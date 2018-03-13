Все статьиВсе новостиВсе мнения
Мнения
Журнал
Красивая странаРейтинги фокуса
Меню ГлавнаяВсе статьиСтранаДеньгиМирОбщество
Стиль жизни
Стиль жизниСпортКультураТехнологииАвто
МненияСпецтемы
Журнал
Журнал2018201720162015201420132012201120102009200820072006
Спецпроект при поддержке Киевстар
Презентации и спецпроекты
Презентации и спецпроектыСтроители новой страныUkrainian Fashion Week
Длинный фокусАвторыАрхивариус
Еще
Все статьиСпецтемыСпецпроект при поддержке КиевстарПрезентации и спецпроектыДлинный фокусАвторыАрхивариус
Главная » Мнения » Ценные бумаги. Как закрепить и приумножить интерес к ним иностранных инвесторов
Евгения Грищенко
руководитель отдела брокерского обслуживания клиентов группы ICU
Евгения Грищенко руководитель отдела брокерского обслуживания клиентов группы ICU

Ценные бумаги. Как закрепить и приумножить интерес к ним иностранных инвесторов

Ценные бумаги. Как закрепить и приумножить интерес к ним иностранных инвесторов
Фото: Yana Property

К началу осени 2017 года объём средств, вложенных нерезидентами в ОВГЗ, составлял около 600 млн грн. К началу марта он составляет более 13 млрд грн

13.03.18 430
000

Работа инвестора-нерезидента на украинском фондовом рынке полна сложностей. Представьте себе, что вы представитель какого-нибудь зарубежного банка или фонда и решили вложиться в украинские облигации внутреннего государственного займа (ОВГЗ). При сравнении с альтернативными вариантами доходность, которую могут дать эти ценные бумаги, действительно, очень привлекательна. Остается лишь зайти на фондовый рынок Украины. И здесь вас подстерегают немалые трудности. 

Для начала нужно завести инвестиционный счёт в банке, счёт в ценных бумагах в депозитарном учреждении и заключить брокерский договор с торговцем ценных бумаг. Целая инфраструктура. Для её создания необходимо пройти идентификацию и верификацию в трёх учреждениях. Это три объёмных пакета документов, которые придётся отправлять в каждое из них.

Процедура идентификации предусматривает перевод всех документов на украинский язык с последующим апостилированием, то есть легализацией. Верификация клиента предполагает личную встречу с уполномоченным представителем инвестора для удостоверения личности и сверки оригиналов его документов. Если вы представляете известную международную компанию и, соответственно, имеете богатый опыт работы на других рынках, это может показаться вам полным абсурдом. Но дело этим не ограничится.

Уже в процесс работы при каждой сделке вы должны давать инструкции, заявки, распоряжения всем участникам. Тоже довольно трудоёмкий процесс, сопровождающийся огромным документооборотом, в основном, в бумажном виде. Есть над чем подумать перед тем, как ввязываться в такое выгодное дело, не правда ли?

Тем не менее в последнее время была обозначена тенденция к значительному росту зарубежных вложений в украинские ценные бумаги. Согласно статистике НБУ, к началу осени 2017 года объём средств, вложенных нерезидентами в ОВГЗ, составлял около 600 млн грн. К началу марта, то есть всего за полгода, сумма выросла более чем в 20 раз! Сейчас это больше 13 млрд грн. 

Самыми активными иностранными инвесторами на рынке ОВГЗ являются крупные международные банки. Под облигации, купленные на украинском внутреннем рынке с доходностью в диапазоне 14,5–16,5% на разные сроки, они выпускали кредитные ноты (CLN), которые предлагались инвесторам за границей, готовым входить в гривневые риски на уровнях от 12,75% до 14,28%.

Кредитные ноты — это инструмент своего рода непрямого приобретения ОВГЗ, которые, конечно же, упрощают покупку иностранному инвестору. Но если бы финальные покупатели сами заходили на украинский рынок, то доходность их инвестиций могла бы быть выше на 1–2,5%. Не заходят из-за бюрократических препятствий, одно только описание которых заняло несколько первых абзацев.   

Чтобы упростить обслуживание клиентов и дать им возможность инвестировать в широкий ассортимент продуктов, в общемировой практике работы на фондовых рынках сформировалось понятие номинального держателя (глобального кастодиана). По сути это посредники, которые представляют интересы своего клиента на рынках разных стран. Среди них такие авторитетные компании, как Deutsche Bank, BNY Mellon, BNP Paribas, JP Morgan и др.

Украина, к сожалению, находится вне поля их действия и, как следствие, вне зоны внимания многих крупных инвесторов

Просто потому, что в отечественном законодательстве не было предусмотрено понятие «счёта в ценных бумагах номинального держателя». Этот счёт принадлежит клиенту, а учитывать ценные бумаги на нём имеет право посредник.

Конечно же, появление такой возможности в нашем правовом поле намного упростит инвестирование нерезидентов в локальные ценные бумаги. На украинский фондовый рынок, который сейчас практически полностью заполнен местными инвесторами, пришли бы зарубежные фонды. А это гораздо более крупные капиталовложения. Как правило, нерезиденты заходят с вложениями на десятки миллионов долларов.

