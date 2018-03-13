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Главная » Мнения » С вещами на выход. Что стоит за увольнением Рекса Тиллерсона
Леонид Швец
публицист, журналист
Леонид Швец публицист, журналист

С вещами на выход. Что стоит за увольнением Рекса Тиллерсона

С вещами на выход. Что стоит за увольнением Рекса Тиллерсона
Фото с сайта Главком

Вся эта история не о внешней политике США, а о кадровой политике Дональда Трампа

13.03.18 1912
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Рекс Тиллерсон, наверное, уже жалеет, что не ушел раньше. Американские СМИ, со ссылкой на друзей госсекретаря, утверждали, что у него было намерение подать в отставку сразу после Нового года или даже до него. Сам глава внешнеполитического ведомства эту информацию неизменно опровергал, утверждая, что готов помогать президенту столько, сколько понадобится: в конце концов, к таким заявлениям его принуждали правила приличий.

Но Дональда Трампа, как уже давно ясно, меньше всего заботят приличия. Глава Госдепартамента был уволен спустя считанные часы после того, как приземлился в Вашингтоне по возвращении  из своего срочно свернутого тура по Африке. Перед отставкой с президентом не встречался и суть претензий не обговаривал.  

Трамп сказал, что «Рекс отличный человек, но мыслим мы по-разному». Еще бы.

Летом ходила информация, так толком и не опровергнутая, что во время одного из совещаний в Белом доме глава Госдепа назвал президента идиотом. Они занимали отличающиеся позиции по целому ряду позиций, в том числе по отношению к Ирану, о чем сказал сам Трамп. Но все обратили внимание, что скандальное решение о личной встрече с северокорейским диктатором Ким Чен Ыном глава Белого дома принял тогда, когда Тиллерсон был в Эфиопии. Позже Трамп подтвердил, что это его собственное решение.

Американские карьерные дипломаты жаловались на то, что  при Тиллерсоне налаженная работа Государственного департамента была сломана

Он мало прислушивался к специалистам, большое количество проверенных экспертов было уволено, многие важные вакансии оставались не заполнены. Весь острый конфликт с Северной Кореей, временами грозивший перерасти в военное столкновение, обходился без привлечения к анализу людей, глубоко владеющих знанием региональной специфики. Человек, всю жизнь проработавший в одной единственной компании – Exxon Mobil и не имевший опыта государственной службы, не нашел общего языка с подчиненными, но не смог найти его и с непосредственным начальником. Говорят, Трампа страшно раздражало, когда Тиллерсон в шоке закатывал глаза, реагируя на публичные высказывания президента по внешнеполитическим вопросам.

Но вся эта история не о внешней политике США, а о кадровой политике Дональда Трампа. Еще в ходе скандала вокруг увольнения директора ФБР Джеймса Коми стало очевидным, насколько для 45-го президента важна полная личная лояльность члена его команды. Коми улетел в отставку за нежелание прислушаться к настоятельным рекомендациям Трампа и заверить того в своей полной преданности. Из нынешнего окружения следующий на вылет якобы советник по национальной безопасности генерал Макмастер, который тоже давно потерял взаимопонимание с президентом. Зато Майк Помпео известен тем, что старается подыгрывать президенту, попадать в его тон и даже адаптировать сложные доклады разведки в более простые для восприятия формы: Трамп любит, когда просто.

Как изменится политика Государственного департамента США после прихода туда нового человека, сказать невозможно. По одной причине: теперь главным дипломатом страны будет Дональд Трамп. А он утром не знает, какая у него будет политика вечером. Помпео не из тех, кто станет бросаться под этот поезд, чтобы его остановить. Кстати, это тоже не гарантия, что ему удастся сохранить за собой пост. Никакие гарантии нынче в Вашингтоне не работают.  Такое там сейчас время – время Трампа.

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