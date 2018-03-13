Ценные бумаги. Как закрепить и приумножить интерес к ним иностранных инвесторов

К началу осени 2017 года объём средств, вложенных нерезидентами в ОВГЗ, составлял около 600 млн грн. К началу марта он составляет более 13 млрд грн

Работа инвестора-нерезидента на украинском фондовом рынке полна сложностей. Представьте себе, что вы представитель какого-нибудь зарубежного банка или фонда и решили вложиться в украинские облигации внутреннего государственного займа (ОВГЗ). При сравнении с альтернативными вариантами доходность, которую могут дать эти ценные бумаги, действительно, очень привлекательна. Остается лишь зайти на фондовый рынок Украины. И здесь вас подстерегают немалые трудности.

Для начала нужно завести инвестиционный счёт в банке, счёт в ценных бумагах в депозитарном учреждении и заключить брокерский договор с торговцем ценных бумаг. Целая инфраструктура. Для её создания необходимо пройти идентификацию и верификацию в трёх учреждениях. Это три объёмных пакета документов, которые придётся отправлять в каждое из них.

Процедура идентификации предусматривает перевод всех документов на украинский язык с последующим апостилированием, то есть легализацией. Верификация клиента предполагает личную встречу с уполномоченным представителем инвестора для удостоверения личности и сверки оригиналов его документов. Если вы представляете известную международную компанию и, соответственно, имеете богатый опыт работы на других рынках, это может показаться вам полным абсурдом. Но дело этим не ограничится.

Уже в процесс работы при каждой сделке вы должны давать инструкции, заявки, распоряжения всем участникам. Тоже довольно трудоёмкий процесс, сопровождающийся огромным документооборотом, в основном, в бумажном виде. Есть над чем подумать перед тем, как ввязываться в такое выгодное дело, не правда ли?

Тем не менее в последнее время была обозначена тенденция к значительному росту зарубежных вложений в украинские ценные бумаги. Согласно статистике НБУ, к началу осени 2017 года объём средств, вложенных нерезидентами в ОВГЗ, составлял около 600 млн грн. К началу марта, то есть всего за полгода, сумма выросла более чем в 20 раз! Сейчас это больше 13 млрд грн.

Самыми активными иностранными инвесторами на рынке ОВГЗ являются крупные международные банки. Под облигации, купленные на украинском внутреннем рынке с доходностью в диапазоне 14,5–16,5% на разные сроки, они выпускали кредитные ноты (CLN), которые предлагались инвесторам за границей, готовым входить в гривневые риски на уровнях от 12,75% до 14,28%.

Кредитные ноты — это инструмент своего рода непрямого приобретения ОВГЗ, которые, конечно же, упрощают покупку иностранному инвестору. Но если бы финальные покупатели сами заходили на украинский рынок, то доходность их инвестиций могла бы быть выше на 1–2,5%. Не заходят из-за бюрократических препятствий, одно только описание которых заняло несколько первых абзацев.

Чтобы упростить обслуживание клиентов и дать им возможность инвестировать в широкий ассортимент продуктов, в общемировой практике работы на фондовых рынках сформировалось понятие номинального держателя (глобального кастодиана). По сути это посредники, которые представляют интересы своего клиента на рынках разных стран. Среди них такие авторитетные компании, как Deutsche Bank, BNY Mellon, BNP Paribas, JP Morgan и др.

Украина, к сожалению, находится вне поля их действия и, как следствие, вне зоны внимания многих крупных инвесторов

Просто потому, что в отечественном законодательстве не было предусмотрено понятие «счёта в ценных бумагах номинального держателя». Этот счёт принадлежит клиенту, а учитывать ценные бумаги на нём имеет право посредник.

Конечно же, появление такой возможности в нашем правовом поле намного упростит инвестирование нерезидентов в локальные ценные бумаги. На украинский фондовый рынок, который сейчас практически полностью заполнен местными инвесторами, пришли бы зарубежные фонды. А это гораздо более крупные капиталовложения. Как правило, нерезиденты заходят с вложениями на десятки миллионов долларов.

С другой стороны, больший спрос позволил бы и Минфину дешевле привлекать средства. Если ставки станут ниже, уменьшится и стоимость обслуживания госдолга. Это будет означать меньшую нагрузку на бюджет. Кроме того, для государства снимаются валютные риски, поскольку облигации покупаются в гривнах. То есть во всех отношениях это win-win.

В прошлом году при участии Национального депозитария Украины, НКЦБФР, НБУ и профессиональных игроков фондового рынка был разработан соответствующий проект Закона «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно содействия привлечению иностранных инвестиций». Он предусматривает обязательную публикацию информации о конечных владельцах ценных бумаг, что должно способствовать прозрачности фондового рынка.

27 февраля он был принят в первом чтении и проходит сейчас остальные стадии законотворческой процедуры. Также предстоит ещё проделать много работы по настройке инфраструктуры рынка под будущее новое законодательство и по активной коммуникации с инвесторами от лица как государства, так и участников рынка. Но, несомненно, принятие данного закона станет одним из ключевых шагов, которые позволят нам быть конкурентоспособными в борьбе за международные инвестиционные ресурсы.