Все статьиВсе новостиВсе мнения
Мнения
Журнал
Красивая странаРейтинги фокуса
Меню ГлавнаяВсе статьиСтранаДеньгиМирОбщество
Стиль жизни
Стиль жизниСпортКультураТехнологииАвто
МненияСпецтемы
Журнал
Журнал2018201720162015201420132012201120102009200820072006
Спецпроект при поддержке Киевстар
Презентации и спецпроекты
Презентации и спецпроектыСтроители новой страныUkrainian Fashion Week
Длинный фокусАвторыАрхивариус
Еще
Все статьиСпецтемыСпецпроект при поддержке КиевстарПрезентации и спецпроектыДлинный фокусАвторыАрхивариус
Главная » Мнения » Последняя капля. Как Россия ответит за атаку на Британию
Леонид Швец
публицист, журналист
Леонид Швец публицист, журналист
Антироссийский демарш Лондона

Последняя капля. Как Россия ответит за атаку на Британию

Последняя капля. Как Россия ответит за атаку на Британию
Фото: George Hodan

Ставить на место слетевший с катушек Кремль будут тесным сплоченным коллективом

14.03.18 2643
17000

«Вы представляете, что в сквере в Солсбери, где на скамейке обнаружили в агонии отца и дочь Скрипалей, могла запросто оказаться группа детей?» – обратился к воображению коллег и премьер-министра Терезы Мэй один из британских парламентариев.

Помимо бывшего полковника ГРУ и его дочери серьезное отравление получил полицейский Ник Бейли, первым оказавший им помощь. Очень важно для понимания реакции властей Великобритании и в целом британского общества, что для них речь идет не о разборках между россиянами со смертельным исходом. Поднят вопрос о применении на территории страны оружия массового поражения.

В отличие от случая с использованием полония в отношении экс-кагэбиста Александра Литвиненко в 2006 году, когда поражающее вещество было определено едва ли не случайно и в последний момент, покушение на Сергея Скрипаля с помощью бинарного отравляющего вещества так называемой группы «новичок», разработанного в СССР, практически означает демонстративную подпись российских спецслужб. Дескать, так будет с каждым предателем.

Лондон оставлял шанс Москве заявить, что та, возможно, утратила контроль над какой-то частью своих химических запасов, выразить пусть и неискреннее соболезнование пострадавшим и подключиться к расследованию. Прикинуться святой. Но официальная реакция России оказалась настолько вызывающей и оскорбительной, что с полным правом была расценена британцами как очевидное подтверждение вины и даже дикая попытка бравировать нею.

Рассуждения о том, достаточно ли сильно правительство Терезы Мэй ответило на российскую угрозу, пока, в общем, не имеют смысла. Высылка 23 сотрудников разведки, работавших под дипломатическим прикрытием, это лишь начало. Все самое важное и существенное будет происходить потом. Причем у британского руководства, судя по обсуждению в парламенте, есть четкое представление, что наибольший эффект будут иметь совместные действия с партнерами по НАТО и другими союзными странами, а также подключение международных институтов – того же Совета Безопасности ООН. Ставить на место слетевший с катушек Кремль будут тесным сплоченным коллективом.

Вопрос поднимается в контексте сознательного применения российскими властями средства массового поражения на территории страны – члена НАТО

По новому в этой связи звучат обвинения в неоднократном и задокументированном использовании в Сирии химического оружия войсками Башара Асада, союзника Владимира Путина. В общем, отвечать придется как за нынешние грехи, так и за прошлые. Накопилось.

Укрощение России, в этот раз не на шутку напугавшую Запад своим варварским поведением, не имеет предельных сроков. Трудно даже представить себе, какие шаги навстречу раздраженным оппонентам должен сделать Кремль, чтобы снять давление, которое начнет нарастать буквально по всем направлениям. Ведь Владимир Путин, судя по всему, как раз настроен идти на откровенное ухудшение отношений, даже без имитации приличий. Британию, кстати, отброшенные российским руководством приличия уязвили едва не больше, чем сам эпизод с «новичком».