С другой стороны, больший спрос позволил бы и Минфину дешевле привлекать средства. Если ставки станут ниже, уменьшится и стоимость обслуживания госдолга. Это будет означать меньшую нагрузку на бюджет. Кроме того, для государства снимаются валютные риски, поскольку облигации покупаются в гривнах. То есть во всех отношениях это win-win.

В прошлом году при участии Национального депозитария Украины, НКЦБФР, НБУ и профессиональных игроков фондового рынка был разработан соответствующий проект Закона «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно содействия привлечению иностранных инвестиций». Он предусматривает обязательную публикацию информации о конечных владельцах ценных бумаг, что должно способствовать прозрачности фондового рынка.

27 февраля он был принят в первом чтении и проходит сейчас остальные стадии законотворческой процедуры. Также предстоит ещё проделать много работы по настройке инфраструктуры рынка под будущее новое законодательство и по активной коммуникации с инвесторами от лица как государства, так и участников рынка. Но, несомненно, принятие данного закона станет одним из ключевых шагов, которые позволят нам быть конкурентоспособными в борьбе за международные инвестиционные ресурсы.

0
Делятся
Google+
Show
Show
Теги: , ,
Читайте по теме
Голосуют деньгами. Почему инвесторы обходят Украину сторонойМатематика полей. Как внедрение технологий помогает фермерам экономитьНалоги Билла Гейтса. Анатомия одной цифры
Топ-10
  1. ПроФФесорский состав. Как в Украине псевдонаука вытесняет науку 12402
  2. Большое папуасское спасибо. Как нужно разговаривать с зарубежными донорами 4799
  3. "Гики" из прошлого. Украинцы, без изобретений которых невозможно представить нашу жизнь 8054
  4. Хиты сезона. 7 модных трендов весны 2018 года 14268
  5. Бомба замедленного действия. Чем газопровод "Северный поток — 2" опасен для ЕС 2099
  6. Рыцари печального образа. Какими были настоящие мужчины и почему их больше нет 1452
  7. Хипстеры с Совком в голове. 8 интересных фактов об украинских миллениалах 30972
  8. Крайним будете. Что принесет бизнесу новый сезон проверок 2383
  9. Не в корову корм. Кто в реальности сможет воспользоваться новой господдержкой животноводства 2354
  10. В гробу карманов нет. Фронтмен группы "Друга ріка" Валерий Харчишин о песнях, которые приходят во сне 2589
  1. Хипстеры с Совком в голове. 8 интересных фактов об украинских миллениалах 11774 / 30972
  2. Донецк может перейти на российский телефонный код 11237 / 15796
  3. Меньше двух долларов в час: названа ужасающая статистика зарплат украинцев 7105 / 14119
  4. Киевляне против переименования площади Льва Толстого 4233 / 5720
  5. СБУ провела масштабные обыски по всей Украине 3791 / 4276
  6. Жизнь Вселенной за 14 миллиардов лет ужалась в 10 минут 3755 / 11933
  7. Объявлен конкурс на название железнодорожного экспресса в Борисполь 3495 / 4132
  8. Не грози НБУ. Будут ли вносить должников банков в специальный список 2687 / 2869
  9. Россия вновь пустила поезда через Украину 2471 / 19176
  10. Дуда об "антибандеровском" законе: никто нам ничего диктовать не будет 2413 / 2829
  1. Хипстеры с Совком в голове. 8 интересных фактов об украинских миллениалах 78 / 30972
  2. Меньше двух долларов в час: названа ужасающая статистика зарплат украинцев 20 / 14119
  3. В Брюсселе иногда раздражены, как Рада, правительство и президент перекладывают вину друг на друга, — Ребекка Хармс 11 / 1984
  4. ПроФФесорский состав. Как в Украине псевдонаука вытесняет науку 10 / 12402
  5. Не грози НБУ. Будут ли вносить должников банков в специальный список 9 / 2869
  6. Киевляне против переименования площади Льва Толстого 9 / 5720
  7. Донецк может перейти на российский телефонный код 9 / 15796
  8. Дед Путина работал поваром у Ленина и Сталина 8 / 6954
  9. Жизнь Вселенной за 14 миллиардов лет ужалась в 10 минут 7 / 11933
  10. Нацбанк со временем хочет заменить монетами банкноты номиналом 1, 2, 5 и 10 гривен 7 / 750
Подписка на фокус
Наши ленты
ФОКУС КАК ОН ЕСТЬ
RSS Подписка на печатный номер Контакты

ФОКУС, 2008 – 2017.
Все права на материалы, опубликованные на данном ресурсе, принадлежат ООО "ФОКУС МЕДИА". Какое-либо использование материалов без письменного разрешения ООО "ФОКУС МЕДИА" - запрещено. При использовании материалов с данного ресурса гиперссылка www.focus.ua обязательна.

Данный ресурс — для пользователей возрастом от 18 лет и старше.

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство ИнА "Українські Новини", в каком-либо виде строго запрещены.

Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

Материалы с плашками "Р", "Новости партнеров", "Новости компаний", "Новости партий", "Инновации", "Позиция", "Спецпроект при поддержке" публикуются на коммерческой основе.

Ukr.net — новости со всей Украины.