безусловно, важным шагом Украины на пути к зеленой энергии стало подписание в 2016 году Парижского соглашения, которое пришло на смену Киотскому протоколу, а также вхождение в состав международной ассоциации по возобновляемым источникам энергии IRENA, стремление интеграции Украины в европейскую энергетическую систему. Эти инициативы направлены на существенное повышение энергоэффективности, так необходимое Украине, что поможет стране пользоваться преимуществами и достижениями других стран в этой сфере.

Это особенно важно сегодня. На фоне удешевления себестоимости оборудования, необходимого для развития возобновляемой энергетики, реализация проектов становится действительно доступной. Такие страны, как Германия, которая одной из первых в ЕС начала реализовывать подобные проекты, была вынуждена потратить на освоение природных источников энергии большие ресурсы.

Сегодня для таких стран, как, например, Китай, стоимость зеленой энергии сопоставима с традиционными источниками энергии

Во многих странах её может позволить себе даже небольшое частное хозяйство. При наличии соответствующей инфраструктуры в стране, конечно. Количество потребителей этого рынка, как показывает прошлый год, постепенно растет и в Украине.

Внедрение зеленой энергетики — это также хорошая возможность для развития экономики. Приход инвесторов в этот сегмент позволит создать новые предприятия, рабочие места, привнести инновации. В конце концов, мы придём к тому, что строить, скажем, ветряную или солнечную станцию станет дешевле, чем сжигать уголь на электростанции.

Пока для Украины это только долгосрочная перспектива. Для того чтобы это реализовать, нужно создать благоприятный инвестиционный климат, обеспечить возможности финансирования и эффективную систему госрегулирования и стимулирования бизнеса в этом секторе.

Опыт других стран показывает, что роль государства в этом процессе основополагающая. Оптимальным путем для разработки масштабных программ может стать системное взаимодействие государства и бизнеса, представители которого смогут выполнять консультационную роль и предоставлять обратную связь о разрабатываемых инициативах и стимулах.