Нас, конечно, не может не радовать такое, пусть и запоздалое, прозрение западных партнеров, которым слишком долго казалось, что с Путиным можно иметь дело, несмотря на его многочисленные и всем известные преступления норм права и совести. Последняя капля в чаше терпения оказалась каплей бинарного отравляющего вещества. Но при этом не следует забывать о собственной уязвимости. Британия и ее партнеры намерены резко нарастить свой потенциал национальной и коллективной безопасности. Украине важно не оказаться завистливым сторонним наблюдателем этих процессов, ведь угрозы Западу не идут ни в какое сравнение с теми угрозами, которые Россия представляет для нашей страны.

170
Делятся
Google+
Show
Show
Теги: ,
Читайте по теме
В МИД РФ ответили Британии: наши меры не заставят себя ждатьБритания проигнорирует ЧМ-2018В РФ высылку дипломатов из Британии назвали "враждебным шагом"
Топ-10
  1. Хипстеры с Совком в голове. 8 интересных фактов об украинских миллениалах 38055
  2. "Гики" из прошлого. Украинцы, без изобретений которых невозможно представить нашу жизнь 8592
  3. Хиты сезона. 7 модных трендов весны 2018 года 14765
  4. ПроФФесорский состав. Как в Украине псевдонаука вытесняет науку 13618
  5. Марш отсюда — и до обеда. Зачем Саакашвили нужна акция 18 марта 2791
  6. Комната страха. Как говорить с детьми о смерти 16208
  7. Прививка от смерти. Нобелевской лауреат Харальд цур Хаузен о вирусной природе рака 30026
  8. Тяжёлый город. Почему Львов так и не стал частью "русского мира" 52401
  9. Человек-сосна. Как Андрей Сагайдак впустил в себя лес 10737
  10. Кто им доктор. Истории людей, которым мы доверяем свое здоровье 4112
  1. Кто такой этот Майк Помпео. Чего ждать Украине от смены Госсекретаря США 13214 / 17630
  2. Обнародованы имена главных подозреваемых по делу МН17 9962 / 11321
  3. Хипстеры с Совком в голове. 8 интересных фактов об украинских миллениалах 7693 / 38055
  4. Разрывы в зарплатах украинцев растут 3675 / 4168
  5. Сенцов готов писать прошение о помиловании 3545 / 4018
  6. Скрипаль и его дочь обречены на мучения, - разработчик газа 3468 / 5196
  7. Отравление по-российски. Почему Великобритания готова ввести санкции против Кремля 3384 / 3771
  8. С вещами на выход. Что стоит за увольнением Рекса Тиллерсона 3118 / 3629
  9. В Украине изменились правила установления инвалидности 3034 / 3415
  10. В Сети появилось новое видео перехвата НЛО американским истребителем 2622 / 3312
  1. Хипстеры с Совком в голове. 8 интересных фактов об украинских миллениалах 61 / 38055
  2. Кто такой этот Майк Помпео. Чего ждать Украине от смены Госсекретаря США 37 / 17630
  3. Отравление по-российски. Почему Великобритания готова ввести санкции против Кремля 16 / 3771
  4. На Землю обрушится мощная магнитная буря 16 / 8478
  5. Лондон прервал все двусторонние контакты с Москвой 16 / 3922
  6. Обнародованы имена главных подозреваемых по делу МН17 14 / 11321
  7. ПроФФесорский состав. Как в Украине псевдонаука вытесняет науку 13 / 13618
  8. В Украине монетизируют льготы на проезд 13 / 2996
  9. В США произошло масштабное ДТП при участии 80 авто 13 / 17497
  10. Минздрав отменил медкарты для поступления в школы и детсады 11 / 1145
Подписка на фокус
Наши ленты
ФОКУС КАК ОН ЕСТЬ
RSS Подписка на печатный номер Контакты

ФОКУС, 2008 – 2017.
Все права на материалы, опубликованные на данном ресурсе, принадлежат ООО "ФОКУС МЕДИА". Какое-либо использование материалов без письменного разрешения ООО "ФОКУС МЕДИА" - запрещено. При использовании материалов с данного ресурса гиперссылка www.focus.ua обязательна.

Данный ресурс — для пользователей возрастом от 18 лет и старше.

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство ИнА "Українські Новини", в каком-либо виде строго запрещены.

Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

Материалы с плашками "Р", "Новости партнеров", "Новости компаний", "Новости партий", "Инновации", "Позиция", "Спецпроект при поддержке" публикуются на коммерческой основе.

Ukr.net — новости со всей Украины.